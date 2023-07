Der ganze Paul Kleinschmidt

Als verfemter Künstler in der Zeit des Nationalsozialismus gehört Paul Kleinschmidt zur sogenannten verschollenen Generation. Bis heute wird sein Werk eher selten mit monografischen Ausstellungen gewürdigt. Erstaunlicherweise besitzt der Landkreis Ravensburg einige Spitzenwerke des Malers. Grund genug, diesen Künstler jetzt mit einer umfangreichen Schau in Schloss Achberg zu würdigen. Die Retrospektive, die Kurator Michael C. Maurer auf die Beine gestellt hat, umfasst rund 120 Exponate, darunter allein 60 Gemälde.

Paul Kleinschmidts (1883—1949) Künstlerkarriere war nicht ohne Brüche. Er nahm als Maler mehr als einen Anlauf. Nach Studienjahren in Berlin und München stellte er 1909 und 1911 erste Ölgemälde in der Berliner Secession aus und sorgte damit für Aufmerksamkeit. Der Erste Weltkrieg und die Familiengründung 1915 bedeuteten beruflich als auch privat ein Zäsur. Über Lehrtätigkeit und Illustrationen führte Kleinschmidts Weg erst einmal zu grafischen Arbeiten, in denen er auch Gesellschaftskritik äußerte. Beispiele dafür sind in der Ausstellung seine vollschlanken Frauen im Bade. Der Kunstkritiker Julius Meier–Gräfe, der schon früh zu seinen Förderern gehörte, bezeichnete ihn einmal als „proletarischen Rubens“. Zu Recht. Erst in den 1920er–Jahren begann Kleinschmidt dann genau diese Szenen auf die Leinwand zu übertragen.

Innerhalb kurzer Zeit fand der Maler seine eigene Bildsprache, die sich stilistisch zwischen Realismus, Expressionismus und Neuer Sachlichkeit bewegt. Und bisweilen auch an Max Beckmann erinnert. Kleinschmidt, dessen Eltern eine Wanderbühne betrieben, war ein unruhiger Geist. Immer wieder zog er um, lies sich von seiner Umgebung inspirieren.

Die Ulmer Jahre von 1927 bis 1936 zählten zu den produktivsten und kreativsten des Künstlers. Bei Ausflügen ins Umland der Stadt entstanden zahlreiche Alblandschaften und Gartenbilder. Ein besonderes Faible hatte er für die Fabriken und Kalkwerke auf der Alb, die er gekonnt ins Bild setzte. Ein beliebtes Motiv war ihm auch das Ulmer Münster — von Außen, von Innen, aus der Nähe, aus der Ferne. In der Ausstellung gibt es mehrere Bilder aus dieser Zeit zu sehen, sie füllen insgesamt drei Räume im Schloss.

Anfangs war seine Palette noch ziemlich dunkel, hellte sich aber schon bald auf. Kleinschmidt verwendete ein ganz bestimmtes Weiß, das seine Bilder zum Leuchten bringt. Und er mischte die Farben nicht auf der Palette, sondern direkt auf der Leinwand. In seinen sinnlichen, üppigen Stillleben kann man die Art des Malens in Achberg besonders gut nachvollziehen.

Seine Reisen führten Paul Kleinschmidt auch nach Südfrankreich, wo lichtdurchflutete Landschaften entstehen: vom Meer, den Olivenhainen, den Feldern mit den Bergen im Hintergrund. Diese Gemälde fanden reißenden Absatz, vor allem bei einer Person: seinem Mäzen Erich Cohn, einem New Yorker Nudelhersteller und Kunstsammler. Dieser Mann finanzierte dem Künstler mehrere Aufenthalte im Süden, nicht ohne Hintergedanken, dass so ausreichend Motive für seine Kollektion entstanden. Weitere wichtige Förderer des Malers waren die Ulmer Käsefabrikanten Martin und Wilhelm Bilder, die regelmäßig Bilder von ihm kauften.

Cohn war es dann schließlich, der Kleinschmidt nach New York einlud und er sich bereits 1931 durch die Beteiligung an einer Ausstellung über deutsche Malerei im MoMA in New York einen Namen in Übersee machen konnte. Kurz nach seinem 50. Geburtstag widmeten ihm dann das Art Institute of Chicago und das Philadelphia Museum of Art 1933/34 Einzelausstellungen. Im Fahrwasser dieses Erfolgs verbrachte Kleinschmidt im Jahr 1934 etliche Wochen in New York. Tagsüber stand Kleinschmidt an der Staffelei, abends zog er mit Cohn durch die Bars. Auf einigen Bildern hat er Manhattan mit seinen Wolkenkratzern und dem Hudson River im Vordergrund gemalt. Eine der schönsten Ansichten hat das Museum Ulm für die Schau zur Verfügung gestellt.

Kleinschmidt selbst versprach sich viel von diesen erfolgreichen Monaten. Doch es kam anders. Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland folgte ein weiterer Bruch in seiner Karriere. Schon früh wurden seine Werke als entartet diffamiert und aus den Museen entfernt. Vor allem die Art, wie er die Frauen darstellte, war dem Hitler–Regime ein Dorn im Auge. Von „Verhöhnung“ war in den Schandausstellungen die Rede.

Paul Kleinschmidt zog es mit Frau und den beiden Kindern zuerst erneut in die Gegend von Ulm, dann in die Schweiz, von dort in die Niederlande und weiter nach Frankreich. Zuletzt lebte er zurückgezogen im hessischen Bensheim. 1945 verbrannte bei einem Bombenangriff sein gesamter Besitz, weshalb nur wenige Arbeiten aus den letzten Lebensjahren des Künstlers existieren.

Höhepunkt in der Achberger Ausstellung sind seine Barbilder und Damenkapellen aus den späten 1930er–Jahren. Sie werden beherrscht von schillernden, üppigen, sinnlichen Frauen, die er als moderne Monumente der Weiblichkeit darstellt. Inspiriert vom Berliner Nachtleben wie auch von seiner im Wanderzirkus verbrachten Kindheit malt er Bardamen, Kellnerinnen, Dirnen, Tänzerinnen, Zirkusreiterinnen und Musikerinnen drapiert mit erotischen Accessoires oder umgeben von Torten und Pralinés im Milieu rund um Bar, Café und Varieté. Ein Blickfang sind die beiden Musikerinnen aus der fünfteiligen „Damenkapelle“, eines der wenigen mehrteiligen Werke, die erhalten geblieben sind. Nicht zu vergessen die schöne Tänzerin in „Nach der Vorstellung“, die erschöpft in ihrer Garderobe eingeschlafen ist.

Öffnungszeiten: Fr. 14-18 Uhr, Sa., So. und Fei. 11-18 Uhr. Katalog zur Ausstellung: 20 Euro. Weitere Infos: