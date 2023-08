Die Musikbanda Franui und die „Schöne Müllerin“

Seit 30 Jahren schon begeistert die Osttiroler Musikbanda Franui das Publikum, in wenigen Tagen wird in Innervillgraten drei Tage lang Geburtstag gefeiert. Mit den Bregenzer Festspielen ist das zehnköpfige Ensemble seit Jahren verbunden, nun bringt es gemeinsam mit dem Bariton Florian Boesch und dem fantasievollen Puppenspieler Nikolaus Habjan „Die schöne Müllerin“, natürlich mit Schuberts Musik, aber auch mit zwei Puppenköpfen, die ungemein lebendig erscheinen, mit dem Sänger interagieren und verschmelzen. Der klassische Liederabend wird aufgebrochen, dafür entsteht ein „Musiktheaterabend nach dem gleichnamigen Liederzyklus von Wilhelm Müller und Franz Schubert“, 200 Jahre nach der Entstehung von Schuberts Komposition. Im Frühjahr feierte die Produktion Premiere an der Berliner Staatsoper Unter den Linden und zog nun auch das Publikum im Festspielhaus in seinen Bann.

Mit dabei ist ein Puppenkopf mit Torso

Die Geschichte des Müllersburschen, der auf die Walz geht, zu einer Mühle kommt, sich unglücklich in die Tochter des Müllers verliebt und sich ertränkt, ist bekannt. So bekannt, dass der Text im ersten Lied sogar nur angedeutet wird, Sänger und Puppenspieler sich abwechseln und Habjan auch noch seine Pfeifkünste zeigen kann. Trompeter Andreas Schett, der auch vom Instrument aus die Fäden zusammenhält, und Markus Kraler, der virtuos zwischen Akkordeon und Kontrabass wechselt, lieben ihren Schubert und haben ihn bearbeitet: Sie nehmen die Klavierbegleitung auseinander, verteilen sie auf die zehn Instrumente, würzen sie mit teils anderen Harmonien, Klangfarben, Rhythmen, oft sehr nah dran am Original, manchmal etwas frecher, aber immer hochmusikalisch. Florian Boesch setzt seinen farbenreichen Bariton dazu mit fast originaler Gesangslinie ein, muss aber mit all den Modulationen und Wendungen gehörig aufpassen und ist dazu mit dem Puppenspiel und im engen Verbund mit Nikolaus Habjan intensiv beschäftigt. Dieser hat einen Puppenkopf mit Torso gefertigt, der ihm ähnelt, den er selbst führt und mit dem er immer wieder in Dialog tritt: innere Stimme, Reflexion, Emotionen spiegeln sich darin. Natürlich fehlt auch die „schöne Müllerin“ nicht: Sie äugt aus ihrem Kasten, spielt mit ihren langen blonden Haaren, verdreht dem Burschen den Kopf, und immer staunt man, mit wie wenigen Mitteln Habjan sie lebendig macht.

Bei Franui ist alles nur ein böser Traum

Die Musikbanda Franui und ihre Mitstreiter öffnen wieder einmal die Ohren, für die Volksmusik, die in Schuberts Melodien schwingt, für die zahlreichen Details im rhythmischen Gewand und in der Instrumentation, für die alte Geschichte, die immer neu erzählt werden darf. Übrigens geht die hier „gut“ aus: der junge Mann scheint aus einem bösen Traum zu erwachen, das Ensemble trägt den Sänger mit positiver Kraft, die Scheinwerfer bilden mit reichlich eingesetztem Bühnennebel einen Lichtdom. Auch so kann man die „Schöne Müllerin“ deuten, berührend und begeisternd.