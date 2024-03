Ekstase und Trägheit beim Bregenzer Frühling

Zur Eröffnung des diesjährigen Tanzfestivals Bregenzer Frühling kam die Compagnie von Angelin Preljocaj ins Festspielhaus. Beim Bregenzer Frühling war er bereits 2005 zu Gast gewesen, die Bayerische Staatsoper präsentierte im vergangenen Dezember sein abendfüllendes Ballett „Le Parc“.

Zwei ältere Choreographien, „Annonciation“ aus dem Jahr 1995 und „Noces“ aus dem Jahr 1989, umrahmten ein Werk aus dem vergangenen Jahr, „Torpeur“. Die Handschrift des albanisch-französischen Choreographen Angelin Preljocaj ist deutlich erkennbar und doch ungemein vielgestaltig. In der Auswahl der Musik lässt er gern verschiedene Stile aufeinandertreffen, bricht im ersten Stück etwa die feinen Chorstimmen von Vivaldi mit elektronischen Beats und Geräuschen von Stéphane Roy. „Annonciation“ thematisiert die Verkündigung des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria: Unruhig, in sich versunken, voller Ahnungen sitzt Maria auf einer Brüstung, als der Engel zu ihr tritt.

Auch musikalisch bringt er eine andere Energie mit sich, mit weitem Ausfallschritt und gen Himmel gerichtetem Zeigefinger zitieren der Choreograph und die wunderbare Tänzerin die Verkündigungsgemälde der italienischen Renaissance - nur die Kleidung ist eine andere. Leider gibt es im Programmheft keinerlei Informationen über die Namen der Tänzerinnen.

Man erlebt das Erschrecken der Maria, aber auch die Freude, die Zärtlichkeit und die Symbiose im immer schneller werdenden Ablauf ritualisierter Bewegungen. Autorität und Hingabe, Liebe und Gehorsam werden in diesem innigen und intensiven Duett in höchst ästhetischer Weise verdeutlicht.

Im Mittelstück des Abends spielt Preljocaj mit „Torpeur“, dem Ausdruck der Trägheit, die sich bei großer Hitze einstellt: Während sich hierzulande der Frühling erst zögernd einstellt, vermitteln sechs Paare in hellen Oberteilen und weiten Beinkleidern (Kostüme Elenora Peronetti) im goldenen Licht von Éric Soyer zunächst die Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Südens: die Compagnie kommt aus Aix-en-Provence und hat dieses Lebensgefühl vielleicht schon verinnerlicht.

Zunächst hüpfend über einem treibenden Puls und Ostinatobässen, wird die Bewegung zunehmend ruhiger, gebremster, matter, die Kleidung wird abgeworfen, die Gruppe verbindet sich zu einem Menschenknäuel, die Energie weicht der Trägheit. Die Menschen wirken fast körperlos, entrückt, schwebend, ein wenig verloren in ihrer Welt. Schließlich bilden die je sechs Tänzerinnen und Tänzer zum langsamen Satz einer späten Schubertsonate am Boden liegend eine kreisförmige Gliederkette, heben einzelne Beine und Arme oder den Kopf und sind in einer atmenden Symbiose verbunden. Preljocaj zieht das Publikum mit hinein in diesen besonderen Zustand.

Voller schwungvoller Energie stürzt sich das Ballett Preljocaj dann in „Les Noces“ nach der charaktervollen Musik von Igor Strawinsky: Schildert dieser mit Chorgesang, Solisten und einer komplexen Rhythmik eine archaisch wirkende russische Bauernhochzeit, so spielt der Choreograph mit fünf Paaren, die das Spiel von Fröhlichkeit, Angst und Unterdrückung vervielfachen. Fünf Mädchen in schwingenden, kurzen Samtkleidern mit folkloristischen Borten finden sich im Tanz, eine bricht immer wieder mal zusammen, wird von den anderen aufgefangen.

Die Männer, die zunächst unbeteiligt hocken, bringen sich dann mit großer Energie ein. Kraftvolle Sprünge, Werbung um die Mädchen, auch Aggression und Gewalt im Spiel mit den Bänken oder auch mit Gliederpuppen im Brautkleid zeichnen eine phantasievolle Szenerie, die keineswegs heiter, sondern auch bedrohlich wirkt.

Der Bregenzer Frühling wird am kommenden Samstag, 16.3., mit einer weiteren französischen Compagnie aus Le Havre und ihrem Choreographen Fouad Boussouf fortgesetzt. Am 4. Mai sind acht Tänzerinnen der L-E-V Dance Company in einer Choreographie „Into the Hairy“ von Sharon Eyal zu erleben. Mit einem dreiteiligen Abend ist das Nederlands Dans Theater (NDT 2) am 10. Mai zu Gast. Am 18. Mai vereinen sich der Pianist Igor Levit und das Ballet of Difference am Schauspiel Köln von Richard Siegal zur tänzerischen Deutung von Frederic Rzewkis „The people united will never be defeated“.