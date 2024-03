Kultur

Die energiegeladene Kunst der wilden 80er

Burgrieden-Rot / Lesedauer: 2 min

Albert Oehlen, Stillleben, 1980. (Foto: Oleg Kuchar )

Mit Bildern in überwältigender Größe und intensiver Farbwucht taucht das Museum Villa Rot in seiner aktuellen Ausstellung „Gewaltige Kraft“ in die Kunst der 1980er-Jahre ein. Die gezeigten Werke der „Neuen Wilden“ aus der FER Collection des Laupheimer Pharmaunternehmers Friedrich Erwin Rentschler zeugen von einem künstlerischen Aufbruch in der Malerei.