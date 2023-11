„Der Freischütz“ kommt auf die Bregenzer Seebühne

Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ ist die Oper, die in den kommenden zwei Jahren die Besuchermassen zu den 78. Bregenzer Festspielen ziehen soll. Inszenieren wird sie Philipp Stölzl, der erst in der vorletzten Spielzeit mit seinem „Rigoletto“ großen Erfolg hatte. Wie eine Braut, die auf einen Antrag warte, habe er gehofft, dass er noch einmal gefragt werde. „Hier fühle ich mich als Künstler verstanden“, sagt er bei der Programmvorstellung in Bregenz. Ergänzt wird das Spiel auf dem See unter anderem von Gioachino Rossinis Oper „Tancredi“ im Festspielhaus, zwei Uraufführungen auf der Werkstattbühne sowie Giacomo Puccini und noch einmal Rossini im Theater am Kornmarkt. Insgesamt wird es vom 17. Juli bis 18. August 2024 mehr als 80 Veranstaltungen geben.

Philipp Stölzl ist ein Tausendsassa des deutschen Kulturbetriebs. Ins Berufsleben gestartet als Bühnenbildner, hat er später Werbe- und Musikfilme unter anderem für Rammstein gedreht, Filme fürs Kino wie „Goethe!“ und „Der Medicus“ sowie Fernsehfilme („Der Schwarm“). Seine erste Operninszenierung vor knapp 20 Jahren war dann ausgerechnet „Der Freischütz“. „Oper braucht das ganze Füllhorn des Theaters“, sagt er in Bregenz. Man darf davon ausgehen, dass er, der auch das Bühnenbild und die Lichttechnik verantwortet, mit dieser Inszenierung in die Vollen gehen wird und dass er tatsächlich, wie er sagt, sehr gut nach Bregenz passt.

Text und Handlung komplett entstaubt

Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele in ihrer letzten Spielzeit, räumt ein, dass sie zunächst skeptisch gewesen sei ob der biedermeierlichen Anmutung des „Freischütz“. Kein Problem für Stölzl. Das verstaubte Libretto, in dem Amtsschreiber Max seine Seele für irdisches Glück verkauft, hat er zusammen mit Jan Dvořák komplett überarbeitet. Und komplett heißt bei Stölzl komplett. Vorbei sind für ihn die Zeiten, in denen man wegen schöner Musik über altmodische Sprache und Handlung hinwegsieht. „Es ist, wie wenn man ein Haus entkernt. Man muss an die Substanz ran, ohne dass die Fassade zusammenfällt“, beschreibt er seine Arbeit am Text. Wobei der am Ende natürlich noch zu den Liedern passen müsse. „Wir erzählen die Rollen neu, vor allem die der Frauenfiguren.“ Auf Stölzls Wunsch hin werden bei dieser dialoglastigen Oper ausschließlich deutschsprachige Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen.

Gespannt sein darf man aber nicht nur auf moderne Dialoge. Ein Filmtrailer vermittelt eine Vorstellung vom Bühnenbild, entworfen im Stil des Magischen Realismus: ein Dorf im Verfall, halb überschwemmt, die Dächer schneebedeckt. „Es wird Winter am See. Ich stelle mir vor, man schaut im T-Shirt auf diese harte und unfreundliche Welt, in der Max um seinen Platz im Leben kämpft“, sagt Stölzl. Dabei gehe das Wasser, unabhängig vom Pegelstand des Bodensees, bis an die erste Zuschauerreihe.

Auch Neues wird in Bregenz entdeckt

Gegen den Show-Wert der Seebühne behaupten sich die weiteren Programmpunkte der Festspiele seit Jahren erfolgreich. Das war Elisabeth Sobotka immer wichtig: Unbekanntes, Neues soll entdeckt werden, junge Sängerinnen und Sänger sollen sich ausprobieren dürfen. Dafür stehen die Oper im Festspielhaus, Rossinis Jugendwerk „Tancredi“, und auch die weiteren Inszenierungen auf der Werkstattbühne und im Theater am Kornmarkt. Nicht zu vergessen den Nachwuchs, der schließlich später die Festspiele besuchen soll: Bereits im Juni stehen die Kinderoper „Pinocchio“ und die Blasmusikshow „Luft-i-Kuss“ auf dem Programm.