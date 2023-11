Giovanni di Lorenzo im Interview:

Er ist einer der einflussreichsten Journalisten Deutschlands: Giovanni di Lorenzo. Der deutsch-italienische Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“ und Gastgeber der ARD-Talkshow „3nach9“ macht auch immer wieder als Autor auf sich aufmerksam. In seinem neuen Buch „Vom Leben und anderen Zumutungen“ hat er Interviews versammelt, die er in den vergangenen zehn Jahren mit Prominenten geführt hat, darunter Angela Merkel, Papst Franziskus, Recep Erdoğan, Reinhold Messner und Bully Herbig. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt er von seinen Erfahrungen.

Herr di Lorenzo, in Ihrem neuen Buch sind Interviews zusammengestellt, die Sie in den vergangenen zehn Jahren für „Die Zeit“ mit Prominenten geführt haben. Wer hat Sie am meisten überrascht?

Udo Jürgens. Ich bin mit vielen Vorurteilen an das Gespräch herangegangen, habe ihn für arrogant gehalten und konnte früher auch nichts mit seiner Musik anfangen. Ich dachte vor allem, Udo Jürgens sei auserzählt ‐ habe dann aber Dinge von ihm erfahren, die ich noch nirgendwo gelesen hatte. Und die mich sehr berührt haben, weil sie so ehrlich waren. Außerdem war er überraschend uneitel und hat im Interview nicht nur tiefe persönliche Einblicke gestattet, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte widergespiegelt. Das war sehr spannend!

Das Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist dagegen in geradezu feindseliger Atmosphäre abgelaufen, wie Sie im Buch schreiben.

Und das ist noch eine vorsichtige Umschreibung. Das war wirklich furchtbar. Der Fotograf und ich waren ein verlorenes Duo inmitten einer Übermacht von Leibwächtern und Mitarbeitern. Da saß der Präsident, und man merkte ihm sofort an, dass er keinen Moment den Eindruck hatte, mit einem Journalisten zu reden ‐ sondern eher mit einem Vertreter der deutschen Bundesregierung. Ich wies ihn zwar immer wieder darauf hin, dass ich Journalist sei und keineswegs ein Regierungsvertreter. Er machte mir daraufhin klar, dass es in seinem Weltbild Journalisten nur als Lakaien von Regierungen gibt ‐ schon das ließ tief blicken.

Hat er das Gespräch irgendwann abgebrochen?

Damit habe ich jede Minute gerechnet, weil ich, glaube ich jedenfalls, sehr beherzt gegengehalten habe. Als ich dann auch noch aus dem Augenwinkel sah, wie sich zwei Leibwächter auf unseren Fotografen warfen, weil er im Bild festhalten wollte, dass ein Berater von Erdogan Schilder mit Stichwörtern zu möglichen Antworten hochhielten, dachte ich, jetzt ist es vorbei. Doch ich habe das Interview mit ihm zu Ende gebracht und muss sagen: Es war eine für mich unvergessliche Begegnung, gerade weil sie so konfliktreich war.

Wie bereiten Sie sich auf wichtige Interviews vor?

Indem ich zum Beispiel alte Interviews mit dem Betreffenden lese, mir Fernsehaufnahmen anschaue und versuche, alles über diese Person zu erfahren, was möglich ist. Das halte ich auch für ein Gebot des Respekts gegenüber meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin. Allerdings ist es schon häufig vorgekommen, dass ich mich während des Interviews komplett von all dem löse, was ich vorbereitet habe. Sei es, weil ich die Atmosphäre anders wahrnehme, als ich erwartet habe, sei es, weil das Gespräch in eine völlig überraschende Richtung geht. Dann reagiere ich rein situativ.

Sind genau diese Gespräche die besseren Interviews?

Besser will ich nicht sagen, aber es sind oft die Interviews, in denen man am Ende mehr Persönliches erfährt. Ich habe mich deshalb auch bemüht, ins Buch nur Interviews aufzunehmen, die richtige Gespräche geworden sind und bei denen nicht nur ein Fragenkatalog abgearbeitet wurde. Außerdem sind gute Interviews immer auch ein Porträt des Menschen, um den es geht.

