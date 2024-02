Der Berg ruft, diesmal mit dem Symphonieorchester Vorarlberg

Am ersten Märzwochenende füllt sich die Bühne des Bregenzer Festspielhauses zweimal mit rund 120 Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters Vorarlberg (SOV), um die riesige „Alpensymphonie“ von Richard Strauss und zuvor „A Padmore Cycle“ von Thomas Larcher zu musizieren. Beide Werke stellen das SOV auf Grund ihrer Besetzung vor besondere Herausforderungen und das Publikum bekommt Instrumente und Klänge zu hören, die es bisher vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen hat.

Die Verbindung von Thomas Larchers Liederzyklus mit der großen Tondichtung von Richard Strauss war eine gemeinsame Entscheidung von Sebastian Hazod, dem Geschäftsführer des Orchesters, und Leo McFall, dem britischen Chefdirigenten des Orchesters. Da die Bühne des Montforthauses in Feldkirch zu klein ist für den erweiterten Klangkörper, finden beide Konzerte am kommenden Samstag (2. März) und Sonntag (3. März) im Bregenzer Festspielhaus statt.

Musik mit Kuchengabeln

Die zwei Werke passen gut zusammen: Thomas Larcher, der Tiroler Komponist, ist in den Bergen aufgewachsen und thematisiert sie immer wieder. Durch seine höchst erfolgreiche Oper „Das Jagdgewehr“, 2018 bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt, oder seine dritte Symphonie „A Line above The Sky“, die 2021 ihre österreichische Erstaufführung durch Leo McFall und das SOV hatte, ist seine Musik auch hierzulande bekannt. „A Padmore Cycle“ vereint miniaturhaft kurze Texte der befreundeten Tiroler Autoren Hans Aschenwald und Alois Hotschnig und ist ursprünglich der besonderen Stimme des britischen Tenors Mark Padmore auf den Leib komponiert.

In Bregenz ist Ilker Arcayürek, der Wiener Tenor mit türkischen Wurzeln, zu erleben: Er ist begeistert von der Farbenvielfalt, die es gesanglich darzustellen gilt, und vom Wechsel von großen Ausbrüchen und zarter Intimität. Und Schlagzeuger Matthias Schmidt freut sich auf eine ganze Batterie von Schlag- und Stabinstrumenten wie etwa mit Kuchengabeln angeschlagene Milchkannen - es gibt also nicht nur viel zu hören, sondern auch zu sehen!

Ein großartiger Klangkörper

Auch in der „Alpensinfonie“ aus dem Jahr 1915 sind allein zwei Paukisten und vier Schlagzeuger beteiligt. Richard Strauss beschreibt eine Bergtour mit nächtlichem Aufbruch, strahlendem Sonnenaufgang, Naturphänomenen, Wasserfall, Alm, Gletscher, überwältigendem Ausblick auf dem Gipfel, Gewitter und Sturm beim Abstieg und schließlich glücklicher Heimkehr - das Ganze könnte auch eine Metapher für die Lebensreise sein.

Für eine Jagdszene ist für 21 Takte eine Blechbläsergruppe auf der Hinterbühne vorgesehen, die von einem Assistenzdirigenten ihren Einsatz bekommt: Für die allein 20 Hörner und Trompeten greift das SOV auf das Netzwerk des Solohornisten Andreas Schuchter zurück. Auch eine Kontrabassklarinette und ein Heckelphon - es ist das tiefste Instrument der Oboenfamilie - werden gebraucht und sorgen für außergewöhnliche Klangfarben.

Das SOV, das sich aus einem großen Stamm von Mitgliedern und Gästen immer wieder neu formiert, kann hier seine Stärken zeigen, ebenso wie Leo McFall, der sein Orchester zu einem großartigen Klangkörper zu verschmelzen versteht.

Samstag, 2. März, 18.30 Uhr, Sonntag, 3. März, 17 Uhr. Karten unter: