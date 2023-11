Das Programm des Bregenzer Frühlings 2024

Mit fünf internationalen Tanzkompanien und einer Uraufführung des Aktionstheaterensembles unter der Leitung von Martin Gruber wartet der kommende 37. Bregenzer Frühling auf. Fast alle Choreografien stammen aus jüngster Zeit, besonders spannend aber ist für Kulturservice-Leiterin Judith Reichart der 18. Mai, wenn auf ihre Initiative hin der Pianist Igor Levit und der Choreograf Richard Siegal mit seinem Ballet of Difference das rund einstündige Klavierwerk „The people united will never be defeated“ von Frederic Rzewski interpretieren. Das pianistisch höchst anspruchsvolle Stück umfasst 36 Variationen über die gleichnamige chilenische Revolutionshymne und Igor Levit ist einer der wenigen Pianisten, die sich dieser Herausforderung stellen, seine Einspielung machte Furore. Die Botschaft dieser Hymne an die Menschlichkeit ist nicht nur ein Lebensthema des auch politisch aktiven Pianisten, sie gibt dazu das Leitthema für alle Produktionen des renommierten Tanzfestivals vor: Tanz bringe Menschen zusammen und verbinde Gegenwart und Zukunft, indem sich die Tänzerinnen und Tänzer in den Choreografien mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, so Judith Reichart.

Los geht es am 9. März mit einem Stück aus Frankreich

Den Anfang macht am 9. März ein dreiteiliger Abend mit dem französischen Choreografen Angelin Preljocaj und seiner Compagnie aus Aix-en-Provence: Zwei bereits klassische Stücke, „Annonciation“ zu Musik von Vivaldi und elektroakustischen Klängen, und „Noces“ nach Strawinsky umschließen ein neues Stück „Torpeur“, das den Zustand der Trägheit erforscht.

Aus der Normandie kommt das Ensemble „Phare“ des Marokkaners Fouad Boussouf, mit seinem reinen Frauenensemble spürt er in „Feu“ dem uralten Kreislauf des Feuers nach (16.März).

Bei Sharon Eyal und ihrem Partner Gai Behar und der französischen L-E-V Dace Company stehen in „Into the hairy“ Lebenszyklus, Formen und Fortkommen aller Lebewesen und ihre Emotionen im Mittelpunkt, auch Klimawandel, politische Krisen und Krieg werden thematisiert (4. Mai).

Auch das Nederlands Dans Theater tanzt wieder

Am 10. Mai ist wieder das Nederlands Dans Theater 2 (NDT 2) mit Ohad Naharins Klassiker „Minus 16“ und „10 Duets on a theme of rescue“ von Crystal Pite zu Gast, während „Bedtime story“ des jungen Choreografen Nadav Zelner sich auf die Suche nach dem inneren Kind macht.

In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Landestheater kündigt das Aktionstheaterensemble von Martin Gruber in mehreren Aufführungen von „All about me ‐ Kein Leben nach mir“ die Aufarbeitung brisanter Themen an (ab 16. Mai).

Tanzpass für alle Vorstellungen [email protected]