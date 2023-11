Die Kraft der vier Elemente: Solange Pessoa in Bregenz

Die Architektur im Kunsthaus Bregenz (KUB) ist schlicht und sinnlich zugleich, sie ist materiell und immateriell und damit ideal für die Präsentation von Gegenwartskunst. So manche Ausstellung ist bis heute unvergesslich. Adrián Villar Rojas zum Beispiel hatte das Gebäude in eine begehbare Skulptur verwandelt, Simon Fujiwara mit einem Haus im Haus überrascht oder Bunny Rogers opulente Landschaften mit Grabhügel geschaffen. Auch die neue Schau mit Arbeiten der Brasilianerin Solange Pessoa wird noch lange im Gedächtnis bleiben. Denn ihre raumfüllenden Installationen sprechen mehrere Sinne an und laden die Besucherinnen und Besucher zu ungewöhnlichen Entdeckungen und Erfahrungen ein. Das muss man live erlebt haben. Zumal ihre Werke in Österreich und Deutschland bis dato noch nie zu sehen waren.

Ein Archiv der Erinnerungen

Jutesäcke hängen zusammengenäht wie hoch aufragende Wände von der Decke. Die Beutel sind mit Erde gefüllt, mit Beeren, Samen, getrockneten Blüten, Gewürzen, Muscheln und Knochenteilen. Einige der Säcke enthalten auch Blätter mit Texten, historischen Darstellungen und Fotografien. „Es ist eine Art großes universelles Archiv, vielfältig und unendlich, das (physisch und symbolisch) dichte Materialitäten beherbergt und eine Verbindung zwischen Natur und Kultur herstellt“, erklärte die Künstlerin bei der Vorstellung im KUB. Die Papiere sind Ausschnitte aus historischen Berichten über die portugiesische Kolonie Brasilien und ihre Beziehung zu Österreich seit dem frühen 19. Jahrhundert. Einige Fotografien zeigen verarmte Vorarlberger Familien, die nach Brasilien auswanderten und ihr Glück versuchten.

Sämtliche Naturmaterialien stammen aus Pessoas brasilianischer Heimat. Sie erinnern an die Ausbeutung der Natur, aber auch an die Kultur der indigenen Bevölkerung. Beides zusammen bildet eine Art Archiv des Landes, der Erinnerungen. Die Installation „Bags“ im ersten Stock ist aber nicht nur ein Fest fürs Auge, sondern auch für die Nase. Es duftet nach Paprika und Pfeffer, nach Erde und Kräutern, nach Kakao und Blüten, nach Meer und Moos.

Roter Faden sind Feuer, Erde, Wasser, Luft

Die 61-jährige Künstlerin, die in Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais lebt (er ist für seine Bodenschätze bekannt), schafft großformatige Installationen, Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen, die den Betrachter in fantastische Welten entführen. Seit den 1980er-Jahren integriert Pessoa organische Materialien in ihre oft rätselhaften Arbeiten. Sie knüpft damit an die Arte Povera an. Auf der letzten Venedig-Biennale war Solange Pessoa im Arsenale mit der Schwarz-Weiß-Serie „Sonhilferos“ vertreten, die fantasievolle Kreaturen auf Leinwand zeigt. Hinzu kam eine Speckstein-Installation im Garten am Ausgang des Arsenale. Für die Ausstellung in Bregenz hat sie nun einen roten Faden angelegt, der auf die vier Elemente Bezug nimmt: Feuer im Erdgeschoss, Erde im ersten Stock, Wasser in der zweiten Etage, Luft im Obergeschoss.

„Ó, Ó, Ó, Ó“ nennt Solange Pessoa die Bronzeskulpturen im zweiten Stock. Wie aus prähistorischen Füllhörnern ergießen sich organische Materialien ‐ Wolle, Federn, Fell, Blätter oder Gräser. Die schwarzen Bronzeobjekte erinnern an gestockte Gebilde aus Lava. Tatsächlich sind es Abgüsse von Objekten aus Ton, denn „nur so gelingen mir diese Formen, Falten und bauchigen Volumen“, sagte die Künstlerin. Seit 2012 arbeitet die Brasilianerin an dieser Installation. In Bregenz ist das Werk nun erstmals in abgeschlossener Form zu sehen.

Blick in den Himmel im KUB

An den Baum des Lebens in Schöpfungsgeschichten erinnert die Installation „Miracéus“ (auf Deutsch: Schau in den Himmel), die das Obergeschoss dominiert. Sie besteht aus einem Tunnel und einem Gewölbe an der Decke aus Hühner- und Gänsefedern. Drum herum reihen sich schwarz-weiße Gemälde, die Tier-Mensch-Figuren im Moment der Metamorphose zeigen. Sie gehören zu jener „Sonhilferos“-Serie (dt. Verträumt), die bereits in Venedig präsentiert wurde und jetzt auch die Billboards an der Seestraße in Bregenz schmückt. Die Darstellungen erinnern an prähistorische Wandmalereien oder magische Zeichen. Pessoa selbst sprach von „Schöpfungsmythen“, die in ihrem Werk immer eine Rolle spielen. „Ich denke, ,Miracéus’ ist so etwas wie eine Andachtsskulptur mit einer kultischen, mythischen und rituellen Dimension“, so die Künstlerin.

Was Solange Pessoa von anderen Gegenwartskünstlerinnen und -künstlern unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie mit Räumen umgeht. „Ich betrachte den Raum als ein lebendiges, aktives und reflektierendes Element, das fließend ist und mehrere Bedeutungen hat.“ Dabei geht es ihr sowohl um die Wahrnehmung von Erinnerungen, als auch um die Berührung möglichst vieler Sinnesorgane. Mit diesem Ansatz passt ihr Werk ganz wunderbar in das schlichte und dennoch sinnliche KUB-Gebäude.

Dauer: bis 4. Februar 2024, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-18 Uhr, Do. bis 20 Uhr. Weitere Infos unter: