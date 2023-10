Einschaltquoten

Der ZDF-Krimi holt die meisten Zuschauer

Berlin / Lesedauer: 1 min

Der Schauspieler Jürgen Vogel ermittelte erfolgreich «Jenseits der Spree». (Foto: Marcus Brandt/dpa )

Der Schauspieler Jürgen Vogel lockte das größte Publikum am Freitagabend an die Bildschirme. Uwe Ochsenknaecht als Müllmann mit großem Herzen in Berlin musste sich geschlagen geben.

Veröffentlicht: 28.10.2023, 10:56 Von: Deutsche Presse-Agentur