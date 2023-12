Das Christkind hat schon viele Künstler inspiriert

Die vielleicht früheste Darstellung des neugeborenen Heilands wurde in der Gruft eines christlichen Römers gefunden. Den Marmor-Sarkophag eines Mannes namens Marcus Claudianus, der um 330 nach Christi Geburt starb, zieren allerlei biblische Figuren, darunter auch das Jesuskind, fest gewickelt, auf einem schalenähnlichen Lager auf Zweigen. Neben dem Kind stehen nicht etwa Maria und Josef, sondern es ist, zu erkennen am typischen Stab, ein junger Hirte. Solche waren ja laut Lukas „in derselben Gegend auf dem Felde“. Des Herrn Engel war ihnen erschienen, hatte ihnen die Furcht genommen und sie nach Bethlehem geschickt.

Zur Krippe gehören auch Ochs und Esel

Auch Ochs und Esel bereichern hier zum ersten Mal die Szene und betrachten das Baby. Woher diese Idee kommt? Wahrscheinlich aus dem Alten Testament, wo der Prophet Jesaja in einer Anklage gegen das sündige Volk die treuen Tiere erwähnt (Jesaja 1,3): „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn.“ Auf jeden Fall bleiben sie dabei, deutlich sichtbar auch auf dem Elfenbeindeckel des Lorscher Evangeliars. Da liegt das Kind auf einem altarähnlichen Tisch, über den sich Ochs und Esel beugen. Im Hortus Deliciarum (Hort der Köstlichkeiten), einer um 1175 geschaffenen und illustrierten Enzyklopädie der Klosterfrau Herrad von Landsberg, zupfen die beiden Tiere vorsichtig ihr Futter aus der Krippe, wo der zierliche Kleine liegt. Mit Heiligenschein.

Erwachsen und abgehoben wirkt das Christkind auf den ikonischen, feierlich vergoldeten Darstellungen des Hochmittelalters. Bei Giotto zum Beispiel sitzt der kleine Herr im Schleierhemdchen auf dem Schoß der „Madonna von Ognissanti“ (um 1310), als sei es ein Thron, von untertänigen Engeln umgeben. Die rechte Hand erhebt er in segnender Gebärde mit erhobenem Daumen, Zeige- und Mittelfinger: Zeichen der Dreifaltigkeit. Auf Stefan Lochners allerliebster „Madonna vor der Rasenbank“ (um 1440, Stuttgarter Staatsgalerie) segnet das Christkind den Betrachter und die Welt, ist aber ein echtes Baby mit Pausbacken und molligen Ärmchen. Nackt dazu. Die Renaissance bahnt sich an, die Kunst entdeckt die Menschlichkeit.

Es gibt viel Grund zum Schwärmen: Denn die Epoche der „Wiedergeburt“ des Menschenbildes erzeugt die vielleicht schönsten und berührendsten Darstellungen der Jungfrau Maria mit dem geliebten Kind. Wie der aus dem Allgäu stammende Holzbildhauer und Maler Hans Multscher, dessen spätgotische Madonnen der sanften Mutter von nebenan glichen, brachten die meisten Künstler des Abendlandes das Drama des Realismus in die fromme Darstellung.

Nackt und schutzlos wird der Heiland geboren

Martin Schongauer malt um 1480 das winzige Kindchen nackt und schutzlos, so wie jeder Mensch geboren wird. So liegt es, ohne Heiligenschein, auf einem Tuch, vor dem die blondgelockte Mutter kniet („Geburt Christi“, Nationalgalerie Berlin). Nebst Ochs und Esel befindet sich die Familie, besucht von den Hirten, auf einer Art Veranda mit heugedecktem Dach. Keine Engel in Sicht.

