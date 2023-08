Heilig’s Bildle! Wie Kunstschätze während des Krieges in Oberschwaben gelagert wurden

Wenn ein Krieg wütet und Städte bombardiert werden, wollen auch Museen das, was ihnen heilig ist, schützen. Sie verlagern ihre Kunst an andere, vermeintlich sichere Orte. Aber Gemälde, Zeichnungen und Bücher sind damit noch längst nicht gerettet. Das erlebten sowohl die Berliner Kunstbibliothek als auch die Stuttgarter Staatsgalerie. Während des Zweiten Weltkriegs ließen sie ihre Schätze unter anderem in Holzkisten und Mappen in oberschwäbische Pfarreien unterbringen. Nach Unlingen, Oberstadion, Buchau. Und hofften, sie nach dem Krieg wieder unbeschadet zurückholen und in die eigenen Vitrinen stellen oder an die Museumswände hängen zu können. Aber ist das auch gelungen?

Die berühmte Mona Lisa ist es, die den Anstoß zur Recherche gibt, das Gemälde von Leonardo Da Vinci. Bei einer Touristenführung im Schloss Chambord an der Loire erfahre ich, dass die Mona Lisa im Krieg für eine Weile zum Schutz dorthin gebracht wurde. Aus dem Louvre in die helle Schlosskapelle. Eine Kapelle als Versteck für wertvolle Kunst im Krieg? In meinem Hauptberuf berichte ich über Glauben, Kirche und Religion fürs Radio und werde deshalb hellhörig. Hat es so etwas auch bei uns in Baden–Württemberg gegeben?

Eine entscheidende Spur ist im Archiv der Diözese Rottenburg–Stuttgart zu finden. Dort, wo Kirchenbücher mit Tauf– und Eheeinträgen, Personalakten oder historische Briefe aus der Verwaltung liegen. Archivar Oliver Göbel findet dort zwei Sätze im Bericht des Kunstvereins der Diözese über die Jahre 1943—45. Dass sich die Staatliche Kunstbibliothek Berlin und die Stuttgarter Staatsgalerie an den Vorstand des kirchlichen Kunstvereins gewandt hätten, um ihre Werke zu verlagern. Treffer!

Holzkisten aus der Berliner Kunstbibliothek

Wann welche Kunstwerke während der Kriegsjahre verlagert wurden, wohin, warum und was wieder zurück kam, ist schwer nachzuvollziehen. Einzelne Museen, Archive und Bibliotheken haben das aufgearbeitet. Vieles bleibt wegen zerstörter oder verlorener Unterlagen oft ein Rätsel oder muss noch erforscht werden. Was ich jedoch herauslese: Oft brachte man die Kunst zuerst in andere Gebäudeteile wie Keller. Und je näher Bombenangriffe rückten, desto eher verlagerte man sie an andere Orte in der Stadt oder auch außerhalb. In Gutshäuser, Schlösser, Salzbergwerke, Bunker oder eben Pfarrhäuser und Kirchen. Und da zählte oft die Lage der Orte. Abgeschieden und nicht zu nah an Militärstandorten, erfahre ich von Uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. Dafür habe man oft dienstliche, familiäre oder freundschaftliche Kontakte genutzt.

Ein Mann verfügte über viele solcher Kontakte: Der Vorstand des Rottenburger Kunstvereins, der im Jahresbericht die Verlagerungen kurz erwähnt hatte: Pfarrer Erich Endrich. Nach ihm ist heute in Bad Buchau ein Platz benannt. Ein Hobbyhistoriker aus dem Ort nennt ihn „Kunstpapst von Oberschwaben“. Weil er Kunst sammelte, ein großes Netzwerk pflegte, Kirchenrenovierungen mitplante und sehr von sich überzeugt gewesen sein soll. Ohne ein Bild von ihm zu sehen, kann ich ihn mir gut vorstellen.

Über ihn wurde ein Teil der Berliner Kunstbibliothek in die Pfarreien Buchau, Uttenweiler, Dieterskirch und Kirchen gebracht. 214 Kisten genau. Das weiß Joachim Brand, der heutige stellvertretende Direktor der Kunstbibliothek. In den Kisten waren Miniaturgemälde — darauf Porträts und Darstellungen von Adligen und Prominenten –, Bibeln, Bücher aus der Frühzeit des Buchdrucks, sogenannte Inkunabeln, japanische Holzdrucke. Die Mappen enthielten Architekturzeichnungen für Handwerker und Modezeichnungen. Keine Mona Lisa und auch nicht die wertvollsten Werke aus der Sammlung, aber Werke, die einen „sehr großen materiellen Wert und auch teilweise einen unschätzbaren kulturellen Wert“ hatten, wie Brand sagt.

Gelagert wurden sie zum Beispiel in einem „Raum neben dem Wohnzimmer im Erdgeschoss“ des Pfarrhauses Kirchen bei Munderkingen. So steht es in einem Vertrag von 1943. Und: Der Raum werde abgeschlossen und auf die untergebrachten Kisten würden der „Herr Pfarrer und sein Personal ein wachsames Auge“ werfen. Ob das reichte?

Gemälde aus der Stuttgarter Staatsgalerie

Stuttgarter Staatsgalerie, hinteres Gebäude. Durch die Glaswände fällt viel Licht. Hier arbeitet Johanna Poltermann. Als Provenienzforscherin des Museums schaut sie sich genau an, woher die Werke im Haus stammen und ob sie zum Beispiel jüdischen Besitzern unrechtmäßig entwendet wurden. Sie weiß, dass einige Gemälde und Mappen mit vielen Zeichnungen in oberschwäbische Pfarreien geschafft wurden. Wie viele genau, könne man nicht sagen. Aber. Sie schlägt dicke Aktenordner auf. Grundsheim, Oberstadion, Kirchen, Unlingen, Oggelshausen. Außerdem Ochsenhausen, Steinhausen, Buchau — in den dortigen Pfarreien kam im Krieg ein Teil der Sammlung unter.

