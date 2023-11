„Ein ganzes Leben“ kommt ins Kino

is auf einen Kriegseinsatz im Kaukasus verbringt Hilfsarbeiter Andreas Egger sein ganzes Leben in einem überschaubaren Winkel der österreichischen Alpen. Doch seine Lebensgeschichte ging um die ganze Welt: Mehr als eine Million Mal verkaufte sich der 2014 erschienene Roman von Robert Seethaler allein im deutschsprachigen Raum, darüber hinaus wurde er in 40 Sprachen übersetzt. Auf den ersten Blick ein Überraschungserfolg, wird hier doch „Ein ganzes Leben“ in nur rund 160 nüchtern erzählten Seiten abgehandelt. Aber vermutlich liegt gerade darin die universelle Anschlussfähigkeit der Erzählung. Denn auch wenn Eggers Leben von harter Arbeit, schweren Schicksalsschlägen und aus heutiger Sicht nur wenigen Momenten der Erfüllung geprägt ist, schaut er am Ende nicht unzufrieden darauf zurück. Das regt natürlich zur Reflexion an: Was wollte und will man selber im Leben erreichen, was ist Glück, was zählt am Ende?

Der Anfang, und das ist vielleicht schon ein Teil der Erklärung für seine spätere Zufriedenheit, sieht bei Andras Egger jedenfalls alles andere als rosig aus. Nach dem Tod seiner Mutter zum Waisen geworden, kommt der Junge (Ivan Gustafik) auf den Hof seines Onkels, des Kranzstocker (Andreas Lust). Dieser nimmt ihn nur widerwillig auf, behandelt ihn wie einen Aussätzigen und schlägt bei der geringsten Kleinigkeit zu ‐ einmal so fest, dass er ihm das Bein bricht. „Das wächst sich aus. Wie alles im Leben“, tröstet ihn die alte Ahnl (Marianne Sägebrecht) ‐ die einzige Person, die Andreas etwas Zuneigung entgegenbringt.

Moderne Berg- und Heimatfilme sind im Trend

Bei so viel Elend könnte eine Einberufung in den Ersten Weltkrieg geradezu einen Ausbruch ermöglichen, aber der Kranzstocker stellt sicher, dass ihm seine günstige Hilfskraft erhalten bleibt. Erst nach dem Tod der Ahnl wagt Egger, inzwischen ein kräftiger junger Mann und gespielt von Stefan Gorski, den Bruch mit seinem Peiniger. Als Tagelöhner verdient er sich bei jeder anfallenden Arbeit Geld und beginnt allmählich, sich ein eigenes kleines Leben aufzubauen. Vom grantelnden, aber nicht ganz empathiefreien Wirt (Robert Stadlober) mietet er sich eine kleine Hütte am Berg. Auch auf dessen zurückhaltende Tochter Marie (Julia Franz Richter) hat er ein Auge geworden. Zudem kommt allmählich die Moderne in das Tal ‐ in Form von Elektrizität und Seilbahnbau. Die Firma Bittermann & Söhne verspricht ordentlich bezahlte Arbeit, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind: „Kein Alkohol, keine Hurerei ‐ keine Gewerkschaft!“ Auch das Werben um Marie verspricht Erfolg und so könnte sich im Leben das Waisenjungen alles zum Guten wenden ‐ bis ihn ein schwerer Schicksalsschlag ereilt.

Berg- und Heimatfilm, das galt hierzulande lange als belastetes Genre: von den Nazis offensiv missbraucht, dann in den 1950er-Jahren mit Kitsch zugekleistert. Doch seit einiger Zeit gibt es eine Bewegung hin zum modernen und ehrlicheren Heimatfilm, und dazu hat Hans Steinbichler mit seinem vor 20 Jahren erschienenen Abschluss- und Debütfilm „Hierankl“ wesentlich beigetragen. So erweist er sich auch für die Verfilmung von „Ein ganzes Leben“ als sehr passende Wahl und setzt die Bergkulisse mal in atemberaubender Schönheit, mal bedrohlich in Szene. Nur die Musik ist bisweilen arg schwelgerisch geraten. Dafür stimmt die schauspielerische Leistung: Die Egger-Darsteller ‐ im Alter übernimmt Charaktermime August Zirner ‐ tragen stets den Film, Andreas Lust wirkt als Kranzstocker abstoßend-bedrohlich, Stadlober ist mir Fusselbart kaum wiederzuerkennen, dazu kommen einige markante Nebenrollen.

Sisiphus auf dem Berg

Jenseits der Lebens- und Liebesgeschichte zeigt Steinbichler zudem eindrücklich, welche Veränderungen der moderne Alpentourismus in die Bergwelt bringt und welcher Preis dafür fällig wird. In dieser neuen, bunteren Welt tut sich der Kriegsheimkehrer Egger zunehmend schwer, auf ein simples „Zurück zur Natur“-Plädoyer verzichtet der Film aber. Gerade weil einem die Hauptfigur bisweilen fremd bleibt, insbesondere als sie die Aussicht auf ein spätes Glück im Alter ausschlägt, bietet sie einen Referenzpunkt für die eigene Lebensphilosophie. Wie ein moderner Sisyphus, der seine Last immer wieder den Berg hochschleppt, bewegt sich Andreas Egger staunend durch sein Leben. Und an dessen Ende muss man sich ihn tatsächlich als glücklichen Menschen vorstellen.

Ein ganzes Leben, Regie: Hans Steinbichler, Österreich / Deutschland 2023, 115 Minuten.