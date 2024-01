Ein buntes Potpourri: Museum Ulm gastiert in der Kunsthalle Weishaupt

Seit 18. April 2023 wird das Museum Ulm aufwendig saniert, umgebaut und teilerneuert. Meist verschwinden Sammlungen in Zeiten der Umgestaltung in der Versenkung. Museumsdirektorin Stefanie Dathe wollte das auf jeden Fall verhindern. Deshalb werden jetzt neun Monate lang wichtige Stücke aus den umfangreichen Beständen des Hauses im ersten Stock der Kunsthalle Weishaupt ausgestellt.

Entlang der Buchstaben des Alphabets hat das Museumsteam Werke aus den verschiedenen Bereichen und Geschichten aus dem Museumsalltag gewählt. Der erste Teil geht von „A wie Acryl bis L wie Löwenmensch“. So viel sei schon mal gesagt: Kunstfreunde sollten sich das nicht entgehen lassen.

Die Schau ist sehr bunt, enorm vielfältig und überraschend spielerisch angelegt. Auf Wandtexte wurde bewusst verzichtet, damit die rund 85 Exponate in den großzügigen, schlichten weißen Räumen bestens zur Geltung kommen. Stattdessen gibt es ein kostenloses Begleitheft mit Informationen zu jedem Ausstellungsstück.

Bezüge zu Werktitel, Motiv oder Material

Für die Auswahl der Objekte wurde das gesamte Personal des Museums um Vorschläge gebeten, inklusive Hausmeister. Herausgekommen ist eine faszinierende Mischung, die einen neuen Blick auf die Sammlung gewährt. Manche Buchstaben beziehen sich auf einen Werktitel, manche auf das dargestellte Motiv oder ein Detail daraus, andere auf das Material und wieder andere auf einen erweiterten Kontext.

So finden sich unter C eben nicht nur Mel Ramos Siebdruck einer Colaflasche mit Frauenakt, sondern auch die digitale Community-Plattform des Museums, eine kubistische Collage oder Lucio Fontanas Schlitzbild „Concetto spaziale“.

Die Choreografie in der Ausstellung stimmt jedenfalls: Auf Altes folgt Neues, auf Wissenswertes was fürs Auge, auf Amüsantes Grausiges. Interessant ist beispielsweise die Kombination verschiedener Exponate aus unterschiedlichen Zeiten beim Buchstaben E wie Eheleben. An der Wand hängt ein Doppelporträt aus dem 17. Jahrhundert. Das Ehepaar gehörte zur reichen Ulmer Oberschicht und lies sich entsprechend prächtig gekleidet darstellen - in Samt und Seide und Spitze.

Davor befinden sich drei kleine Skulpturen aus dem 20. Jahrhundert: in der Mitte ein Federwisch von Jean Tinguely, links eine Maske mit Kerze von Tinguely und Eva Aeppli sowie rechts eine typische Figur, die Niki de Saint Phalle geschaffen hat. Was das mit besagtem Stichwort zu tun hat? Der Schweizer Künstler Tinguely war mit beiden Frauen verheiratet; als junger Mann mit Eva Aeppli und später dann mit Niki de Saint Phalle, die er in seiner Pariser Jahren kennenlernte.

Stücke aus verschiedenen Epochen vereint

Gelungen ist auch die Präsentation wie etwa bei G wie Geschirr. In einem Schaukasten befinden sich Ausstellungstücke aus völlig verschiedenen Epochen. Während die Tonschale aus der Hallstattzeit noch von Hand geformt und mit feinen Einkerbungen verziert wurde, gehört das weiße Stapelgeschirr TC 100 von 1959 aus dem HfG-Archiv zur industriellen Massenware. Der daneben stehende Kunstharzbecher von 2022 wiederum stammt aus dem 3-D-Drucker. So ändern sich die Zeiten. Ähnliche Konstellationen finden sich beim Stichwort Fragment oder Elfenbein. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen.

Darüber hinaus gibt es beim Rundgang auch ein paar kleine Ausreißer zu entdecken, die einen zum Schmunzeln und/oder Nachdenken bringen. Da wären zum Beispiel bei L die zwei Fotografien der Hunde Lenny und Lena, die zum Verwaltungsteam des Ulmer Museums gehören. Mithilfe von Leckerlis können die Besucherinnen und Besucher darüber abstimmen, ob sie für oder gegen Vierbeiner am Arbeitsplatz sind.

Offiziell besteht in keinem europäischen Land das Recht, das Arbeitnehmern das Mitbringen ihrer Hunde erlaubt. Zugeordnet sind Lenny und Lena zwei Plastikröhren für Ja oder Nein. Eher ungewöhnlich für eine Ausstellung ist beim Buchstaben A die Aufsicht (mit darunter stehendem Stuhl) oder das Ausgrabungsfeld, das alle Utensilien versammelt, die ein Archäologe braucht - inklusive Sonnencreme.

Grausiges bei I wie Igittigitt

Grausig wird es tatsächlich nur an einer Stelle - und zwar bei I wie Igittigitt. Martin Schaffner hat das Martyrium des Heiligen Bartholomäus auf einem Gemälde en detail dargestellt: Fünf Folterknechte ziehen dem Heiligen bei lebendigem Leib die Haut ab. Auch wer früher Zahnschmerzen hatte, war nicht zu beneiden. Mit Zangen und Haken, aber ohne Narkose rückte der Ulmer Bader und Wundarzt Julius Rössle seiner Kundschaft zu Leibe, wie an seinem erhaltenen Werkzeug zu sehen ist. Hinter diesem Kasten hängt das Bild „Verletzung“ (1967). Eine Zange wird unter einen Fingernagel geschoben und diese zugedrückt. Blut spritzt nicht, aber man kann sich gut vorstellen, wie das schmerzen muss.

Die Ausstellung endet mit dem Löwenmenschen, einer kleinen Figur aus Mammutelfenbein, die Höhlenbewohner auf der Schwäbischen Alb vor rund 40.000 Jahren geschnitzt haben. Die Figur aus der Stadelhöhle im Lonetal verbindet die Beine eines aufrecht stehenden Menschen mit dem Kopf und den Pranken einer Großkatze. Möglicherweise ist ein Mensch mit umgehängtem Löwenfell dargestellt, vielleicht auch ein Fabeltier aus einer mythischen Erzählung. Der Löwenmensch ist das wertvollste Stück in der Ulmer Sammlung, deshalb wird er auch im zweiten Teil ab November gezeigt. Da soll das Museum dann von M bis Z neu buchstabiert werden.