Der größte Bild-Hit von Sandro Botticelli (1445-1510) ist sicher die Darstellung der „Geburt der Venus“, wobei die heidnische Liebesgöttin als nackte Blondine auf einer Muschel im Meer erscheint. Aber der italienische Malerstar hat Christkinder mit Müttern gemalt, die noch berückender sind. Seine frühe „Madonna Campana“ (um 1467) ist eine sanfte Schönheit mit kunstvoll verschlungenem Kopfputz nach Florentiner Art, die ungestört unter einem Torbogen sitzt und sich an die rechte Brust fasst, um ihren kräftigen Knaben zu stillen. Beiden deutet der Künstler eine zarte Aureole am Hinterkopf an. Ebenso intim wirkt Leonardos „Madonna mit der Nelke“ (um 1475), der Schatz der Alten Pinakothek in München. Die Dame Maria, blonde Flechten, modische Puffärmel, hat sich mit dem Kind in ein dämmriges Gemach zurückgezogen, durch zwei Fenster sieht man blaue Berge. Das Kind ist nackt mit beachtlichen Speckröllchen, ein echtes Baby. Doch was geschieht, hat tiefe Bedeutung. Maria reicht ihrem Jesus eine blutrote Nelke, Symbol der Liebe Gottes und zugleich Hinweis auf den künftigen Opfertod Christi. Mit solchen Blümlein spielt auch der nackte Knabe auf dem Schoß von Raffaels eleganter „Madonna mit den Nelken“ (1506-08). Sein ernster Blick zeugt von Vorahnung.

Die erschöpfte Mutter, umringt von Hirten

Ein anderer Italiener, Caravaggio, malte 1609 im Frühbarock eine „Anbetung der Hirten“ als realistische Szene. Die Mutter im roten Mantel hockt erschöpft an der Krippe im finsteren Stall und hält das Kind im Arm, während die Männer davor knien. Man sieht das Elend der Familie und die Sorge im Gesicht der Mutter. Das Licht, das im Barock an Bedeutung gewann, leuchtet blendend aus der Krippe auf dem Bild „Anbetung der Hirten“ des Niederländers Gerrit van Honthorst (um 1622, Wallraf-Richartz-Museum, Köln). Das Christkind wird hier buchstäblich zum Licht der Welt.

Wo viel Gefühl ist, kann der Geschmack schon mal leiden. Honthorsts fromme Szene wurde vielfach kopiert, gedruckt, verkitscht und verbreitet. Überhaupt setzte spätestens im 19. Jahrhundert eine massenhafte Vermarktung von Christkind- und Madonnenmotiven ein. In der ernsten Kunst hingegen wurde es stiller um die Mutter mit dem Kind. Die Romantik suchte die Göttlichkeit in der Natur. Die Moderne scheute die christlichen Themen. Oder machte sich darüber lustig, wie Max Ernst mit seinem Werk „Die Jungfrau haut das Jesuskind vor drei Zeugen“ (1926). Nur wenige seiner Zeitgenossen schufen Madonnen und Anbetungsszenen.

Die Geburt Jesu - modern interpretiert

Zu den frommen Avantgardisten gehörte Adolf Hölzel, seit 1905 Professor an der Königlichen Stuttgarter Akademie, Lehrer von späteren Größen wie Oskar Schlemmer und Willi Baumeister. Immer wieder malte der Wegbereiter der Abstraktion die Anbetung: das Christkind, Maria und Josef, Hirten und Engel. Dabei stilisierte er in die Szenen immer mehr, ließ Gesichter und Details verschwinden und betonte formale Aspekte: die Neigung der Figuren, das halbrunde Arrangement. Erkennt man zunächst noch das Kind, die Tiere, den Heiligenschein der Mutter Maria auf der Ölkreide-Zeichnung „Anbetung“ (Anfang 1920er-Jahre), so ist die „Farbige Komposition“ aus dem selben Jahrzehnt fast abstrakt, mit kraftvollen Bögen und Feldern aus den Grundfarben Rot, Blau und Grün mit Gelb. „Farbenklänge sind göttliche Kräfte. Sie wirken auf unsere Seele“, stellte Hölzel fest.

Und heute? Was macht das Christkind in der Kunst? Ist es ganz verschwunden? Das kann man so nicht sagen. In seiner Ausstellung „Timeless“ kombinierte das Berliner Bode-Museum mittelalterliche Kunst mit Werken aus der heutigen Ukraine. Maryna Solomennykova malte „Die Madonna von Kiew“, das Bild einer stillenden Mutter, die in der U-Bahn Zuflucht gesucht hatte. Vorlage war das Foto eines Journalisten auf Instagram. Jeder denkt sofort dabei an Maria und das Jesuskind. Moderne Zeiten, ewige Empfindung.