Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

Vom „Penthouse“ über die schneebedeckten Anden und den Schwarzwald bis nach Paris: Eine Auswahl von Filmen, die sich zu streamen lohnen:

Der Preis des Überlebens

Die Geschichte eines Flugzeugabsturzes in Südamerika schockte vor rund 50 Jahren die Welt. Totgeglaubt von der Außenwelt, müssen die 29 Überlebenden der Katastrophe über Monate auf 3570 Metern Höhe umgeben von einer lebensfeindlichen Umwelt in den Anden überstehen. Schließlich verstoßen die Verzweifelten gegen eines der größten Gesellschafts-Tabus und ernähren sich vom Menschenfleisch der Gestorbenen. Das Drama „Die Schneegesellschaft“ rollt die dramatischen Ereignisse um den Absturz auf. Regie führte J.A. Bayona («Jurassic World: Das gefallene Königreich»). Jetzt bei Netflix.

Trailer

Unter Männern

Was Hugh Hefner für das Männermagazin „Playboy“ war, war Bob Guccione für das Konkurrenzprodukt „Penthouse“. Der Chef des 1965 gegründeten Magazins stieg durch die verlegerischen Aktivitäten zu einem der reichsten Männer Amerikas auf und machte mit „Penthouse“ Millionen. Doch als er im Jahr 2010 starb, hatte er sein gesamtes Vermögen verloren. Die neue Doku-Serie „Secrets of Penthouse - Sex, Macht, Ausbeutung“ zeichnet den Aufstieg und Fall des Magazingründers nach. Sie blickt hinter die Fassade des Imperiums, das Guccione schuf, und ermöglicht Einblicke in Gucciones Familienleben. Die Deutschland-Premiere der vier Episoden erfolgt am 10. und 17. Januar je ab 20.15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Crime + Investigation und ist dann auch beim Sky-Streamingdienst Wow zu finden.

Trailer

Enthüllungen in Paris

Marc Dreyfus will sich mit einer bequemen Ehe von dem Verlust seiner Mutter ablenken. Dann stirbt sein Mann unerwartet ebenfalls. Nun ist Marc gezwungen, sich seiner Trauer zu stellen, die er unbedingt verdrängen wollte. So wird eine Reise nach Paris mit seinem besten Freund und seiner besten Freundin zu einem Wochenende der Selbstfindung, bei dem bittere Wahrheiten und Geheimnisse ans Licht kommen. „Good Grief“ von und mit dem vierfachen Emmy-Preisträger Daniel Levy («Schitt’s Creek») handelt von Liebe, Freundschaft und Verlust. Seit dieser Woche bei Netflix zu streamen.

Trailer

Im dunklen Forst

Schmale Täler, tiefe Wälder - das Ermittlerduo Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) ermittelt beim „Schwarzwaldkrimi“ in Fällen, die von alten Legenden inspiriert sind. Im neuen zweiteiligen Abenteuer „Schneekind“ wird ein Wanderer tot in einem abgelegenen Waldstück gefunden, das der Volksmund „Mörderloch“ nennt - ihm gegenüber befinden sich die Reste eines Schneemannes, dem ein Auge fehlt. Jetzt in der ZDF-Mediathek.

Trailer