Ein Künstler und Galerist in der Provinz

An einem sonnigen Tag im Skulpturengarten der Galerie Laubbach zu verweilen und vielleicht von dort aus noch das Alpenpanorama zu genießen — wer würde da nicht von Idylle sprechen? Doch gerade haben die Sturmböen wieder einen der uralten Apfelbäume umgerissen, vor ein paar Jahren war es eine große Weide, die auf das Dach des Wohnhauses fiel und fast im Schlafzimmer der Weydemanns gelandet wäre.

Aber den Künstler Peter Weydemann und die ehemalige Lehrerin Sigrid Weydemann kann das nicht existenziell erschüttern: Sie haben in ihrer Wahlheimat schon alle möglichen Zustände erlebt, seit sie 1973 bei einem Besuch von Verwandten das Haus einer Tagelöhnerfamilie entdeckten, am Rand zum Ried mit unverbaubar freiem Ausblick. Es war das, was sie suchten: raus aus dem ummauerten Berlin, gute Luft zum Atmen und eine befreite Sicht auf das Leben.

Weydemann hat ursprünglich Volkswirtschaft studiert

Bis 1972 hieß Beruf für Peter Weydemann, der gleich nach dem Studienabschluss in Volkswirtschaft 1967 als Juniorchef den Betrieb seines Vaters in Niedersachsen mit 200 Beschäftigten übernehmen musste, eine drückende Belastung. „Ich hatte doch keine Ahnung von Unternehmensführung, viel lieber hätte ich Germanistik oder Kunst studiert oder Gedichte und sonstwas geschrieben, ich war unglücklich dort, viel zu schüchtern, um Chef zu sein“, sagt er in Erinnerung an diese schwierige Zeit. Mit der Unterstützung seiner Frau — die beiden sind seit 1967 ein Paar — sagte er sich im Guten los und begann 1971 ein dreijähriges Grafikstudium in Berlin. Er sei damals „wie ein Schwebemännchen“ durch die Gänge der HdK gelaufen, so befreiend sei das gewesen.

Peter Weydemann hat als Kind den Bombenkrieg in Berlin gesehen, brennende Häuser, Leichen am Straßenrand. In den 1980er– Jahren schildert er in schwarz–weißen Holz– und Linoldrucken unter dem Titel „Wenn ihr nicht Nein sagt ...“ nach einem Gedicht von Wolfgang Borchert diese frühen Eindrücke von Zusammenbruch, Not und Verzweiflung. 1974 scheinen aber auch ganz andere Themen auf: die bäuerliche Landschaft, ihre Strukturen, ihre Farben, das besondere Licht. Es fügt sich ganz natürlich, dass das Holz, nach seiner lebendigen Maserung ausgewählt, die sich durch das Japanpapier abdrückt, zur vitalen Binnenstruktur der Gegenstände und Figuren wird.

In erster Linie geht es um die Kunst, den Austausch

So wie es Weydemann bei der 1985 im neu gebauten Atelierhaus eröffneten Galerie Laubbach um die Kommunikation mit interessierten Menschen, um Ausstellungen von Werken anderer Künstlerinnen und Künstler oder kulturelle Veranstaltungen geht und nie primär um ein „Geschäft mit der Kunst“, so sind seine Figuren nie reale Porträts, sondern vielmehr ausgelöst von Beobachtungen, Gesten, Haltungen. Figurative, aber undogmatische Kunst, Unikate im Handabdruck, nur beim Linoldruck benutzt er die Presse. Seit 2021 entstehen großformatige Zeichnungen mit Kohle und Pastellkreide auf Pappe von ganz besonderer Anmutung.

Seine Galeriearbeit, für die seine Frau, Studienrätin für Deutsch und Biologie in Wilhelmsdorf und engagiert im sozialen Bereich, die PR von Anfang an übernahm, brachte schon damals ein Stück andere Welt in das Dorf Laubbach am Ried. Durch den lebenslangen Kontakt nach Berlin bleibt dieser weite Blick auch auf andere Bereiche der Kunstwelt. Und so entsteht in der Streuobstwiese ein offener Skulpturengarten mit immer wieder wechselnden Exponaten. Zum geweiteten Blick gehören auch viele Reisen, oft nach Italien, nach Zypern, Marokko, Irland, Skandinavien und dreimal nach Haiti, wo das Paar sogar ein ganzes Jahr lebt. Es sind Studienaufenthalte, oft mit reicher Ausbeute an farbstarken Zeichnungen und inneren Bildern, die zu Hause weiter Gestalt annehmen.

Am 10. August wird der Künstler 85 Jahre alt

Neben einer Reihe von sorgfältig gemachten Werkkatalogen ist ein Video auf der Homepage sehr aufschlussreich, in dem Weydemann während der Arbeit am Holzschnitt diese erklärt. Da wird anschaulich, wie unendlich viele Arbeitsschritte zwischen der Bildidee und der Ausführung liegen und alle nötig sind, um ein Kunstwerk zu schaffen. Am Donnerstag, 10. August, feiern Peter und Sigrid Weydemann beide einen runden Geburtstag, denn sie sind am selben Tag mit fünf Jahren Unterschied geboren, also 85 und 80 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!