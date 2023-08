Der Kunstkreis Tuttlingen feiert mit 126 kreisrunden Objekten Jubiläum

Eine Scheibe ist eine Scheibe ist ein Kreis: Seit 50 Jahren besteht der Kunstkreis Tuttlingen als privater Verein. Das feiert er mit einer Jubiläumsausstellung — und vielen Kreisen. Der Vorstand hat allen Künstlerinnen und Künstlern, die in den fünf Jahrzehnten ausgestellt haben und noch leben, eine Holzscheibe zugeschickt mit der Bitte, diese künstlerisch zu gestalten. 126 haben sich dieser Herausforderung gestellt, mehr oder weniger originell.

Das Tondo, das runde Bild, ist ein klassisches Bildformat, seit der Renaissance vielfach genutzt. Jetzt hat der Kunstkreis Tuttlingen, der sich mehr der Moderne widmet, seinen Namen in eine spielerische Aufgabe gewandelt: Eine einfache genormte Holzscheibe, klassisches LP–Format mit 30 Zentimetern Durchmesser, verschickt in einem anderen Design–klassiker, dem Pizzakarton. Der Rücklauf war sehr gut, fast alle Adressaten haben das Spiel mitgemacht. Und ihrer künstlerischen Freiheit freien Lauf gelassen — erstaunlich, was man mit dem Scheibenformat alles anstellen kann.

„Öl auf Holzscheibe“ ist da noch die einfachste Lösung. Ein Blick auf die genutzten Materialien zeigt eine große Vielfalt: Elektrokabel, Fahrbahnnagel und Fingerhut, Hartschaumplatte natürlich, Papier, Heu und Holz und Halme, Bienenwachs, Buntstifte und Büroklammern, Fahrradschläuche (mit entsprechendem Gummigeruch), Gipsbinden oder, ja wirklich, Liebesperlen als Geburtstagsgruß — um nur einige zu nennen.

Viele Objekte gehen ins Dreidimensionale

Anhand solcher Werkstoffe wird auch klar, dass viele Einsendungen die zweidimensionale Scheibe erweitert haben — ein großer Anteil der Exponate ist in die Dreidimensionalität gewachsen. Und wenn es die fast schon plumpe Karikatur Wladimir Putins ist, in dessen Gesicht blau–gelbe Dartpfeile stecken. Andere bleiben bei ihren Leisten wie Willi Bucher, der auf die Scheibe eine seiner typischen Larven hängt, Angela Flaig schichtet zarten Zedersamen auf die runde Unterlage. Wieder andere platzieren einen Zunderpilz auf die Scheibe oder ein Stahlobjekt, wie es Jürgen Knubben tut. Hans–Jürgen Kossack serviert ein kräftiges Vesper zur Feier: Eine — angebissene — Scheibe Brot, eine Blutwurst, dazu ein Klecks Senf — allerdings alles aus gefundenen und bearbeiteten Steinen, hartes Brot sozusagen, und die Scheibe wird zum Teller.

Oder die Künstler dekonstruieren: Reinhard Sigle durchschießt die Platte, andere wie Ulrich Möckel durchlöchern sie zu einer nächtlichen Himmelsansicht, wieder andere zerschneiden sie in vier Teile und zwängen sie in ein eisernes Korsett. Barbara Jäger alliteriert Tondo mit Tuttlingen zu „Totu“, und Reinhold Adt macht aus der Sperrholz– eine Baumscheibe mit Jahresringen, in denen er wichtige Ereignisse der Vergangenheit datiert. Robert Barta zitiert — fast — René Magritte: „Ceci n’est pas une pizza“.

Und so staunt man über die — oft witzige — Vielfalt an den Wänden der drei Stockwerke in der Tuttlinger Galerie. Und auch über ein Objekt, das ganz aus der runden Reihe fällt: Friedemann Hahn hat den Scheibenkreis unbearbeitet zurückgeschickt und einen Zettel daran geklebt, handgeschrieben: „Lieber Kunstkreis Tuttlingen, jetzt sehe ich dann doch keine Verbindung, sodass ich die Holzscheibe wieder zurücksende, herzlichst Friedemann Hahn.“ Exakt so hängt es nun an der Wand — denn irgendwie ist das ja auch ein Kunstwerk.

Die Ausstellung „50 Jahre Kunstkreis Tuttlingen e.V.“ ist noch bis 17. September in der Galerie der Stadt zu sehen. Öffnungszeiten: Di.-So. und Fei. 11-18 Uhr.