„Da steckt viel Persönliches von mir drin“, sagt Jonathan Coe zu „Bournville“

Manche Buchtitel bleiben unübersetzbar. Das neue Werk des Engländers Jonathan Coe zum Beispiel heißt im Englischen wie im Deutschen „Bournville“. Man hätte mit etwas Fantasie stattdessen vielleicht „Die Modellsiedlung“ sagen können oder „Das Schokoladenparadies“. Für beides steht Bournville. Es wurde einst von der Familie des Lebensmittelfabrikanten Cadbury für die Arbeiter der Schokoladenfabrik im Süden der mittelenglischen Metropole Birmingham gebaut und gehört heute zu den begehrtesten Wohnorten in England. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ geht es um Coe’s Verhältnis zu diesem Buch, den Brexit und seine Begeisterung für Musik.

Herr Coe, „State of the nation“ — Sie selbst benutzen diesen Beinamen, um ihre Bücher zu kennzeichnen. Machen Sie den bewussten Versuch, so zu schreiben?

Der Ausdruck bezieht sich auf den klassischen Roman des 19. Jahrhunderts. Damals konnte ein weißer Autor aus der Mittelschicht aufs Podium treten und sagen: „Ich spreche für alle.“ Das geht nicht mehr. Heute sind wir uns alle sehr bewusst, von welcher Sicht– und Denkweise wir herkommen: Ethnie, Geschlecht, gesellschaftliche Schicht. Ich glaube, dieses Buch ist mehr noch als die vorhergegangenen eine Mischung aus Persönlichem und Politischen. Wobei das Persönliche aus meiner Sicht immer Vorrang hat.

Mehr als in in ihrem Buch „Middle England“?

Ja, das scheint mir so zu sein. Da steckt mehr von mir drin. Ich fühle mich eigentlich wie ein Dichter, der ein Sonett schreibt: Jeder Roman ist zuallererst ein Versuch, mich auszudrücken, mich zu erforschen. Um das zu tun, muss ich das Land verstehen, das mich geprägt hat und weiterhin prägt. Ganz egal, wie frustriert ich mit unserer Situation bin, bleibe ich doch Engländer.

Ein stolzer Engländer?

Na, sagen wir, ein stolzer skeptischer Engländer.

Es ist also kein Buch zur Lage der Nation, sondern zur Lage der weißen englischen Mittelschicht.

So sehe ich das. Ich entschuldige mich auch gar nicht dafür, das ist schließlich das Einzige, was ich schreiben kann.

Autoren werden ungern gefragt, ob es autobiografische Bezüge in ihrem Werk gibt. Sie machen eine Ausnahme: In der Autorennotiz am Ende des Romans erläutern Sie, dass ein zentraler Charakter des Buches, Mary Lamb, auf dem Leben und dem einsamen Tod Ihrer Mutter während der Covid–Pandemie basiert.

Ja, ich bin noch immer traurig und wütend darüber. Wir hielten uns damals an die Regeln, während in der Downing Street Lockdown–Partys gefeiert wurden. Das Buch sollte ursprünglich nicht nur von meiner Mutter handeln, sondern von meinen Eltern, meinem Bruder und mir. Und darüber hinaus sollte es ein Roman zum Zustand der Nation werden. Aber recht früh beim Schreiben merkte ich: Das geht nicht zusammen. Mein Vater, mein Bruder und ich unterschieden uns nicht genug voneinander, bildeten keine Gegensätze, um eine Romangeschichte aufrechtzuerhalten.

Denn dafür braucht es Spannungen zwischen den Figuren?

So ist es. Ich wollte Marys Mann als mehr oder weniger offenen Rassisten darstellen. Ihr Sohn Jack sollte ein Tory und Brexiteer sein.

Und weder Ihr Vater noch Ihr Bruder passten dazu?

Mein Vater war gewiss kein Rassist, und mein Bruder hat für den EU–Verbleib gestimmt. Ich musste also den Rest der Familie fiktionalisieren. Und am Ende stand eine Melange, von der ich fand, ich sollte den Lesern darlegen: Das Buch porträtiert meine Mutter, aber eben nicht die anderen Mitglieder meiner Familie.

