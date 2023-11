Dreharbeiten zu „Die Toten von Marnow 2“ gestartet

Die Eventserie „Die Toten von Marnow“ mit Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak bekommt eine zweite Staffel. Die Dreharbeiten dafür sind in Mecklenburg-Vorpommern gestartet, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mitteilte.

Die Produktion soll bis Mitte März im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in und um Schwerin sowie in Niedersachsen fortgesetzt werden. Die neue Staffel trägt bislang den Arbeitstitel „Finsteres Herz ‐ Die Toten von Marnow 2“. Wann die sechs Folgen in der ARD-Mediathek und im Ersten gezeigt werden, war zunächst unklar.

Schon die erste Staffel kam bei den Zuschauern gut an. Sie lief 2021 und lockte den Angaben zufolge durchschnittlich 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Zudem wurde der Mehrteiler 14 Millionen Mal in der Mediathek abgerufen. Die beiden Köpfe der Serie ‐ Schmidt-Schaller und Gersak ‐ wurden zudem mit den Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

In der zweiten Staffel kommen die beiden Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) zum Zug, nachdem die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Gersak) kurz nach Beginn der Ermittlungen zu einem verzwickten Mordfall angeschossen werden und im Koma liegen. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht den Angaben zufolge dabei die zwölfjährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen.