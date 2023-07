Eröffnung der Bregenzer Festspiele mit „Ernani“

Mit Giuseppe Verdis früher Mantel–und–Degen–Oper „Ernani“ ist die neue Festivalsaison jetzt im Festspielhaus Bregenz eröffnet worden. Enrique Mazzola, der auch die ersten Aufführungen von Puccinis „Madame Butterfly“ auf der Seebühne leitet, sorgt am Pult der Wiener Symphoniker für musikalische Sternstunden. Das Gesangsensmble und der Prager Philharmonische Chor tragen zu einer großartigen Interpretation bei. Die niederländische Regisseurin Lotte de Beer lässt die Geschichte in einer zeitlos dystopischen Fantasy–Welt spielen. Christof Hetzers pralle Bühnenoptik bleibt stets in Tuchfühlung mit Verdis theatralischer Drastik. Bei der Premiere gab es begeisterten Beifall für alle Mitwirkenden.

Francesco Maria Piaves Libretto für Giuseppe Verdis „Ernani“ (1844) basiert auf dem Drama „Hernani“ von Victor Hugo. Die bei Piave ziemlich naiv anmutende Story kreist um drei mehr oder weniger mafiös agierende Ehrenmänner, die sich wie Warlords in wechselnden Waffenbrüderschaften einen Kampf um dieselbe Frau liefern. Die Inhaltsangabe erinnert an einen trivialen Ritterroman, doch sollte man sich von Unwahrscheinlichkeiten und Inkonsequenzen nicht täuschen lassen. In Verbindung mit Verdis Musik beginnt der Plot plötzlich jenseits aller Schauspielrealistik auf ganz andere Weise zu funktionieren.

Zusammengehalten wird die krude Handlung durch die Musik

Lotte de Beer hat für ihre Inszenierung die Comic–Qualitäten in Verdis Partitur entdeckt und aus der Not ihrer dramaturgischen Mängel eine Tugend gemacht. Sie versuchte gar nicht erst, das krude Geschehen glaubhaft in den Griff zu bekommen. Stattdessen trat sie lieber gleich die Flucht nach vorn in freiwillige Komik an. Lächerliche Römerhelme, Holzschwerter, Halskrausen, Reifröcke oder alte Mieder zitieren Kleidung und Gegenstände verschiedener Epochen. In diesem Kontext entfalten scheinbar sinnfreie Vorgänge ihre eigene Logik in der Art eines „Pen and Paper“-Spiels. Zusammengehalten wird es allein durch die Musik, die als Lebensnerv durch das Labyrinth des Librettos führt.

Zur Ouvertüre stürmen testosteronstrotzende Kerle mit dreckigen Füßen und überschüssiger Aggression herein. In ihrer Mitte verkündet der adlige Rebell und Bandit Ernani singend seinen Herzschmerz. Der albanische Tenor Saimir Pirgu gibt da gleich mal seine beeindruckende vokale Visitenkarte ab und trumpft dann mit voluminöser Machostimme auf. Unvermittelt blitzen im Gewimmel Messer auf. Mit Salti, Purzelbäumen und Flickflacks wirbeln Mitglieder der Stunt Factory über die Bühne, mischen sich unter die Chormitglieder und zelebrieren eine von Ran Arthur Braun perfekt einstudierte Kampfchoreografie.

Tod per Fernbedienung

Szenenwechsel. Ein grellweißes Zimmer mit kahlen Wänden. Ernanis Geliebte Elvira liegt auf einem Bett und träumt von Freiheit. Herzog Silva, ein alter Knacker, hält sie gefangen und will sie heiraten. Als seine dienstbaren Geister — der hübsch trällernde Frauenchor — die Brautkleider bringen, trampelt sie trotzig darauf herum. Guanqun Yu weiß sich gegen ständige Übergriffe mit strahlender Sopranfülle zu behaupten. Wie eine Bombe platzt nun der Ganovenkönig Carlo als dritter Verehrer Elviras durch die Papierwand des Zimmers. Franco Vasallo tönt anfangs etwas gaumig, steigt dann aber mit betörendem Bariton in ein Duett ein und ignoriert dabei Elviras Abscheu. Goran Juric ist als buckliger Tattergreis Silva mit Rollator unterwegs. Sein kräftig–sonorer Bass verleiht dem rachsüchtigen Rivalen Ernanis eine unheimliche Note. In kleineren Rollen bewähren sich Aytaj Shikhalizada, Omer Kobiljak und Stanislav Vorobyov.

Im weiteren Verlauf der kruden Handlung gibt Ernani gibt seinem Feind Silva ein Jagdhorn als Pfand, das diesem ermöglicht, ihn quasi per Fernsteuerung in den Selbstmord zu treiben. Wenn Silva hineinbläst, ist der Titelheld per Eid verpflichtet, sich umzubringen. Vorher überkommt den zum Kaiser gewählten Carlo auf einmal Milde, doch die Freude über seine Hochzeitserlaubnis für Ernani und Elvira währt nicht lange. Der böse Silva aktiviert die Mechanik des Hornsignals, das Ernani an seinen fatalen Schwur erinnert. Der muss sich vor den Augen Elviras erstechen. Sein archaischer Ehrbegriff gebietet es.