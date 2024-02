Die Berlinale: Ein Filmfestival im Umbruch

Wenn die Jury eines Filmfestivals ihre acht Preise auf acht verschiedene Filme verteilt, kann das zweierlei bedeuten: Es gab nicht den einen herausragenden Beitrag, oder der Wettbewerb war gleichmäßig besetzt. Bei der 74. Berlinale war es wohl der zweite Fall: Kein herausragendes Werk, eine Vielzahl guter Werke, aber eben keinen Überflieger. Und wie immer hatten die meisten Fachleute den Gewinner, „Dahomey“ von Mati Diop, nicht auf der Rechnung: Selbst in der Kritiker-Umfrage des alleswissenden Hollywood-Organs „Screen“ lag „Dahomey“ nur im Mittelfeld.

Ein Dokumentarfilm also, nicht das erste Mal in Berlin. Aber eine insgesamt gute Entscheidung der Jury um Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o. Ihr Film verfolgt die ersten Objekte des ehemaligen Königreichs Dahomey, die die ehemalige Kolonialmacht Frankreich an das heutige Land Benin restituiert - Gottheiten und andere Artefakte reisen von Paris nach Porto-Novo. Die französisch-senegalesische Regisseurin hat ihren Film in zwei Teilen angelegt: Der erste schildert die technische Seite des Transports, der zweite und deutlich wichtigere lässt Menschen in Benin zu Wort kommen, junge Leute zumal, die sich angesichts der Objekte mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Und da gibt es eben auch den jungen Mann, dem die alten Skulpturen nichts sagen, weil er mit „Tom & Jerry“ aufgewachsen ist. Da sind aber auch jene, die fragen, wo die restlichen dieser sakralen Kunstwerke bleiben - allein in Frankreich liegen annähernd 7000 geraubte Schätze in den Museumsdepots.

Auszeichnung für einen Eröffnungsfilm

Acht Preise für acht Filme. Das ist zum Teil angemessen: Etwa der Silberne Bär für die finstere Kamera von Martin Gschlacht im österreichischen Beitrag „Des Teufels Bad“, eine Mordgeschichte aus dem 18. Jahrhundert in Niederösterreich, wo das Mittelalter noch nachklingt. Oder der Silberbär für Emily Watson als Nebendarstellerin in „Small Things Like These“, seit Ewigkeiten die erste Auszeichnung für einen Eröffnungsfilm. Schon eher fraglich, warum ausgerechnet Sebastian Stan den Hauptrollenpreis in „A Different Man“ erhalten sollte; ein starkes Zeichen wieder der Silber-Petz für „L’empire“ von Bruno Dumont, ein Trash-Science-Fiction-Opus mit einem Übermaß originell-witziger Ideen - etwa der, die großen Raumschiffe wie die gotische Sainte Chapelle oder das Barock-Schloss von Caserta zu designen. Dass in Dumonts Film die Frauenrollen so aussehen, als gäbe es keine MoiAussi-Bewegung, trübt den Eindruck wieder.

Von den beiden deutschen Filmen im Wettbewerb ging ein Bär an Matthias Glasner (Drehbuch für „Sterben“). Ein Skript mit Szenen, die beim Zuschauen (oder eher: Zuhören) regelrecht schmerzen, weil der Film ernst sein will und sich dieser Ernsthaftigkeit durch - hier falsch platzierten - Trash selbst begibt. Andreas Dresens „In Liebe, Eure Hilde“ ging dagegen leider leer aus - Liv Lisa Fries wäre eine deutlich bessere Wahl für die beste schauspielerische Leistung gewesen.

Abschied vom Berlinale-Leistungsduo

Mit den Preisen des Jahrgangs 2024 verabschiedet sich das Berlinale-Leistungsduo der vergangenen fünf Jahre. Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian haben das Festival, nach Cannes und Venedig die Nummer 3 in der Welt, sicher durch extrem unruhige Zeiten gesteuert, keine geringe Leistung. Sie haben das Zehn-Tage-Event entschlackt, die Zahl der Filme reduziert, mussten mit vielen Unwägbarkeiten kämpfen: Die Zahl der festivaltauglichen Kinos in Berlin sinkt, ob der jetzige Berlinale-Palast noch langfristig zur Verfügung steht, ist unsicher, das Ambiente um den grausamen Potsdamer Platz lässt Stimmung kaum aufkommen. Die US-Industrie ist an der Spree nach wie vor praktisch nicht vorhanden. Noch immer liegt die Oscar-Verleihung zu nahe an der Berlinale, sodass Hollywood seine Prunkstücke lieber nach Cannes, Venedig oder Toronto schickt. Und dann ist da noch jenes Gespenst, das die ganze Kinobranche in Unruhe versetzt, weil seine Auswirkungen nicht abzusehen sind: Wann kommt der erste Film, dessen Drehbuch komplett KI-generiert is? Und welches Gewerk von Kamera bis Ausstattung wird den Einsatz der Künstlichen Intelligenz überleben?

Wohlwollend lässt sich festhalten, dass die Doppelspitze Rissenbeek/Chatrian aus den vielen Nöten eine Tugend gemacht hat und Wettbewerbe kuratiert, die ohne die ganz großen Namen auskommen. Große künstlerische Akzente hat die Berlinale in ihrer Amtszeit aber nicht gesetzt, vielleicht nicht setzen können. Und doch steht etwas auf der Habenseite: Auch in diesem Jahr rannten die Zuschauer den Hauptstadt-Kinos die Türen ein, davon zeugen unzählige ausverkaufte Vorstellungen. Bereits zur Hälfte waren etwa 270.000 Tickets verkauft - die Kinofans nehmen das Angebot der Berlinale dankbar an. Und nicht nur die: Auch der angeschlossene Europäische Filmmarkt, in dem Filmproduzenten und -autoren auf potenzielle Verleiher aus aller Welt treffen, verzeichnet mit mehr als 12.000 Teilnehmern aus 143 Ländern einen neuen Rekord. Die neue und alleinige Chefin Tricia Tuttle, die mit der 75. Berlinale die Jubiläumsausgabe übernimmt, hat gleichwohl eine Sisyphus-Aufgabe vor sich.

Politische Werke fehlen

Die Berlinale ist seit Jahren stolz wie Bolle darauf, dass sie „so politisch“ ist. Dem Wettbewerb merkte man das in diesem Jahr nicht an, explizit politische Werke fehlten. Dafür hatte die Preisverleihung eine deutliche Schlagseite: Mehrere Preisträgerinnen und Gewinner warben für einen Waffenstillstand in Palästina oder kritisierten Waffenlieferungen an Israel, während der Terror der Hamas oder der grassierende Antisemitismus keine Themen waren.

Die Berlinale 2024 ist Geschichte. 2025, spätestens 2026 wird vieles anders sein, angefangen mit einer neue Frau an der Spitze. Doch es wird auch Kontinuitäten geben, das graue Februarwetter, das schlechte Essen am Potsdamer Platz. Und einen neuen alten roten Teppich: Erstmals hat die Auslegeware vor dem Palast aus recyclebarem Material bestanden und wird fürs kommende Jahr aufgearbeitet. Gelebte Nachhaltigkeit.