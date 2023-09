Fjarill mit neuem Album

ine Schwedin, eine Südafrikanerin. Zwei so schöne Stimmen! Die berühren, bewegen, gehen mitten ins Herz. Poetische Texte, vom Nobelpreisträger Pär Lagerkvist („Sa enkelt, stilla är kanhända livet“). Von Nelly Sachs („Abgewandt“). Von Goethe („Selbstbetrug“) und anderen. Dazu behutsame Arrangements, Aino Löwenmark am Piano, Hanmari Spiegel an der Violine, Viola, manchmal ebenfalls am Piano. Als Gäste wirken Jürgen Spiegel (Drums/Percussion) und Omar Rodriguez Calvo (Kontrabass) mit, bekannt durch das renommierte Tingvall–Trio, sowie der Pianist Jens Thomas. Auch Jürgen Spiegels Bruder Hans–Georg ist dabei, am Akkordeon, er ist mit Hanmari verheiratet. Fast eine Familienangelegenheit also. Und so vertraut, familiär, selbstverständlich und natürlich klingen die elf Songs auch.

Stücke in verschiedenen Sprachen

Kennengelernt haben sich Löwenmark und Spiegel vor 20 Jahren in Hamburg, seitdem neun Alben aufgenommen. Dieses zehnte ist dank erfolgreichem Crowdfunding in ihrem eigenen Studio „Walden“ in Hamburg eingespielt. Stücke auf schwedisch, auf Zulu und Afrikaans, auf deutsch. Motto der beiden starken Frauen ist, den Wandel wirken zu lassen. Abschied nehmen, um Platz für das abenteuerlich Neue zu machen. Die Seele durchatmen zu lassen, anzukommen — und weiterzugehen. Mit tiefer Sehnsucht nach Frieden. Das alles mit emotionaler Intelligenz. Die bei Live–Auftritten besonders ankommt, aber auch auf dieser Aufnahme intensiv zu spüren ist.

Fjarill: Walden, erschienen bei Butter & Fly records.