„Enkel für Fortgeschrittene“ neu im Kino

enioren, die von der übernächsten Generation nochmal aus der Reserve gelockt werden und neue Lebensfreude gewinnen — das ist spätestens seit den Tagen von „Der kleine Lord“ eine beliebte Zutat fürs Wohlfühlkino. Auch „Enkel für Anfänger“ setzte vor gut drei Jahren auf dieses Konzept, verband es aber vor allem in der ersten Hälfte auch mit erfrischend scharfem Humor. Insbesondere das mit vollem Einsatz aufspielende Hauptdarsteller–Trio machte den Film zum Erfolg an den Kinokassen, bis die Pandemie der Nachfrage ein jähes Ende bereitete. Nun gibt es aber frisches Futter für Fans der Senioren und der „Fortgeschrittenen“-Film zeigt, dass deren Geschichte noch nicht ganz auserzählt ist.

Auch wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, kann hier seinen Spaß haben, wird aber etwas unvermittelt mit den Personenkonstellationen konfrontiert. Treibende Kraft des Geschehens ist einmal mehr Maren Kroymann („Der Junge muss an die frische Luft“) als Karin, die sich am Ende des ersten Teils für ein Jahr als Leih–Oma nach Neuseeland verabschiedet hatte. Als sie drei Wochen früher als geplant zurückkehrt und ihren grummeligen Gatten Harald (Günther Maria Halmer) überraschen will, macht sie eine mehr als unliebsame Entdeckung: Die resolute Nachbarswitwe Sigrid (Imogen Kogge) hat sich in dessen Leben breitgemacht und umsorgt den wenig selbstständigen Rentner.

Die Senioren sollen’s richten

Empört verlässt Karin das gemeinsame, Haus, lässt die Schlösser austauschen und zieht aus Trotz bei ihrem alten Schulfreund Gerhard (Heiner Lauterbach) ein. Der penible pensionierte Arzt ist über das Übermaß an Gesellschaft wenig begeistert, will er doch eigentlich nur in Ruhe Zeitung lesen und dabei klassische Musik hören. Die dritte im Bunde, Karins Schwägerin und Alt–Hippie Philippa (Fassbinder–Muse Barbara Sukowa) hat sich derweil bei ihrer Tochter Annika (Marie Burchard) einquartiert, zu der sie zuvor lange keinen Kontakt hatte. Die ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und findet keine Vertretung für ihren Schülerladen „Schlüsselkinder“. Da gibt es, man ahnt es, letztlich nur eine Lösung: Die Senioren müssen nochmal ran …

Der Kontakt mit den Kids führt zum erwartbar–amüsanten Aufeinanderprallen der Generationen, wahrgenommen wird der Nachwuchs aber durchgehend aus der Perspektive der Senioren, eigenständige Szenen haben diese praktisch nicht. Und trotz gelegentlicher frecher Sprüche sind die „Schlüsselkinder“ eine insgesamt recht brave Truppe. Da gibt es vielleicht mal in der Schule Schwierigkeiten oder die erste Periode sorgt für Verwirrung, aber tiefergehende Probleme kommen nicht zur Sprache. Vielmehr folgen die jungen Leute klatschbegierig den Beziehungsdramen der älteren.

Handlung ist ziemlich vorhersehbar

So kommt der Kleinkrieg zwischen Karin und ihrem emotional untreuen Harald zunehmend in Fahrt. Philippa muss sich derweil mit den Vorwürfen ihrer Tochter, keine gute Mutter gewesen zu sein, auseinandersetzen. Und der schroffe Gerhard, der seinen Partner vor einigen Jahren verloren hat, erlaubt sich mit der Zeit, doch noch einmal Gefühle zu entwickeln — ausgerechnet für Briefträger Aydin (Ercan Durmaz) mit dem er sich zunächst noch heftige Wortgefechte geliefert hatte. Und dessen lernschwache Nichte Yasmin (Kayra Efe) ist praktischerweise Stammgast im Schülerladen wo ihr Gerhard leicht genervt, aber konsequent Nachhilfe gibt …

Die Handlung ist somit oftmals sehr berechenbar, macht aufgrund der einmal mehr befreit aufspielenden Schauspielveteranen aber durchaus Spaß und einige der Kinder liefern recht lebensechte Dialoge. Vor allem Lauterbach kann allein mit einer hochgezogenen Augenbraue herr– lichen Sarkasmus versprühen.

Die Krise kommt zum Schluss

Dafür, dass der Film nicht nur unterhaltsam dahinplätschert sorgt die obligatorische Krise, die sich im vorletzten Akt auftut. Denn die löst sich wider Erwarten nicht komplett in Wohlgefallen auf, sondern verleiht „Enkel für Fortgeschrittene“ durchaus eine emotionale Tiefe, bei der auch vorher eher eindimensional gezeichnete Figuren zu größerer Form auflaufen können. Dennoch verlässt man das Kino am Ende beschwingt, wozu auch der witzige Abspann beiträgt — denn die dort enthüllte Bildergalerie belegt, dass auch diese rüstigen Rentner mit den richtigen Zutaten durchaus mit Chaostruppen wie in „Hangover“ mithalten können.

Enkel für Fortgeschrittene, Regie: Wolfgang Groos, Deutschland 2023, 110 Minuten. Besetzung: Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa.