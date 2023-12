Für Sie gelesen: Briefe an den lieben Gott

usgerechnet in die Christkindfiliale wird Walter strafversetzt. Viele Jahre lang war er Postbote und machte gewissenhaft seinen Job. Aber weil die Menschen immer unfreundlicher werden und Walter sich das nicht länger gefallen lassen wollte, sich gar auf einen Kleinkrieg mit einem besonders bösartigen Kunden eingelassen hat, sitzt er jetzt im Weihnachtspostamt in Engelskirchen und soll Briefe an den Weihnachtsmann beantworten. Nicht das, was er sich vorgestellt hat für seine letzten Dienstjahre.

Lustlos liest Walter all die Wunschlisten von Kindern im Konsumrausch. Gierige Aufstellungen von Spielzeug ohne Maß und Mitte. Dem Gymnasiasten Luca korrigiert er mit Rotstift die zahlreichen Rechtschreibefehler. Der übergewichtigen Mia, die Topmodel werden will, schreibt er zurück, dass Sport und Ernährung da vielleicht helfen. Eines Tages landet ein Brief auf seinem Schreibtisch, der sich von all den anderen unterscheidet. Absender ist der zehnjährige Ben, der mit seiner depressiven Mutter allein lebt und den lieben Gott um Hilfe bittet. Da lässt sich Walter nicht zweimal bitten.

Ein guter Mensch in einer schlechten Welt

Mit seinem Roman „Kein guter Mann“ hat Andreas Izquierdo die etwas andere Weihnachtsgeschichte geschrieben. Kurzweilig erzählt der 1968 als Sohn einer spanischen Krankenschwester und eines deutschen Ingenieurs in Euskirchen geborene Wahlkölner von dem Postboten, der Gott sein will, und dabei genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich will. Izquierdo erzählt von einem aufrechten Menschen in einer schlechten Welt. Aber sein vielschichtiges Buch ist auch eine tragische Parabel darauf, wohin allzu viel Gutmenschentum im schlimmsten Fall führen kann.

Andreas Izquierdo: Kein guter Mann, DuMont Verlag, 400 Seiten, 24 Euro.