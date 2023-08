Kultur

Die Auftraggeber als Blumenvasen

Die Künstlerin Cosima von Bonin hat die Pilze den Grässlins senior gewidmet, sie sind quasi Porträts. (Foto: Sammlung Grässlin )

Von wegen Provinz: In St. Georgen im Schwarzwald wird radikal moderne Kunst gezeigt im Vorgarten, in Läden und alten Fabrikgebäuden. Wer kommt auf so eine Idee?

Veröffentlicht: 13.08.2023, 18:28 Von: Schwäbische.de