Wie wichtig ist Ihnen Sympathie bei einem Interview?

Nicht so wichtig. Ich möchte in erster Linie etwas von meinem Gegenüber erfahren. Das ist im Fernsehen anders, ich moderiere ja auch gemeinsam mit Judith Rakers die Talkshow „3nach9“. Wenn da jemand kommt, den ich wirklich nicht ausstehen kann, dann bitte ich fast immer Judith, dass sie ihn übernimmt (lacht).

Ein Interview, das Sie einmal mit Helene Fischer geführt haben, darf im Buch nicht erscheinen …

Stimmt, das haben leider ihr Management und ihre Anwälte verhindert. Das Interview mit ihr war schon in der abgedruckten Form in der „Zeit“ von ihren Beratern stark bearbeitet worden. Trotzdem war es sehr aufschlussreich und übrigens auch ein Gespräch, in dem Frau Fischer sehr gut wegkam. Der ganze Fall hat mir mal wieder gezeigt, dass Gespräche mit Prominenten heutzutage oft viel schwieriger sind als früher ‐ weil jede Menge Leute aus dem Umfeld mitmischen.

Was haben die Berater von Helene Fischer denn befürchtet, wenn das Interview ins Buch kommt?

In erster Linie, dass es neuen Stoff für Boulevardzeitungen liefert, dass einzelne Elemente herausgegriffen und aufgebauscht werden könnten. Außerdem spielte die für mich völlig unverständliche Verärgerung darüber eine Rolle, dass wir begleitend zur Veröffentlichung in der „Zeit“ in einem kurzen Transparenzkasten erklärt hatten, dass dieses Interview bei der Autorisierung stark gekürzt worden war.

Sind Sie auf alle Menschen neugierig, die Sie interviewen?

Unbedingt, jedes Interview ist für mich ein neues Abenteuer. Wenn mich jemand grundsätzlich nicht interessiert, interviewe ich ihn nicht.

Ohne Ausnahme?

Man muss natürlich differenzieren: Es gibt Prominente, die ich vielleicht nicht unbedingt für die „Zeit“ interviewen, aber bei „3nach9“ trotzdem gerne befragen würde. Dieter Bohlen zum Beispiel. Ich glaube, die „Zeit“-Leser würden ein langes Interview mit Dieter Bohlen nicht nachvollziehen können.

Aber mit Helene Fischer schon?

Da gab es auch Leute, die gesagt haben: Warum gebt ihr dieser Sängerin so viel Raum? Aber meine Antwort war ganz klar: Bei Helene Fischer können sich die meisten Deutschen darauf verständigen, dass sie eine positive Figur ist, die auch etwas zu sagen hat. Ich war neugierig darauf, ein paar Facetten herauszukitzeln, die noch nicht über sie bekannt waren. So wie sie vermarktet wird, wirkt sie nahezu perfekt.

Ist es schwieriger, für die Zeitung oder im Fernsehen ein Interview zu führen?

Im Fernsehen ist es schwieriger, weil ein ausgebuffter Medienprofi seine übliche Performance über 15 Minuten vor der Kamera viel leichter durchhält als in einem Drei-Stunden-Gespräch im stillen Kämmerlein. Da ist die Zeitung im Vorteil, weil Sie da viel mehr Details eines Lebens herausarbeiten können. Dafür hat das Fernsehinterview einen anderen unschätzbaren Vorteil: Es kann viel besser zeigen, wie jemand ist, wie er oder sie sich gibt ‐ diese Frage beantwortet das gedruckte Gespräch nicht immer.

Was ist für Sie stressiger?

Eindeutig das Fernsehinterview. Wobei ich sagen muss: Ich bin vor jedem Interview furchtbar aufgeregt ‐ egal für welches Medium ich es mache.

Giovanni di Lorenzo: Vom Leben und anderen Zumutungen, Kiepenheuer & Witsch Velag, 341 Seiten, 25 Euro.