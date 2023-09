Eine Ende des Hollywood–Streiks ist nicht in Sicht

David Zaslav hat gegenüber den Investoren von Warner Bros. Discovery einigen Rechtfertigungsbedarf. Eine halbe Milliarde Dollar Gewinnverlust in diesem Jahr ist selbst für einen Hollywood–Riesen kein Pappenstiel. „Das ist wirklich sehr ungewöhnlich“, sagt der CEO des Unterhaltungskonzerns über die Intensität des ersten gemeinsamen Streiks von Autoren und Schauspielern in Tinseltown seit 1960, der im Mai begann. „Wir versuchen das in einer Weise zu lösen, die wirklich fair ist.“ Was Zaslav damit genau meinte, blieb unklar. Denn kurz darauf sickerte durch, dass Warner Bros. Discovery die Auseinandersetzung eskalieren ließ. Der Konzern suspendierte die Verträge mit Starautoren wie Bill Lawrence („Ted Lasso“) und Mindy Kaling („The Sex Lives of College Girls“), die bisher als tabu galten.

Dahinter steckt nach Einschätzung der „Writers Guild of America“ der Versuch, Druck auf die Gewerkschaft auszuüben. Tatsächlich machen die Spitzenverdiener aber nur ein Prozent der vom Streik Betroffenen aus. Zudem haben sie Verträge, die ihnen die Einnahmen garantieren, auch wenn diese bis zum Ende des Streiks ausgesetzt werden.

Taxifahren statt vor der Kamera stehen

Für die überwältigende Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder und die Zehntausenden mittelbar Betroffenen des Ausstands geht es an die Substanz. Im Großraum Los Angeles häufen sich Berichte über gekündigte Hypotheken, Zwangsräumungen, den drohenden Verlust der Krankenversicherung und Verpfändungen. Ohne Einkünfte aus den Studios müssen die B–Listers, kleinen Schreiberlinge, Stylisten und Techniker — um nur einige Berufsgruppen zu nennen — sich andere Einkommensquellen erschließen. „Wir haben alle schon gekellnert, Geld zusammengekratzt und andere Jobs gemacht“, gibt sich Gewerkschafterin Michelle Allaire im Radiosender NPR kämpferisch. „Die Hälfte von uns fährt jetzt Uber.“

Obwohl die 100 Tage des längsten Arbeitskampfs im Jahr 2007 längst überschritten sind, steht die Streikfront der Kreativen auch nach 130 Tagen. Gerade erst taten sich die großen Fünf des „Late Night“-TV zu einem Podcast zusammen. Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und John Oliver wollen die Einnahmen aus „Strike Force Five“ in vollem Umfang ihren Mitarbeitern zukommen lassen.

Eine Branche im Umbruch

Schon zu Beginn des Streiks hatten Vertreter der Gewerkschaft deshalb von einer „existenziellen Bedrohung“ gesprochen. Die Branche steht durch den Übergang des Fernsehzeitalters in die Welt der Streaming–Dienste und Künstlicher Intelligenz vor strukturellen Veränderungen. Weil die bestehenden Verträge diese Umbrüche nicht spiegeln, funktionieren sie nicht mehr für die Macher.

Die Gewerkschaften wiesen das letzte Angebot der Studios von Ende August als ungenügend zurück. Knackpunkte bleiben di Beteiligung an den Streaming–Einnahmen sowie Schutz vor dem Einsatz von KI–Bots.