Zu Beginn des Romans wird im März 2020 Marys Enkelin Lorna während einer Musik–Tournee in Wien von einem Anglophilen gefragt, wie das vielfach bewunderte, für seine pragmatische Politik bekannte Großbritannien sich für eine Idiotie wie den Brexit habe entscheiden können. Ist das auch autobiografisch?

So ist es. Ich absolvierte im März 2020 eine Lesereise, genau wie im Roman beschrieben. Ein Buchladen in Berlin, die Literaturhäuser in München und Hamburg, das Kreisky–Institut in Wien — allesamt schlossen sie am Tag nach meiner Lesung die Tore. Und überall drehte sich die abendliche Konversation um zwei Themen: einerseits die Covid–Pandemie, über die wir nichts wussten; und andererseits den Brexit, nach dem Motto: Sagen Sie mal, was ist denn da los?

Und wie lautete Ihre Antwort?

Schauen Sie, das ist der Grund, warum ich Romane schreibe und auf diese Weise über die Dinge nachdenke. Das ist der künstlerische Teil meines Gehirns, der rationale Teil ist da keine Hilfe. Ich bin eben kein politischer Journalist. Am besten sagen Sie den Leuten: Kaufen Sie dieses Buch, darin finden Sie die Antwort (lacht).

Wo, würden Sie sagen, steht das Land jetzt im Sommer 2023?

Als Nation halten wir gerade die Luft an oder vielleicht treten wir auch auf der Stelle. Die nächste Wahl wird eine Abrechnung zur Folge haben. Wenn Labour 2024 gewinnt, wonach es ja aussieht, wird man sehen, ob die neue Regierung genug Kraft und Fantasie hat, um wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Oder ob es mit der Misere weitergeht, nur ein wenig sozialer als bisher. Die derzeitige konservative Regierung unter Premier Rishi Sunak wird irgendwie ausgehalten, keiner ist so richtig enthusiastisch.

Und der Brexit?

Wir haben ein Wahrheitsproblem, nicht zuletzt in der Politik. Dazu gehört die Abwesenheit jeder Diskussion über den Brexit. Wir haben da eine weitreichende Entscheidung getroffen, und damals sagten auch alle, dass es ein Riesending ist. Das war schließlich einer der Gründe, warum die Leute mehrheitlich dafür gestimmt haben. Und jetzt, wo’s nicht funktioniert, wird gesagt: Ach, das war doch gar keine große Sache, die Covid–Pandemie und der Ukraine–Krieg sind schuld an allen Problemen. Aber wenn das stimmt: Warum haben wir’s dann gemacht?

Seit Langem komponieren Sie nicht nur Bücher, sondern auch Musik, spielten früher Keyboard in einer Progressive Rock–Band.

Ich bin Dilettant, was die Musik angeht. Da kann ich mir eine gewisse Sorglosigkeit mit Noten und Akkorden leisten. Hingegen stellt Schreiben Arbeit dar: Wie ein Minenarbeiter baue ich etwas ab und versuche es zu etwas Sinnvollem zusammenzufügen. Mein Verhältnis zu Wörtern ist ernsthafter als zur Musik.

Sie treten inzwischen sogar als Pianist mit einem italienischen Jazzorchester auf. Da wollen Sie auf der Bühne doch gewiss auch keine Fehler machen.

Diese Verbindung mit dem Orchester ist ganz wundervoll. Aber ich bleibe ein merkwürdiger Musikant. Ich improvisiere ja vor allem. Wenn das Orchester Musik spielt, die ich komponiert habe, höre ich nur zu, denn die ist viel zu kompliziert für mich.

Haben Sie Spaß dabei?

Na klar. Und dann kommt der Punkt, wo mich der Dirigent bedeutungsvoll anschaut. Vorab hat er gesagt: „Da kommt ein A–Mollakkord, dann hast du fünf Minuten, mach, was Du willst.“ Und das mache ich dann.

Schlagen Sie vielleicht noch eine ganz andere Karriere ein?

Ach nein, diese Konstellation ist schon genau auf mein sonderbares Talent zugeschnitten. Das ist eine ganz große Freude.

Jonathan Coe: Bournville. Ein Roman in sieben Ereignissen, Folio Verlag, 352 Seiten, 28 Euro, als E-Book 19,99 Euro. Erscheinungsdatum: 22. August.