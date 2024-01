Das Jahr der großen Namen im Kunstbetrieb

Eines steht jetzt schon fest: Das Kunstereignis des Jahres ist Caspar David Friedrich (1774-1840). Der 250. Geburtstag des deutschen Romantikers wird mit vier großen Ausstellungen gefeiert: in Hamburg, Berlin, Dresden und Greifswald. In der Hamburger Kunsthalle wird noch bis 1. April das Thema Mensch und Natur in seinen Landschaftsdarstellungen beleuchten, darunter das Eismeer und der berühmte Wanderer über dem Nebelmeer. Die Alte Nationalgalerie in Berlin zeigt im Anschluss die Sonderausstellung „Caspar David Friedrich - Unendliche Landschaften“ mit zahlreichen berühmten Schlüsselwerken (19. April - 4. August). Das Albertinum in Dresden widmet sich seinen künstlerischen Anfängen (24. August - 25. Januar 2025). In Greifswald, wo Caspar David Friedrich geboren wurde, sind gleich mehrere kleine Ausstellungen übers Jahr geplant. Den Auftakt bildet die Schau „Lebenslinien - Eine Wanderung in Zeichnungen & Bildern“ im Pommerschen Landesmuseum (28. April - 4. August).

Lindau

Das neue Ausstellungsjahr verspricht aber auch im Südwesten so manches Highlight. Allen voran die neue Sommerschau im Kunstmuseum Lindau. Dort werden erstmals Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude präsentiert (13. April - 13. Oktober). Zeichnungen, Collagen und Objekte geben Einblick in das Schaffen und Lebenswerk des Künstlerpaares. Die Exponate stammen fast durchweg aus der Christo und Jeanne-Claude Foundation in New York. In Deutschland wurden die beiden insbesondere durch die Verhüllung des Berliner Reichstages im Jahr 1995 berühmt.

Ravensburg

Auch das Kunstmuseum Ravensburg startet mit einem Weltstar in die neue Ausstellungssaison: mit Alberto Giacometti (22. März - 23. Juni). Anhand von rund 100 Arbeiten aus der Privatsammlung Klewan wird die Lebenswelt des Schweizer Bildhauers und das für sein Werk prägende Thema vorgestellt - der Mensch. Auf regionaler Ebene ist Peter Selinka eine große Persönlichkeit, dessen Sammlung zum Kernbestand des Kunstmuseums gehört. Zu seinem 100. Geburtstag wird der Kunstfreund mit einer Schau zur Entstehungsgeschichte seiner Kollektion gewürdigt (12. Juli - 22. September).

Bad Saulgau

Die Städtische Galerie Fähre im Alten Kloster in Bad Saulgau hat diesmal eine Soloausstellung zu einem Künstler im Programm, die viele Leute in Oberschwaben interessieren wird: Willi Siber. Die Retrospektive zu seinem 75. Geburtstag versammelt Werke von den Anfängen als Schüler im Aufbaugymnasium Saulgau bis heute (29. September - 24. November). Der Bildhauer, der im Kreis Biberach lebt und arbeitet, ist längst international erfolgreich. Auch viele Sammler aus der Region schätzen seine Wandobjekte und Skulpturen, die er oft mit schillerndem Autolack überzieht.

Burgrieden-Rot

Die Villa Rot in Burgrieden-Rot setzt weiter auf Themenausstellungen. Gespannt sein darf man auf „Gewaltige Kraft“ mit explosiver Malerei der Jungen Wilden der 1980er-Jahre. Die ausgewählten Beispielte stammen aus der Sammlung FER Collection (3. März - 16. Juni). Dass auch die Musik jener Jahre einen wichtigen Einfluss auf die jungen Künstler hatte, zeigen Film- und Tonaufnahmen, in denen die explosive Atmosphäre dieser Zeit wieder lebendig wird.

Ulm

Während das Museum Ulm bis Herbst 2025 aufwendig saniert, umgebaut und teilerneuert wird, gastiert das Haus in der ersten Etage der Kunsthalle Weishaupt. Entlang der Buchstaben des Alphabets hat das Museumsteam Kunstwerke aus den verschiedenen Sammlungsbereichen ausgewählt. Los geht es mit „Von A wie Acryl bis L wie Löwenmensch!“ (bis 27. Oktober). Teil zwei von M bis Z folgt dann im November.

