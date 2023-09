Ed Sheeran kommt zum Southside-Festival 2024

Zehntausende Musikfans zieht das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) jährlich an und ist somit eines der größten Open-Airs in Deutschland. Die ersten Musiker und Bands für 2024 stehen nun fest: Ed Sheeran, Avril Lavigne, K.I.Z. und Bring Me The Horizon werden vom 21. bis 23. Juni auf dem Gelände des Take-Off Gewerbeparks dabei sein, weitere Bands folgen. Mit eingängigen Melodien („Shape of You“, „Bad Habits“) und seiner kumpelhaften Art hat es der 30-jährige Sheeran ganz nach oben in die Musikwelt geschafft ‐ was unter anderem vier Grammys bezeugen. Avril Lavigne hat vor mehr als 20 Jahren mit „Complicated“ die Charts gestürmt und weiß noch immer mit Pop-Punk zu überzeugen. Dass sich Satire und Gesellschaftskritik nicht ausschließen, beweist das Hip-Hop-Trio K.I.Z. aus Berlin mit eingängigen Beats und jeder Menge Provokation. Den Southside-Auftritt und ihr neues Album „Görlitzer Park“ haben sie am Donnerstagabend beim Reeperbahn-Festival angekündigt. Brachial geht es bei der Metalcore-Band Bring Me The Horizon zu, die ihre Musik diesen Sommer live in ein multimediales Gesamtkonzept gepackt hat.

Karten und Infos unter: www.southside.de