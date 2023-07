Der mit Putin baden ging — Kai Diekmann blickt zurück

„Wir sind Papst!“ war eine legendäre Schlagzeile der „Bild“-Zeitung nach der Wahl von Joseph Ratzinger zum Oberhaupt der katholischen Kirche. „Ich war BILD“ ist der Titel der Autobiografie von Kai Diekmann, der von 2001 bis 2017 die Redaktion der größten Boulevardzeitung Europas leitete. Die Ähnlichkeit beider Formulierungen ist sicher kein Zufall. Denn dass sich Diekmann so ein bisschen wie der Papst des deutschen Journalismus fühlt, macht er auf fast jeder der 544 Seiten seines neuen Buches deutlich.

Gleich im ersten Kapitel seiner sehr persönlichen Bilanz als ehemaliger „Bild“-Chef befasst sich der Autor mit einem der spektakulärsten Fälle seiner Amtszeit. Es geht um die reichlich verkorkste Sprachnachricht des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff auf Diekmanns Mailbox. Damit hatte Wulff massiv versucht, Einfluss auf die Berichterstattung über ein Darlehen für seinen privaten Hauskauf zu nehmen. Er sprach in diesem Zusammenhang sogar von „Krieg“ — ein höchst außergewöhnlicher Vorgang, der letztlich zum Rücktritt des Bundespräsidenten führte.

Das Buch wird nicht überall Wohlgefallen auslösen

Nicht nur Wulff, sondern, wie Diekmann selbst im Prolog schreibt, auch mehrere andere Leute dürften nicht sehr amüsiert sein über die Geschichten, die er in seinem Buch erzählt. Ex–Kanzler Gerhard Schröder beispielsweise, ein Lieblingsgegner des „Bild“-Chefs, auch Franz Müntefering und die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion der linken „taz“.

Andere freilich werden das Buch mit großem Wohlgefallen lesen, nicht zuletzt Maike Kohl–Richter, die Witwe Helmut Kohls. Im Erbstreit zwischen Kohls Söhnen Walter und Peter und deren Stiefmutter stellt sich Diekmann mit Verve auf die Seite der Witwe. Vor allem aber berichtet er ausführlich von der tiefen Verehrung, die er für die Person und das politische Werk des Kanzlers empfunden hatte.

Aber er lässt den Leser auch intensiv an seiner engen privaten Verbindung zu Helmut Kohl, den er als väterlichen Freund bezeichnet, und dessen zweiter Ehefrau teilhaben.

Etwa wenn er von seinen Besuchen in deren Oggersheimer Privathaus erzählt oder von seiner Rolle als Kohls Trauzeuge bei der Hochzeit mit Maike Richter oder von seinem Einsatz als Mitorganisator der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kanzler.

Blick hinter die Kulissen der Mächtigen

Dass eine solche Nähe eines Journalisten zu einem Spitzenpolitiker auch allerhand Fragen aufwerfen kann, scheint Kai Diekmann nicht sonderlich zu bewegen. Im Gegenteil, er macht kein Hehl daraus, dass es ihm als Journalist nicht genügte, beobachtend, berichtend und kommentierend dabei zu sein, wenn die Großen dieser Welt Politik, Wirtschaft oder Show machen. Nein, er wollte selbst auch dazugehören zum exklusiven Kreis der Mächtigen und sonstigen Promis.

Kai Diekmanns Buch ist aber auch ein Dokument der Zeitgeschichte, freilich aus der speziellen Sicht des Verfassers. Bei der Beschreibung seiner Begegnungen mit George W. Bush im Weißen Haus oder mit Donald Trump, der ihm angeblich als einzigem deutschen Journalisten ein Interview gegeben hat, mit Michail Gorbatschow, Benjamin Netanjahu, Recep Tayyip Erdogan, den Päpsten Johannes Paul und Benedikt oder dem Dalai Lama ist ihm das eher Beiläufige, das Atmosphärische manchmal wichtiger als das, was an harten Fakten bei den Gesprächen herausgekommen ist. Amüsant sind diese Randereignisse aber allemal. So erfährt der Leser auch, dass Wladimir Putin mit Diekmann im Schwarzen Meer baden ging und zuvor in Gegenwart seines Gastes ganz ungeniert in die Badehose schlüpft.

Die Fülle auch kleinster Details, die Diekmann schildert, überrascht etwas. Hat dieser Mann ein so gutes Gedächtnis? Der Autor verweist auf sein über Jahrzehnte hinweg akribisch geführtes Archiv, das es ihm erlaube, alle seine Angaben zu belegen. Zumindest in einem Fall gibt es allerdings bereits Zweifel: Die Kanzler–Söhne Walter und Peter Kohl wehren sich juristisch gegen mutmaßlich falsche Aussagen in Diekmanns Buch und bekamen dabei vor dem Landgericht Hamburg in mehren Punkten recht.

Kai Diekmann: Ich war BILD, Deutsche Verlags-Anstalt, 544 Seiten. 34 Euro.