Ehrung für einen „Botschafter der Orgelkultur“

Ludger Lohmann, einer der prominentesten Organisten weltweit, hat in Schwäbisch Gmünd den mit 5000 Euro dotierten Preis der Europäischen Kirchenmusik erhalten. Lohmann ist Pädagoge durch und durch: „Meine Studierenden waren und sind wahrscheinlich meine wichtigsten Lehrer.“ Solche Sätze sagen nur wahre Lehrmeister.

Fast 40 Jahre war der in Herne geborene und nun in Lindau lebende Organist Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. „Ich hatte sechs Lehrerinnen und Lehrer“, sagt er, etwa Wolfgang Stockmeister, Hugo Ruf, Anton Heiller in Wien oder Marie–Claire Alain in Paris, „aber über 200 Studierende.“

Lohmann hat von den Studierenden gelernt

Einer dieser Studierenden saß ihm dann beim Künstlergespräch im Vorlauf der Preisverleihung direkt gegenüber, der Gmünder Münsterkantor Stephan Beck, selbst profilierter Organist und eine der treibenden Kräfte des Kirchenmusikfestivals. Beck im Rückblick: „Gefühlt kam die ganze Welt nach Stuttgart zur Aufnahmeprüfung.“

Von seinen Studierenden habe er im Dialog sehr viel gelernt, sagt Lohmann, auch über Stücke und Lernmethoden. „Wenn es ans Eingemachte geht, tauchen da viele Ideen auf. In meinem Kopf hat sich so vieles angesammelt, von dem ich profitiert habe, Aspekte, die ich so noch nie gesehen habe“, resümiert er. Sein pädagogisches Konzept, ebenso pragmatisch wie gut: „Bei Fragen oder Problemen gilt: darüber reden und dann Hand in Hand in die gleiche Richtung gehen.“

Zunächst lehrte Lohmann von 1979 bis 1984 an der Musikhochschule Köln, dann in Stuttgart. In Schwäbisch Gmünd erhielt er den Preis des seit 1989 bestehenden Festivals Europäische Kirchenmusik, aber nicht für seine Leistungen als Pädagoge, sondern als Interpret. Ludger Lohmann hat das Orgelspiel der vergangenen Jahrezehnte maßgeblich geprägt und sich vor allem um die historische Aufführungspraxis verdient gemacht. Seine Dissertation „Artikulation auf den Tasteninstrumenten im 16. und 18. Jahrhundert“ von 1981 gilt als Standardwerk der Musikforschung.

Thema des Festivals: Das Wunderbare

Aber auch als Interpret kann er die pädagogische Seite nicht ganz verleugnen. Beim Preisträgerkonzert im Heilig–Kreuz–Münster mitten in der Altstadt von Schwäbisch Gmünd stellte er unter diesem Blickwinkel in drei Paaren Alt und Neu gegenüber: Dietrich Buxtehude und Petr Eben (übrigens auch einer aus der langen Liste der Schwäbisch Gmünder Preisträger), William Byrd und Franz Danksagmüller, Johann Sebastian Bach und Franz Liszt. „Die Tatsache, dass ein alter Komponist 250 Jahre später einen modernen Komponisten inspiriert, das empfinde ich als Wunder. Die grundsätzliche emotionale Ebene ist immer noch da. Das ist etwas Wunderbares.“

Apropos: „Das Wunderbare“ ist auch das aktuelle Generalthema des Festivals. „Ein wunderbares Thema“, so Lohmann im Künstlergespräch und fügt gleich einen seiner klugen Sätze an: „Denn Musik sollte immer wunderbar sein. Alles ist möglich.“

