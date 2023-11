ARD-Film

„Geheimkommando Familie“: Einsamer Opa sucht Anschluss

Eine Szene aus «Geheimkommando Familie». (Foto: Barbara Bauriedl/SWR/dpa )

Ein einsamer Mann in einem zu großen Haus sehnt sich nach seiner weit entfernt wohnenden Familie. Er reist zu ihr und findet im ARD-Film „Geheimkommando Familie“ etwas, was er so nicht erwartet hat.

