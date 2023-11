CoBrA-Bewegung in Ravensburg: Experimentelles nach der Stunde null

Das Image einer in Kollektiven hervorgebrachten Kunst war nicht immer so schlecht wie nach der jüngsten documenta. Die Künstlergruppe CoBrA etwa hätte ohne internationales Netzwerk, wechselseitige Inspiration und genreübergreifende Zusammenarbeit wohl kaum zusammengefunden. Damit wären die Avantgarden des 20. Jahrhunderts um eine einflussreiche Formation ärmer geblieben. Gegründet 1948 in Paris, trug sie die länderumspannende Idee schon im Akronym ihres Namens, das sich aus den Anfangsbuchstaben der Heimatstädte ihrer Gründer zusammensetzt: Copenhagen, Brüssel, Amsterdam. Ähnlich wie zuvor die Expressionisten setzten sie den noch gegenwärtigen Bildern, die der Krieg in ihren Köpfen hinterlassen hatte, einen freien, spontanen Stil - inspiriert von Kinderzeichnungen - entgegen.

Die Stunde null hatte gerade geschlagen und die Welt alles auf Anfang gestellt, als sich diese Front junger, experimenteller Maler, Bildhauer, Fotografen, Dichter, Wissenschaftler bildete, um über drei Jahre hinweg für eine freie, offene und bessere Gesellschaft zu kämpfen. Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler von Dänemark über Ungarn bis Südafrika waren an der CoBrA-Bewegung beteiligt. Man traf sich zu Kongressen, Partys und gemeinsamen Ausstellungen, gab eine Zeitschrift heraus oder veröffentlichte Monografien. All das dokumentiert jetzt die neue Ausstellung „Cobra. Traum, Spiel, Realität“ im Kunstmuseum Ravensburg. Dafür haben sich die Kuratoren Kristina Groß und Axel Heil in den dänischen, belgischen und französischen sowie niederländischen Zentren der Gruppe auf Spurensuche begeben und rund 110 Arbeiten zusammengetragen.

Alltag als Quelle der Inspiration

Die Chronologie vom Anfang bis zum ebenso förmlichen Ende der Gruppe bildet den roten Faden der Schau. Ganz locker sind daran die wichtigsten Themen der Künstler aufgehängt: Haustiere und Fabelwesen, verzerrte Gesichter von Erwachsenen und Kindern, chaotische Stadtlandschaften und Urwaldszenen, mal grell farbig, mal in gedeckten Tönen, mal flächig dahingeworfen, mal kompliziert strukturiert. Wegweisend war hier ein Belgier: Eines der Mitglieder von CoBrA war der Ethnologe Luc de Heusch. Er verstärkte das Interesse für die sogenannten primitiven Kulturformen - sei es die Folklore in Europa oder die Riten in Afrika. Das heißt, dass eben auch der Alltag mit seinen vielfältigen Facetten eine Quelle der Inspiration für diese Bewegung war.

Unter dem allgemeinen Nenner Freiheit konnten sich bei CoBrA ganz unterschiedliche Persönlichkeiten entwickeln. Das führte zu Überraschungen - die der Ravensburger Ausstellung jetzt besondere Akzente verleihen. So formte der belgische Plastiker Reinhoud D’Haese eine kleine Kinderfigur mit Wasserkopf sowie riesigen Händen und Füßen. Die Dänin Else Alfelt komponierte aus Dreiecken in Grüntönen eine zackige Berglandschaft. Ihre Landsmännin Mille Heerup wob Wandteppiche mit Figuren, die mit den Farbflächen im Hintergrund verschwimmen. Sonia Ferlov aus Dänemark schuf eine elegant gebogene Bronzeplastik auf drei Beinen: ein rudimentärer Tierkörper.

Zahlreiche Arbeiten stammen aus Sammlung Selinka

Von der ungarisch-schweizerischen Künstlerin Madeleine Kemény-Szemere sind fast schon naive Zeichnungen von Häusern mit Schornstein oder Mutter mit Kind zu sehen. Ein skurriles Foto des Belgiers Serge Vandercam oder eine vom Unterbewusstsein beeinflusste Traumlandschaft mit Schädel von Jean-Michel Atlan illustrieren, dass CoBrA-Künstler den Surrealismus gar nicht so sehr ablehnten wie sie in ihren Schriften immer behaupteten.

Natürlich sind auch wegweisende Arbeiten der CoBrA-Gründer in der Schau versammelt, die teilweise aus der hauseigenen Sammlung Selinka stammen: von Pierre Alechinsky, Karel Appel, Constant und Corneille. Nicht zu vergessen Asger Jorn, dessen großformatiges Gemälde „Eine CoBrA-Gruppe“ die Gründungsmitglieder als fantastische Mischwesen aus Mensch und Tier zeigt.

Ungewöhnliche Präsentation

Einmalig ist diesmal vor allem die Art der Präsentation. Sie nimmt Bezug auf die erste große Ausstellung von CoBrA-Mitgliedern im Jahr 1949 im Stedelijk-Museum in Amsterdam. 29 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Ländern hatten sich daran beteiligt. Fast alle waren damals vor Ort, um ihre Arbeiten persönlich vorbeizubringen und dann gemeinsam zu hängen. Am Ende wurden die Bilder zusammen mit Kinderzeichnungen in Gruppen über- und nebeneinander an den Wänden präsentiert, während kleinformatige Grafik und Skulpturen in flachen Vitrinen oder Podesten auf dem Boden gezeigt wurden.

Und genauso ist auch die neue Ausstellung in Ravensburg angelegt. Trotz all der Fülle kommen die Kunstwerke in dem riesigen Saal im Obergeschoss gut zur Geltung - ja sie bilden sogar den idealen Gegenpol zum wuchtigen Ziegelgewölbe. Für den Überblick sorgen eine Grafik der beteiligten Länder und eine Zeitleiste. Selten gab es so viele neue Aspekte zur CoBrA-Bewegung zu entdecken.

Dauer: Gruppe CoBrA bis 23. Juni 2024, Jawlensky bis 3. März 2024, Öffnungszeiten: Di. 14-18 Uhr, Mi.-So. 11-18 Uhr, Do. 11-19 Uhr. Weitere Infos unter www.kunstmuseum-ravensburg.de