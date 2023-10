Die Häuser des Jahres und die Entdeckung der Schlichtheit

m Idealfall passt ein Haus wie ein Maßanzug zu den Bewohnern“, schreibt Architektin Katja Ewich im neuen Band, in dem der Callwey Verlag die „Häuser des Jahres“ vorstellt. Obwohl die Umweltverbände seit Jahren den Flächenverbrauch von Neubaugebieten für Einfamilienhäuser kritisieren, ist der Traum vom eigenen Haus nach wie vor ungebrochen. 65 Prozent der Deutschen haben ihn, wie Architekturjournalistin Katharina Matzig im Vorwort erwähnt. Einfach auflösen lässt sich diese Spannung nicht, erst recht nicht in einem Band, der Eigenheime präsentiert.

Aber die Auswahl der Häuser des Jahres 2023 problematisiert gerade dieses Für und Wider ums Eigenheim schon allein dadurch, dass die Auswahl breiter und diverser ausfällt denn je. Gleichzeitig wurde mehr Wert auf Nachhaltigkeit, innovativen Einsatz von Materialien und kreativen Umgang mit der baulichen Situation gelegt.

Gelungene Um- statt Neubauten

So wird da ein rechteckiger Leichtbau im österreichischen Linz präsentiert oder ein winziges kernsaniertes Ferienhaus an der Ostsee, das den begrenzten Wohnraum effizient aufteilt, damit bis zu fünf Personen darin Platz haben. Der Band zeigt auch den gelungenen Umbau einer Scheune von 1850 für zeitgemäße Ansprüche mitten in einem Schweizer Dorf, bei dem nicht neuer Grund verbaut wird. Das gilt auch für die Sanierung eines Altbaus im Unterfränkischen oder eines Doppelhauses aus den späten 1960er-Jahren in Hamburg.

Das Buch stellt zugleich originelle Kombinationen von Eigenheimen zum komplexen Baukörper vor. Die Beispiele dazu kommen aus dem italienischen Montan oder dem bayerischen Hösbach. Sogar ein Haus umhüllt von einer Industriehalle ist dabei. Und dann gibt es da noch eine „elegante Scheune“ mit 300 Quadratmetern Wohnfläche im schweizerischen Prättigau, die sich ‐ flankiert von knorrigen Bäumen ‐ an einen Berg schmiegt. Hier spiegelt sich die Schlichtheit des Äußeren im Inneren des Hauses wieder. Eine Wucht ist die lichtdurchflutete Villa mit Pultdach an einem See in Bayern, die sich an den Hang duckt, sodass ihre wahre Größe von der Straße aus nicht zu erkennen ist. Sie ziert in diesem Jahr das Cover.

Die Werte des Siegerhauses liegen im Innern

Bei all diesen ausgezeichneten Häusern ist es dann umso verwunderlicher, dass das Siegerhaus auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar wirkt. Das hat natürlich damit zu tun, dass von Architekten entworfene Gebäude oft auf den Standort Bezug nehmen. Dieses prämierte Haus in Pfaffenhofen bei Heilbronn steht mitten im Dorfkern, umgeben von Fachwerkhäusern. Formal wirkt es wie ein klassisches Musterhaus mit Satteldach und Holzverschalung, ökologisch weist es allerdings den Weg in die Zukunft. Und das hat dann auch letztlich die Jury begeistert. Denn das Architektenbüro Atelier Kaiser Shen hat ein Doppelhaus aus nachwachsenden Rohstoffen entworfen: Strohballen mit Lehmputz und Holz. Damit der Boden nicht aufweicht, steht es auf einem Betonkreuz mit vier Stützen. Die Räumlichkeiten sind so angelegt, dass eine flexible Nutzung für zwei Familien möglich ist. Auf zwei Etagen ‐ einmal längs, einmal quer geteilt ‐ finden sich je vier gleich große Räume ohne Eigenschaften, einzige Ausnahme sind die Bäder.

Die jungen Stuttgarter Architekten Florian Kaiser und Guobin Shen haben übrigens bereits mit einem raffinierten Tiny House für Aufsehen gesorgt, seit sie 2017 ihr Büro gegründet haben: dem Mikrohofhaus auf dem Grünstreifen der viel befahrenen B 27 in Ludwigsburg.

Ein raffinierter Lückenfüller

Solche städtebaulichen Zusammenhänge kann die Bebilderung der Objekte im Buch kaum zeigen. Sie sind schwer zu fassen. Aber sie sind eine Leistung von Architekten, und die wird hier mit der Preisvergabe gewürdigt. Die Einbindung eines Eigenheims in das soziale Gefüge einer Stadt ist auch in Kirchheim/Teck hervorragend gelungen. In eine Baulücke mit sechs Metern Breite hat das örtliche Büro mehr* Architekten ein einzigartiges Haus aus Sichtbeton mit viel Glas gestellt. Es vereint Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit auf besondere Weise. Der Clou ist ein grünes Zimmer auf dem Flachdach, ein künstlicher Außenraum mit Blick auf die Altstadt und die Schwäbische Alb.

Im Kontrast dazu fällt ein Haus auf, das in die Länge statt in die Höhe geht. 60 Meter misst der neue Bau aus Holz und Beton im Garten eines ehemaligen unter Denkmalschutz stehenden Gasthofs. Es befindet sich im bayerischen Schwabhausen.

Mehr Offenheit von Baubehörden und Gemeinden gefordert

Beim Blättern durch den Band kann man übrigens einen Trend ausmachen: Der Vorarlberger Baustil, dessen Schlichtheit sich aus Nachbarschaftshilfe, Mate-rialsparsamkeit und einer an den Zisterziensern geschulten Klarheit entwickelt hat, ist inzwischen zum Luxuslabel geworden. Nicht nur in Österreich selbst, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Beispiele dafür finden sich etwa in Italien oder der Schweiz.

Der eigensinnigste Entwurf ist ein Bungalow in Schleswig-Holstein aus Beton und Glas mitten in der Natur. Das Aachener Büro Amunt hat eine Raumskulptur auf Z-förmigem Grundriss geschaffen mit einem mehrfach gefalteten Dach. Das Haus ist nicht nur von Außen ein Hingucker, sondern auch von innen.

Obwohl auch diesmal wieder viele Neubauten im Buch prämiert wurden, so werden doch immer mehr gelungene Umbauten und städtebauliche Verdichtungen ausgezeichnet. Solche Objekte sind in der Schweiz und Österreich längst gang und gäbe. Deshalb wäre es wünschenswert, Kreativität und Innovation auch hierzulande von Baubehörden und Gemeinden stärker einzufordern. Die Gemeinden weisen in der Regel Ackerflächen für geschlossene Neubauviertel aus, was oft genug mit Verödung und Verfall der alten dörflichen Zentren einhergeht. Möglichkeiten zu schaffen für neue Nutzungen des Ortskerns begrenzt den Flächenverbrauch. Dabei ist eine Wiederbelebung keine Frage des Haustyps, wie der neue Band „Häuser des Jahres“ beweist.

Häuser des Jahres 2023, Callwey Verlag, 416 Seiten mit 450 Abbildungen, 59,95 Euro.