Die Staatsgalerie besaß damals vor allem Kunst von schwäbischen Malern, aber auch von niederländischen oder italienischen Künstlern, außerdem Zeichnungen aus den Werkstätten von Rembrandt oder Dürer. Ins Unlinger Pfarrhaus brachte man seinerzeit zum Beispiel „Zeichnender Knabe“ von Christian Seybold, einem Maler aus der Barockzeit, nach Oberstadion „Der hl. Veit“ vom spätgotischen Künstler Bartholomäus Zeitblom. Unter den ausgelagerten Werken in die Pfarreien, erklärt Poltermann, seien unter anderem Werke gewesen, die damals als „Herzstück der Sammlung“ der Galerie galten.

In Oberstadion wurden die Bilder der Staatsgalerie übrigens in der Sakristei gelagert und hingen im Pfarrhaus im Flur. Das entnimmt ein Hobbyhistoriker aus dem Ort der Chronik der Pfarrgemeinde. Wie sicher waren die Kunstwerke dort wohl? Und was passierte mit ihnen nach dem Krieg?

Was passierte nach dem Krieg?

Draußen knallt die Sonne. Drinnen, im Archiv der Universitätsbibliothek Tübingen vertiefe ich mich in eine Mappe voller vergilbter Briefe, Postkarten und Listen im Zusammenhang mit der Berliner Kunstbibliothek: Carl Koch ist ab 1947 Direktor der Berliner Kunstbibliothek. Er will die 214 Kisten, die nach dem Krieg noch in Oberschwaben lagern, zurückholen. Mit den Inkunabeln, Modezeichnungen, Miniaturgemälden. Aber Deutschland ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt, für Carl Koch in Berlin–Dahlem ist die amerikanische Militärregierung zuständig, die Kisten liegen im französischen Gebiet. Ein direkter Rücktransport klappt nicht.

Die Universitätsbibliothek Tübingen soll die Kisten zwischenzeitlich aufnehmen. Carl Koch macht sich Sorgen, ob der Transport gut verläuft. Er bittet um regendichte Planen: „Denn es wäre doch schrecklich, wenn der Inhalt, nachdem er 5 Jahre lang trocken geborgen war, jetzt Schaden leiden würde.“ schreibt er. Und wiederholt sich. Ich kann mir die Schweißperlen auf seiner Stirn vorstellen.

Als die Kisten im November 1948 in Kreßbach bei Tübingen ankommen, werden die Bücher und Gemälde trotz seiner Bitten nicht ausgepackt, „infolge der kalten Witterung“ und „weil die Holzregale noch nicht fertiggestellt“ seien. Carl Koch bittet immer wieder darum. Briefe von ihm und an ihn kommen nicht an oder werden zu spät zugestellt. Es ist die Zeit der Berlin–Blockade. Die Umzugsfirma will endlich das Geld für den Transport nach Kreßbach. Aber Zahlungen in der neuen D–Mark müssen erst genehmigt werden. Carl Kochs Briefe klingen immer verzweifelter.

Verschollene Bilder und große Überraschungen

Doch zurück in die Staatsgalerie Stuttgart. Provenienzforscherin Johanna Poltermann zeigt mir eine etwas abgelegene Ecke im Ausstellungsbereich. Auf einer digitalen Wand erfahre ich vom Schicksal einiger verlagerter Gemälde aus Oberschwaben. Viele von ihnen wurden nach dem Krieg mitgenommen. Vielleicht weil sie leicht zu transportieren waren, schätzt Poltermann. Von französischen Offizieren oder vermeintlichen, die an den Pfarrhaustüren sagten, sie brächten sie zurück nach Stuttgart.

Einige dieser in Frankreich verschollenen Gemälde aus der Staatsgalerie wurden nach Gerichtsprozessen wieder zurückgegeben. Einige wurden später tatsächlich in einem anderen Zwischenlager gefunden. Aber manches fehlt bis heute: Zum Beispiel Christus der Erlöser von Maler Anton Raphael Mengs, im Krieg im Pfarrhaus in Unlingen untergebracht. König David von Jacob Jordaens, untergebracht im Pfarrhaus Kirchen. Und viele Zeichnungen. Sie sind auf dem Suchportal Lostart.de verzeichnet. Eine Überraschung wartet noch auf mich.

Was die Berliner Kisten angeht, ist es für Direktor Carl Koch im Jahr 1950 soweit. Die Kisten gelangen — fast vollständig — per Flugzeug nach Berlin zurück. Endlich. Auf einem Schwarz–Weiß-Bild ist Carl Koch zu sehen, wie er in den zurückgekehrten Kunstbüchern blättert. Ich meine, ein Lächeln auf seinem Gesicht zu erkennen.

Auch Johanna Poltermann lächelt. Sie zeigt auf das Bild „Fische und Muscheln am Strand“ von einem holländischen Maler. „Dass das Bild zurückkommt, hätte auch keiner gedacht“, sagt sie. Die Staatsgalerie hatte es im Pfarrhaus Grundsheim untergebracht, danach war es verschollen. Aber 2021 hat eine Französin das Bild zurückgegeben. Ihr Vater, im Krieg Offizier, hatte es im Wohnzimmer hängen. Bis zur Auflösung seines Haushalts. Jetzt ist es wieder zurück, 76 Jahre nach dem Krieg.