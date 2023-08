Die Ewige Stadt als Impuls für Maler

Das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts — das sind die Schwerpunkte in den Ausstellungen der Kunststiftung Hohenkarpfen. Mit ihrer neuen Werkschau „Erinnerung an das Schöne“ wagt sie sich auf weitgehend neues Terrain: Sie stellt Bilder von sechs Künstlern aus — alle männlich, nebenbei –, die jeweils Stipendiaten der Villa Massimo in Rom waren. Darunter sind auch noch lebende Künstler wie Emil Kiess oder Wolfgang Henning; zu sehen sind auch, selten hier oben, Fotografien, und auch sonst weist die stilistische Bandbreite der Werke deutlich weiter in die Gegenwart. Durchaus ein Experiment, aber eins, das funktionieren könnte.

Die Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, wie sie offiziell heißt, ist heute eine Stiftung des deutschen Staates und vergibt Stipendien an deutsche Künstler, die jeweils zehn Monate lang dort leben und arbeiten. Waren es zu ihrer Gründung 1913 nur Maler, so sind mittlerweile auch andere Künste wie die Literatur vertreten. Die Stiftung geht zurück auf den jüdischen Unternehmer und Mäzen Eduard Arnhold, der die Villa 1910 erwarb; 1913 schenkte er sie nebst Stiftung dem Königreich Preußen. Heute gilt ein Stipendium als eine der renommiertesten Auszeichnungen deutscher Künstlerinnen und Künstler — in ihren Anfangsjahren wurde sie allerdings nur an Männer vergeben.

Keine Motve für Postkarten

Der Hohenkarpfen zeigt nun Bilder von sechs Malern, die jeweils mehrere Monate in der Villa verbracht haben. Ausgangspunkt war ein Bild in den Beständen der Stiftung von Kurt Weinhold, Preisträger 1934. Davon ausgehend hat Kustos Mark R. Hesslinger die weiteren Werke zusammengestellt: Bilder von Emil Kiess (Rompreis 1960), Robert Förch (geboren 1931, Stipendium 1961), Wolfgang Henning aus Leutkirch (Jahrgang 1946, Rompreis 1978/79), Ralph Fleck (geboren 1951, Rompreis 1981, Aufenthalt 1984/85) sowie Olaf Unverzart (geboren 1972, Rompreis 2014).

Postkarten–Ansichten der Ewigen Stadt wird man in der Ausstellung vergeblich suchen. Die Motive sind natürlich heterogen: von den abstrakten Bildern Emil Kiess’ über die witzige Serie Olaf Unverzarts, der weiße Fiat Pandas an verschiedenen Orten Roms aufspürt, bis hin zu Wolfgang Henning, der sich ausgerechnet unter der römischen Sonne mit dem deutschen Maler Caspar David Friedrich auseinandersetzt und dessen „Morgennebel im Gebirge“ radikal mit Bleistift–Grau so lange übermalt, bis das Gebirge kaum mehr zu erkennen ist. Ralph Fleck wiederum variiert in der Villa Monets Giverny–Bilder oder malt ein nüchternes „Straßenbaufahrzeug“, vulgo Unimog; immerhin: Robert Förch sticht, schneidet oder radiert Zypressen, Kirchenkuppeln oder römische Briefkästen — doch unterm Strich zeigen die Bilder wenig Lokalkolorit. Die Blicke gehen von Rom über die Stadt hinaus in den Erdkreis.

Ein Höhepunkt ist Emil Kiess’ Bild des Pförtners

Die Ausstellung hat zwei Initialfunken: Zum einen ein Bild im Besitz des Hohenkarpfens, Kurt Weinholds „Nagoldtal bei Calw“ und das Zitat des Schriftstellers Arnold Stadlers „Erinnerung an das Schöne“. Zwei Höhepunkte sind vielleicht zwei Bilder des heute 93 Jahre alten Emil Kiess: das stille, nur wenig abstrahierte Porträt einer Alt–Wirtin aus dem Örtchen Fürstenberg bei Donaueschingen, wo Kiess lebt, und eine weitere beeindruckende Studie: der Pförtner der Villa Massimo, Peppino, in seiner würdevollen blauen Uniform; ein Mensch, der den Maler so beeindruckt hat, dass er ihn noch 50 Jahre nach seinem Aufenthalt in Rom gemalt hat. Peppino, sagt Kiess, steht für Alter und Weisheit — „wie ein Eukalyptusbaum“.

Dauer: bis 12. November in der Kunststiftung Hohenkarpfen (Landkreis Tuttlingen); Öffnungszeiten: Mi.-So. und Fei. 13.30-18.30 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.