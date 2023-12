Die Schwäbische Alb im Fokus

Kaum eine Ausstellung in diesen Wochen hätte besser zur äußeren Atmosphäre passen können als die knapp 70 fotografische Arbeiten umfassende Schau „Gesichter der Alb“ von Christoph von Haussen in der Galerie Fähre. Es geht um die Schwäbische Alb, ihre Landschaften und ihre wechselnde Anmutung zu verschiedenen Jahreszeiten.

Der 1958 in Kloster Adelberg geborene Christoph von Haussen studierte in Stuttgart und an der Fachhochschule Darmstadt Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie. „Leben kann man von der freien Fotografie nicht“, sagt er freimütig und erwähnt die vielen Reisen in unzählige Länder auf fast allen Kontinenten, die er im Auftrag für bekannte Magazine wie „GEO“, „National Geographic“, „Stern“ oder „Merian“ und für große Unternehmen gemacht hat. Sie sicherten seine Existenz und klärten den Blick für die Phänomene der Natur im Großen wie im Detail.

Seit 1996 lebt von Haussen mit seiner Frau in dem kleinen Weiler Häringen am Albtrauf, nahe bei der Burg Teck und der Limburg. Es stecken in der Ausstellung also mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit dieser besonderen Landschaft.

Mit einem zersplitterten brüchigen Kirschbaum und einer Serie von Schwarz-Weiß-Fotos und Schneebildern hebt die Schau an. Alles ist digital fotografiert, aus Farbfotografien werden durch Modus-Umwandlung reduzierte Schwarz-Weiß-Fotos. Bei einem dramatischen Wolkenbild, das die entfernten, mit Bäumen gesäumten Hügelkuppen hinterleuchtet, wäre die Farbe einfach „zu viel“ gewesen, sagt von Haussen. Ein vom Raureif völlig eingehüllter Baum im dichten Nebel dagegen ist in seiner lichtlosen Undurchdringlichkeit natürlich unfarbig. Ein anderes Schneebild zeigt dunkle Punkte vor einer weit entfernten Baumreihe: von der Rundballenpresse abgelegtes Stroh. Natur versus Landwirtschaft?

Die kleine Serie verblühter Pflanzen im Schnee oder ein Foto eines Schwalbenschwarms auf Drähten beginnt dagegen durch minimale Kontrastverstärkung warmgolden zu leuchten und erhält eine Haptik wie ein Aquarell. Diese Nutzung der Fotografie als grafische oder malerische Verfahrensweise wird hier immer wieder verblüffend luzide eingesetzt. So verschwimmt ein von Plastik umhüllter Siloballenhaufen zu einem blauen Zelt, ein Bachlauf wirkt wie eine weiträumige Kalligrafie in der Landschaft.

Dass Fotos aus einer gewissen Höhe nur mit einer Drohne möglich sind, ist klar. Aber von Haussen ist wichtig daran, dass diese Höhe für den Betrachter immer noch visuell erfahrbar bleibt. „Ich verändere digital gar nicht viel“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Eher verstärkt er die im Foto angelegten Effekte, wie beim Foto „Milan“ den Kontrast zwischen dem weit entfernten Hintergrundgrau und dem einzigen Farbfleck des Vogels auf einem alten Obstbaum.

Den Blick aufs Detail richtet von Haussen bei den Riesenformaten von Früchten oder Blüten vor sattschwarzem Hintergrund - so als wolle er deren fragile Natur dem Betrachter monumental zu Bewusstsein bringen. Andere Serien wie Fotos von Baukränen, zufälligen Strukturen oder aktuellen Veränderungen der Landschaft wie ein riesiges Solarfeld oder eine absonderliche Straßenkreuzung darf man kritisch lesen, ebenso wie die Drohnenbilder von Baumschulen, Feldern oder Wald, welche die Tristesse einer dienstbar gemachten Landschaft spürbar machen. Eine Ausstellung mit hohem Erkenntniswert!

Dauer: bis 4. Februar 2024, geöffnet Di.-So. 14-17 Uhr, am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen.