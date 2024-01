„Das Portal“ in Stuttgart: So schräg kann Theater sein

All das gibt es tatsächlich im deutschsprachigen Theater. Bekommt man es allerdings als Komödie serviert, macht es wesentlich mehr Spaß und ist erhellender, als das wirkliche Theater im Theater jemals sein könnte. Nis-Momme Stockmann ist einer der wichtigsten Theaterautoren Deutschlands und hat für das Staatsschauspiel Stuttgart eine Komödie geschrieben, in der die anmaßende Eitelkeit und machtgierige Inkompetenz aufscheint, die in den nicht ganz so heiligen Hallen der Theaterkunst beheimatet sein können.

Regisseur der Uraufführung ist Herbert Fritsch, einer der eigenwilligsten Regisseure im deutschsprachigen Raum. Fritsch war lange Zeit ein zugleich verrückter wie hellwacher Schauspieler. Erst im zarten Alter von nahezu 60 Jahren entschied er sich für einen etwas anderen Lebensentwurf, wechselte ins Regiefach und überraschte mit einem ganz eigenen Stil. Man hatte den Eindruck, da ist plötzlich einer, der den Irrsinn der Welt in die Körper von Schauspielern verpflanzt, auf dass sie Teil eines Gesamtkunstwerks werden und wie Billardkugeln unvorhersehbare Kettenreaktionen erzeugen. Als Schauspieler war Fritsch ein Star an der Berliner Volksbühne des Intendanten Frank Castorf, heute gehört er zu den stilbildenden Regisseuren im deutschsprachigen Raum und inszeniert an den großen Schauspielbühnen von Berlin bis Wien. Neu im Portfolio ist nun auch Stuttgart, wo Fritsch die Uraufführung einer schrägen Komödie inszeniert hat. Mit von der Partie: Schauspieler am Rand des kunstvollen Nervenzusammenbruchs.

Die Inszenierung, das bin ich

Aber der Reihe nach. Nis-Momme Stockmann verhandelt in seinem neuen Theatertext „Das Portal“ den wahnsinnig komischen Alltag im deutschsprachigen Theater. Im Zentrum steht ein Intendant (Sebastian Blomberg), der sein Theater in den Ruin treibt und befürchten muss, dass die kommunale Kulturbürokratie seinen Vertrag nicht verlängert. Also engagiert er einen Erfolgsregisseur und hofft, dass der das Theater mit einer grandiosen Inszenierung rettet. Dummerweise ist der Regisseur aber ein größenwahnsinniger Dilettant von der Sorte „Die Inszenierung, das bin ich“. Gabriele Hintermaier macht aus dem Regiemonster ein wundersam zuckendes Nervenbündel, das einen Schauspieler auffordert, er solle doch bitte ein Sandwich essen, das aber auf keinen Fall im Stil eines naturalistischen Theaters tun. In solchen Szenen persifliert Nis-Momme Stockmann Tendenzen des aktuellen Theaterbetriebs und Herbert Fritsch inszeniert so, dass der arme Schauspieler (Christiane Roßbach) im Schweiße des Angesichts in ein Sandwich beißt, dabei aber den Eindruck zu erwecken sucht, im Moment werde gar kein Sandwich verspeist. Man versteht einmal mehr: Schauspieler sehen auf der Bühne nur dann dumm aus, wenn sie gezwungen wurden, mit einem dummen Regisseur zu arbeiten.

Komödie aus dem Bauch des Theaters

Stockmann dreht all die Menschen durch den Fleischwolf, die im und für das Theater arbeiten. Das reicht vom DHL-Boten bis hin zu einem Jungautor, der eigentlich einen Termin beim Intendanten hat, aber so naiv ist, dass er am Bühneneingang des Theaters zu stranden droht. Während er eher zufällig auf den Herrn des hehren Hauses trifft, kannibalisiert der Intendant den Theatertext des Autors und tut, was Menschen tun, die selbst nicht schreiben können: Der Kannibale denkt, er sei ein Autor.

Herbert Fritsch situiert die kleine Tragödie des Jungautors (Marco Massafra) sowie all die anderen Geschichten aus dem Bauch des Theaters in einem weitgehend leeren Bühnenraum. Und er strukturiert das Ganze mit rhythmischen Projektionen geometrischer Figuren. Ansonsten sind da nur die Schauspieler, die mit stilisierten Körperhaltungen einen Eindruck davon vermitteln, dass das Theater ein Raum der schönen Künstlichkeit ist. Das gilt auch für Charlie Casanova, die das Bühnengeschehen an einem Steinway Flügel begleitet und selbst in unglaublich verrenkten Körperhaltungen so spielt, dass man meint, eine Großmeisterin der Tastenkunst sei am Werk. Frau Casanova passt zu diesem Theaterabend wie die berühmte Faust aufs Auge. Gemeint ist das ist im besten Sinn positiv. Schließlich sollte Theater, das Kunst sein will, immer auch ein bisschen wehtun.

