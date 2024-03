Die Weingeister schweben wieder über Fellbach

Wenn’s Feierwerk aus Raketa mit Musik en Fellbach kracht, isch übrm Kappelberg „Häsabstauba Nacht“ – Geht dieser Spruch durchs Ländle, dann gibt’s kein Halten mehr - zumindest bei den Weingeistern in Fellbach.

Am 6. Januar begann nämlich die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht. An dem Tag wird also ordentlich gefeiert. Doch bevor die Party losgeht, stauben die Fellbacher Narren zuerst einmal die Häs ab, also ihre Narrenkostüme – so wie es am 6. Januar bei jeder anderen Zunft auch Tradition ist.

Die Fellbacher haben das damals noch draußen am Kappelberg gemacht, seit 20 Jahren stauben die Narren ihre Häs aber in den Innenräumen der Fellbacher Weingärtner ab. Die Weingeister wecken sie weiterhin draußen. Und damit auch jeder Weingeist wach wird, gibt es neben dem bereits lauten Feuerwerk auch Guggenklänge. Ein Schauspiel, das tausend Menschen auf den Kappelberg zieht.

Bis Aschermittwoch am 14. Februar heißt es bei den Fellbacher Narren nun: Ha-tschi, Ha-tschi, Ha-tschi!