Die Kunsthalle Weishaupt selbst widmet dem Stuttgarter Künstler Wolfram Ullrich unter dem Untertitel „Überwindung der Schwerkraft“ erstmals eine umfassende Ausstellung. Präsentiert werden Werke aus unterschiedlichen Schaffensphasen - dazu zählen Tuschezeichnungen auf Papier, rostige Skulpturen, Bodenarbeiten und Reliefs aus farbigem Stahl (10. März - 29. September). Das Stadthaus Ulm wird sein Jahresprogramm erst am 18. Januar bekannt geben.

Stuttgart

Das Kunstmuseum Stuttgart widmet sich mal einzelnen Künstlern, mal Themenausstellungen. Höhepunkt im Jahr 2024 ist die Retrospektive „Sarah Morris - All Systems Fail“ (21. September - 9. Februar 2025). Die renommierte US-Künstlerin verbindet in ihren poppig-bunten Bildern die Themen Architektur, Politik, Wirtschaft und Design. Präsentiert werden Arbeiten aus mehr als 30 Jahren.

Mit Vittore Carpaccio richtet die Staatsgalerie Stuttgart ihr Augenmerk auf die Frührenaissance in Venedig (14. November - 2. März 2025). Anlass für die Schau ist der Tod des Malers vor 500 Jahren. In seinen Gemälden mit meist religiösen Motiven gibt Carpaccio immer wieder Einblick in den Alltag, die Bräuche und Feierlichkeiten Venedigs.

München

Das neue Ausstellungsprogramm in München bietet wie immer eine enorme Bandbreite. Besucherrekorde verzeichnet in letzter Zeit vor allem die Kunsthalle München in den Fünf Höfen. Das Haus startet gleich mit einem Knaller ins neue Jahr: mit „Fashion Statements“, der ersten großen Retrospektive in Deutschland des niederländischen Designerduos Victor & Rolf (23. Februar - 6. Oktober). Ihre Kreationen werden von Künstlerinnen wie Madonna, Tilda Swinton oder Lady Gaga getragen oder in Ballettproduktionen in Szene gesetzt. Rund 100 der kühnsten Stücke des Duos sind zu sehen.

Basel

Auch die Fondation Beyeler in Basel-Riehen macht Jahr für Jahr mit sensationellen Ausstellungen von sich reden. Zu Beginn wird der kanadische Fotokünstler Jeff Wall vorgestellt (28. Januar - 21. April). Wall hat maßgeblich zur Etablierung der Fotografie als eigene Kunstform beigetragen. Anregungen für seine subtil komponierten Fotografien findet der Künstler im städtischen Alltagsleben. Ein weiteres Highlight in der Fondation: „Matisse - Eine Einladung zur Reise“ (22. September - 26. Januar). Matisse gehört zu den bedeutendsten Künstlern der Moderne; sein expressives, experimentelles Werk hat viele spätere Künstlergenerationen geprägt. Die Schau lädt zu einer Reise durch sein Werk ein, das wiederum von zahlreichen Reisen geprägt war.

Bregenz

Noch einmal zurück in unsere Region. Das Kunsthaus Bregenz (KUB) wird wie immer vier Ausstellungen zeigen, zwei davon widmen sich zeitgenössischen Künstlerinnen. Die Sommerschau präsentiert Anne Imhof (8. Juni - 1. September). Die gebürtige Gießenerin hat 2017 den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Ihre Performances setzen sich aus Elementen der Mode, Fotografie, Sub- und Popkultur zusammen. Das Ausstellungsjahr endet im KUB mit Installationen der Britin Precious Okoyomon (16. November - 19. Januar| 2025). Die Werke der Künstlerin und Lyrikerin mit nigerianischen Wurzeln sind ein Versuch, „sich der strukturellen Gewalt, von der wir umgeben sind, mit Humor und Lebensfreude zu widersetzen“, wie es in der Ankündigung heißt.

