Das Museumscafé am Petrusplatz ist etwas Besonderes

Es gibt gleich mehrere Dinge, die das Museumscafé am Petrusplatz in Neu–Ulm zu etwas Besonderem machen. Da wäre zum einen das große Angebot, zum anderen die idyllische Terrasse im Innenhof und der exklusive Blick auf das Menschentreiben an Markttagen. Die wohl größte Besonderheit dürfte beim Café des Edwin–Scharff–Museums jedoch der Betreiber sein: die Lebenshilfe Donau–Iller. Hinter der Theke arbeiten daher Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Seit fünf Jahren gibt es das Café, das unabhängig vom Museum geöffnet ist. Im Museum sind Kunstwerke des in Neu–Ulm geborenen Bildhauers Edwin Scharff zu sehen, der von 1887 bis 1955 lebte. Darüber hinaus werden Werke des Malers Ernst Geitlinger präsentiert. Auch wechselnde Ausstellungen, vorwiegend zur Kunst der Klassischen Moderne, ziehen Besucher weit außerhalb der Region hierher sowie ein Kindermuseum, das mit vielen Mitmachaktionen zu spielerischem Erforschen verschiedenster Wissensgebiete einlädt. Das Museumscafé ist deshalb familienfreundlich ausgelegt.

Es gibt sogar einen Mittagstisch

An diesem Morgen sind es ein paar vereinzelte Gäste, die dort in Ruhe einen Kaffee trinken wollen, auch eine junge Familie ist zum Frühstücken gekommen. „Das Café wird sehr gut angenommen — vor allem an den Markttagen von Neu–Ulm“, erzählt Melanie Klaiber, die seit einigen Monaten im Café arbeitet. Beste Sicht habe man mittwochs und samstags auf den Petrusplatz, wo der Wochenmarkt stattfindet. Aber auch zu anderen Veranstaltungen der Stadt fänden sich zahlreiche Gäste hier ein. Neben den gängigen Angeboten eines Cafés wie Croissants, Kuchen und Kaffeespezialitäten gibt es im Museumscafé von Neu–Ulm auch einen Mittagstisch — ebenfalls eine Besonderheit. „Jeden Tag gibt es etwas anderes, aber immer frisch Gekochtes. Da lege ich wert drauf“, betont Klaiber, die sich um die Menüplanung kümmert. Heute auf dem Plan: Calamari–Fritti mit Remoulade und Salat sowie Ratatouille aus dem Ofen als vegetarische Variante. Zwischen 20 und 25 Portionen pro Gericht gingen täglich über die Theke. Bei einer kleinen Küche wie die im Café eine logistische Herausforderung.

Hier dürfen auch mal Fehler passieren

Da kann es schon einmal eng werden, wenn mehrere Mitarbeiter gleichzeitig in der Küche arbeiten. Sich innerhalb des Teams gut zu verstehen, ist also durchaus von Vorteil. „Wir helfen uns hier gegenseitig aus und haben ein tolles Team“, sagt Melanie Klaiber. Malte Schäfer pflichtet ihr bei. Der 24–Jährige arbeitet seit 2018 in dem Café. Weil er seine rechte Hand nicht bewegen kann, gilt er als gehandicapt. „Ich laufe mit dem Tablett deshalb nicht so schnell wie die Kollegen und kann auch nicht alles aus dem Regal holen“, erklärt Malte Schäfer.

Doch die Kunden wüssten, dass es hier im Café des Edwin–Scharff–Museums auch einmal langsamer zugehen kann. „Man weiß, dass, wenn man hier hereinkommt, auch mal Fehler passieren dürfen und dass es auch mal länger dauern kann“, so Klaiber. „Die wenigsten stören sich daran. Aber es gibt natürlich auch Fälle von Kunden, die dann ungeduldig werden“, gibt Schäfer zu.

Die meisten Kuchen und Torten, die man im Café genießen kann, sind von der naheliegenden Bäckerei Honold. Immer wieder backen die Mitarbeiter aber auch selbst. Vor allem „die Monstertorten einer Kollegin“ seien bei den Kunden beliebt.

Mo.-Mi. 10-17, Do.-So. 10-18 Uhr. Die Wochenkarte ist online einsehbar unter