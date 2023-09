Galerie Wohlhüter zeigt Werke der Kunstpreisträger

Energiegeladen und prachtvoll, archaisch und zeitlos. Vom künstlerischen Ansatz her könnten Isa Dahl (58) und Jürgen Knubben (68) kaum unterschiedlicher sein. Was die Malerin und den Bildhauer eint: Beide werden im September mit dem Oberschwäbischen Kunstpreis ausgezeichnet — gemeinsam mit Willi Siber als dritten im Bunde. Grund genug für Galerist Werner Wohlhüter Dahl und Knubben, die er schon lange im Programm hat, unter dem Titel „Stills and Terms“ eine Ausstellung zu widmen. Gezeigt werden vorwiegend neue Arbeiten, hinzu kommen einige ältere. So lässt sich beim Rundgang durchs Haus wunderbar vergleichen, wie sich die Künstler weiterentwickelt haben.

Stills ist ein Ausdruck für Bilder, die suggerieren, dass sie einmal in Bewegung waren, bevor sie zu Standbildern wurden. Die Stuttgarter Künstlerin Isa Dahl, geboren in Ravensburg, schafft schon seit vielen Jahren Farbräume mit großer Bildtiefe und voller Dynamik. Ineinander gewundene Farbstränge setzen sich im unendlich scheinenden Hintergrund fort und entfalten ihre Dynamik in rhythmischen, energiegeladenen Wellen, spiralförmig gedrehten oder übereinander geschachtelten Strukturen. Hauptakteur in ihren Bildern ist der Pinselstrich.

Dahl trägt die Farbe nass in nass auf

Mit einer lasierenden Technik wird die transparente Farbe auf die grundierte Leinwand nass in nass wellenförmig aufgetragen. Isa Dahl verwendet dabei Farbmischungen, die sie auf der Leinwand zu neuen, facettenreichen Abstufungen gestaltet. Aus dem Wechsel von Licht und Schatten, aus dem Vor– und Zurücktreten entstehen Räume mit enormer Sogwirkung — ganz ohne zentralperspektivische Mittel.

Dies kann mal etwas düster, dann aber auch wieder ganz prachtvoll aussehen. Eine Wucht ist zum Beispiel ihr neues Triptychon „grow“ im riesigen Hochformat, wo der bewegte Pinselstrich an herabstürzende Wassermassen erinnert. Auch die mit „wanderung“ titulierten Querformate lassen Bezüge zur Natur erahnen. Sie erinnern entfernt an Schilf, Seegras oder Wolle.

Angefangen hat Isa Dahl Mitte der 1990er–Jahre mit Vorhang–strukturen. Ein Bild in Grüntönen ist in der Galerie zu sehen. Später entstehen Schichtungen, die sich mal an Wollknäuel, mal an Dachziegel, mal an Pflanzenfasern orientieren. Und immer wieder scheint sie der barocke Himmel Oberschwabens zur wolkenähnlichen Strukturen anzuregen. Ein besonders beeindruckendes Beispiel ist „bloom“ (2023) in zarten Pastelltönen.

Knubben arbeitet mit rostigem Stahl

Terms wiederum steht nicht für mathematischen Rechenausdrücke, sondern für Termiten. Seit den 2000er–Jahren beschäftigt sich Jürgen Knubben mit Bauwerken, die die Natur hervorbringt. Diesmal sind es Termitenhügel, die er auf einer Reise durch Namibia für sich entdeckt hat. Sie werden in verschiedenen Größen abgeformt, in Bronze gegossen und schwarz patiniert. Mit ihrem Bezug zur Natur passen diese pechschwarzen, spitzen Hügel ganz wunderbar zu Isa Dahls Großformaten „grow“ und „wanderung“, die ja ebenfalls Bezüge zur Natur haben.

Der Rottweiler Künstler Jürgen Knubben arbeitet seit Jahrzehnten mit einfachen, archaischen Formen, die von architektonischem Denken geprägt sind. Aus Stahlplatten, die im Außenraum durch die Luftfeuchtigkeit schnell rosten, baut er Häuser, Treppen, Pyramiden, Boote — allesamt Gebilde, die an den Menschen erinnern. Doch der Mensch selbst fehlt in seinem Schaffen. Oft findet sich in seinen Werken der Aspekt der Addition. So werden seine Säulen, von denen zwei ganz unterschiedliche bei Wohlhüter präsentiert werden, nach oben hin immer dünner. Sprich, sie verjüngen sich, werden leichter, als wollten sie sich in Nichts auflösen. Das gilt auch für seine liegenden Pyramiden.

Besonders reizvoll ist freilich der Gegensatz zwischen den archaischen Formen Jürgen Knubbens und den energiegeladenen Pinselstrichen Isa Dahls. Hier begegnen sich Welten, die das Nebeneinander von kaum Vereinbarem vor Augen führt.

Drei auf einen Streich

Anlässlich der Verleihung des Oberschwäbischen Kunstpreises an Isa Dahl, Jürgen Knubben und Willi Siber am 21. September ist im Museum Villa Rot bei Laup–heim eine Sonderausstellung zu sehen. Am Wochenende 22. September bis 24. September werden ausgewählte Werke der drei Preisträger gezeigt.

Während die abstrakten Leinwandbilder der Malerin Isa Dahl durch große, raumgreifende Gesten faszinieren, zeigt der Bildhauer Jürgen Knubben mit seinen Skulpturen aus Stahl, dass dieses industriell gefertigte Material überraschend leicht und spielerisch wirken kann. Willi Siber indes dienen glänzende Stoffe wie Lacke und Epoxidharz zur Veredlung seiner Tafelobjekte.

So individuell alle drei künstlerischen Positionen auch sind, haben sie doch in ihrer Beschäftigung mit dreidimensionalen Massen und bewegten Formen etwas Gemeinsames. In ihren Werken dürfen Farbe und Form den Raum in Besitz nehmen. Die Ausstellung ist geöffnet: Fr. und Sa. 14—17 Uhr, So. 11—17 Uhr. (amma)

Öffnungszeiten: Fr. 13-18 Uhr, Sa. 10-16 Uhr, So. 11-16 Uhr sowie nach Vereinbarung. Tel 07575/1370.