Das Geheimnis ist sein Komplize

Michael Armitage gehörte 2019 zu den Entdeckungen der Kunstbiennale in Venedig. Binnen kürzester Zeit ist er zu einer der spannendsten Stimmen der Gegenwartsmalerei aufgerückt. Seine Bilder sind Ausdruck essentieller Aspekte des Menschseins: Grausamkeit, Sexualität, Liebe ebenso wie Mythologien und Traumzustände. In ihnen verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart sowie Traditionen unterschiedlicher Kontinente. Inspiration findet der 39–Jährige in tagespolitischen Ereignissen, Popkultur, Folklore und persönlichen Erinnerungen, die er zu traumhaft anmutenden Gemälden verwebt.

Michael Armitage findet es wunderbar, wenn man sich suchend durch seine Bilder wühlt und nicht gleich aufgibt, weil es zu rätselhaft, zu kryptisch wird. „Das Geheimnis ist mein Komplize“, sagt der kenianische Maler, dem das Kunsthaus Bregenz (KUB) jetzt erstmals eine Überblicksschau widmet. Unter dem Titel „Pathos of the Twilight and the Idle“ (Pathos der Dämmerung und des Müßiggangs) sind 17 großformatige Malereien und 15 Zeichnungen zu sehen. Sie kommen auf den schlichten Betonwänden des KUB ganz wunderbar zur Geltung.

Armitages Bilder verbinden zwei Welten

Seine farbintensiven Bilder sollen überall funktionieren, in Afrika und konkret in Kenia, wo er 1984 in der Hauptstadt Nairobi geboren wurde und aufgewachsen ist, genauso wie in der westlichen Welt. Armitages Arbeiten zeigen überlebensgroße Menschen nah am Bildrand und breite Panoramen — unbehagliche Atmosphären in Erdtönen und Neonfarben sind charakteristisch für seine Malerei. Zugleich spielt er mit der europäischen Kunstgeschichte, verweist auf Tizian, Manet, Cézanne und immer wieder auf Goya.

Ein Beispiel in Bregenz ist „The Fourth Estate“. Im Zentrum steht ein violetter Baumstamm, in dem einige Menschen Platz genommen haben. Eine Person hält einen Banner. Zu ihren Füßen sind Demonstranten vor der Skyline von Nairobi zu sehen. Die Kundgebung hat tatsächlich stattgefunden — 2017 als der Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei Kenias in der Hauptstadt auftrat. Auch Goya hat eine Gruppe von Menschen auf einem Ast sitzend im Bild festgehalten. Das Bild trägt den Titel „Lächerliche Torheit“ (1815—19).

Immer wieder Bezüge zur europäischen Kunstgeschichte

Seinem Publikum in Europa mögen diese Anklänge an die Kunstgeschichte willkommen sein. Dabei werden Armitages überbordende Kompositionen deswegen aber nicht durchschaubarer. Denn letztlich dominiert in seinem Reigen aus Gewalt, Erotik, Alltäglichkeiten und Traumfantasien das Vokabular seiner Heimat. Deren Tier– und Pflanzenwelt verbindet sich manchmal geradezu symbiotisch mit dem durchgehend schwarzen Bildpersonal. Affen, Giraffen, Flamingos oder Schlangen tauchen auf, mal gehen Tiere in Pflanzen über und umgekehrt. Dann wieder verweben sich ostafrikanische mit europäischen Mythen zu magischen Landschaften. In „Three Boys at Dawn“ (2022) posieren in der Bildmitte zwei grazile Flamingos. Männerköpfe saugen ihren Duft ein wie Drogen. Formen und Farben fließen harmonisch ineinander. Sieht so das Paradies aus? Wohl kaum. Aufhänger für dieses Bild sind Straßenkinder in Nairobi, die Klebstoff inhalieren, um dem nagenden Hunger und ihrem tristen Alltag zu entfliehen.

Armitage ist ein Grübler, der zwar überall seine Eindrücke festhält. Aber es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis sein Material zu einem Gemälde führt. Umso faszinierender sind seine 15 Zeichnungen, die gleich im ersten Stock des KUB zu sehen sind. Sie zeigen vor allem einzelne Personen — skizziert mit sicherem Strich.

Lubugomatten aus Uganda statt klassische Leinwand

Der Künstler malt übrigens auf Lubugo. Das sind hauchdünne Matten, die in Uganda aus der Rinde eines Feigenbaums gewonnen und so lange gewalkt werden, bis man sie etwa als Leichentuch verwenden kann. Diese Fragmente werden anschließend zu beachtlichen Formaten grob zusammengenäht. Michael Armitage arbeitet dann allerdings mit Ölfarben, sodass wieder verschiedene Welten aufeinandertreffen. Aber genau an besagten Nahtstellen entfaltet sich die Stärke dieser farbstarken Malerei.

Erst Bregenz, dann Venedig

Ein Jahr bevor Anna Jermolaewa Österreich bei der Biennale in Venedig vertritt, zeigt das KUB im Erdgeschoss bis 29. Oktober ausgewählte Hauptwerke der russischstämmigen Künstlerin aus der eigenen Sammlung. So ist unter anderem die Installation „Chernobyl Safari“ (2014/23) zu sehen, eine Arbeit über die Tierwelt aus der kontaminierten Zone von Tschernobyl. Auf Video, in Fotografien und als Aquarelle zeigt sie ein tierisches Paradies in diesem von Menschen verlassenen Lebensraum. Aufgenommen wurde das Bildmaterial mit Wildkameras. (sz)

geöffnet: Mo.-So. 10-18 Uhr, Do. 19-20 Uhr.