Die Sopranistin Christiane Karg singt in Bregenz

Beim ersten Meisterkonzert der Saison 2023/24 mit der Kammerakademie Potsdam am kommenden Montag im Bregenzer Festspielhaus ist die deutsche Sopranistin Christiane Karg die Solistin im Liederzyklus „Les Nuits d‘Été“ von Hector Berlioz. Durch ihre regelmäßigen Konzerte bei der Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems ist Christiane Karg mit ihren dramaturgisch schlüssigen und thematisch durchgestalteten Liederabenden vielen Menschen auch unserer Region vertraut. In diesem Konzert aber stellt die Sängerin französisches Repertoire vor, das ihr ganz besonders am Herzen und in der Stimme liegt.

Christiane Kargs Wurzeln liegen im fränkischen Feuchtwangen, der Stadt der traditionellen Kreuzgangfestspiele. Im Café am Kreuzgang ist sie mit zwei Schwestern aufgewachsen, inzwischen ist sie mit ihrem Mann, dem Dirigenten David Afkhan, und den zwei Kindern dorthin zurückgekehrt. Der Kalender ist weiterhin gut gefüllt mit Konzerten und Liederabenden, größere Opernproduktionen aber sind wegen der intensiven Probenphasen und der langen Abwesenheit von zuhause derzeit reduziert.

Musikvermittlung für kleine Kinder

Die Rückkehr nach Feuchtwangen hatte auch mit der Corona-Pandemie zu tun, das Leben in der Großstadt Berlin war für die junge Künstlerfamilie nicht mehr tragbar. Zusätzlich zu ihren eigenen Auftritten pflegt Christiane Karg hier ihr kleines, aber besonderes Festival „KunstKlang“ mit mehreren Konzerten pro Jahr in verschiedenen Räumen und besonderen, darauf zugeschnittenen Programmen.

Begeistert erzählt die Sängerin aber auch von ihrem Projekt „Be part of it!“, wo Kindergartenkinder im Alter von einem bis sechs Jahren an die Musik herangeführt werden: In diesem Jahr steht das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Prokofjew im Mittelpunkt. Musikvermittlung, Finanzierung, Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit nehmen also zunehmend breiten Raum ein im Leben der leidenschaftlich engagierten Künstlerin: „Die Schule deckt ja die musikalische Bildung nicht mehr ab, so springen wir ein und der Staat verlässt sich auf das ehrenamtliche Engagement.“ Die so entstehende Umschichtung sieht sie allerdings durchaus auch kritisch.

Auf Reisen mit dem Liederzyklus

Für die jetzige Konzertreise mit der Kammerakademie Potsdam, die sie auch nach Innsbruck und in den Wiener Musikverein führen wird, freut sich Christiane Karg auf die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Antonello Manacorda. „Er ist ein ganz feiner Musiker, als langjähriger Konzertmeister im Mahler Chamber Orchestra von Claudio Abbado kommt er aus der Orchesterpraxis und ist ganz nah bei den Sängern. Das bringt Leichtigkeit und kommt allen zugute. Wir sind ein Dreamteam!“ Anders als der Titel „Nuits d’Été“ (Sommernächte) vermuten lässt, sind die Lieder von Berlioz eher herbstlich gestimmt und erzählen von Trauer und verlorener Liebe, sind aber reich an Farben und französischem Flair.

Den Liederzyklus hat Christiane Karg in jüngster Zeit mit verschiedenen Orchestern gestaltet, er soll sie auch noch einige Zeit begleiten. Man darf sich freuen auf das geheimnisvolle Lied vom Geist der Rose („Le spectre de la rose“) oder den innigen Lockruf „Reviens, reviens!“ in „L’Absence“. Eingebettet in Felix Mendelssohns Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“ und Beethovens vierte Symphonie, die der Komponist als „schlanke Maid zwischen zwei Nordlandriesen“ bezeichnete, ergibt sich ein tolles Programm.