China rettet in einem neuen Kinofilm die Erde

ede Menge Action im All, Spezialeffekte, eher flache Charaktere, dafür reichlich Patriotismus: So sah über viele Jahre die gängige Zutatenliste für Science Fiction-Filme aus Hollywood aus. Bei entsprechender Ambition rührten die Macher vielleicht noch ein bisschen Philosophie über das Menschsein an sich hinzu. Der 2019 erschienene Film „Die wandernde Erde“ bot eine sehr ähnliche Mixtur - allerdings aus ungewohnter Perspektive: Hier sind in erster Linie die Chinesen die Helden. Im großen heimischen Kinomarkt wurde der Film zum Kassenerfolg, der Rest der Welt bekam ihn überwiegend auf Netflix zu sehen. Bei der Fortsetzung wagt man sich aber auch hierzulande auf die große Leinwand.

Als Grundlage für beide Filme dient eine gerade mal rund 50 Seiten umfassende Kurzgeschichte des chinesischen Schriftsteller Liu Cixin. Darin entwirft dieser ein düsteres Szenario: Nicht in ferner Zukunft sondern in nur 100 Jahren wird die Sonne die Erde vollständig verschlingen, in 300 Jahren wird unser Sonnensystem aufhören zu existieren. „Nichts wie weg hier“ ist da eine naheliegende Reaktion. Doch anstatt wie in ähnlichen Szenarien gigantische Raumschiffe als moderne Version der Arche Noah zu bauen, geht hier gemäß dem Titel gleich der gesamte Planet auf Wanderschaft Richtung des Doppelsternsystems Alpha Centauri. Was dabei auf Jupiter-Höhe alles schiefgehen kann, bestimmt die Handlung des ersten Films.

Vom Reiz der vertauschten Rollen

Der zweite widmet sich über fast drei Stunden dagegen der Vorgeschichte des gigantischen Unterfangens - und dessen Konkurrenzprojekts. Denn neben der ungewissen Reise, für die erst mal der Mond beiseite geschubst werden muss, fand das Digital Life Project (DLP) leidenschaftliche Anhänger, versprach es doch dank Supercomputern ein ewiges Leben im Cyberspace. DLP-Fanatiker versuchen dann auch das von China angeführte Projekt zu sabotieren, wovon auch der junge Astronautenschüler Liu Peiqiang (Wu Jing) betroffen ist - die Hauptfigur des zweiten Teils. Neben dem All ist die Nachfolgeorganisation der Vereinten Nationen, das United Earth Government (UEG) ein zentraler Schauplatz, denn hier muss sich der weise chinesischer Botschafter Zhou Zhezhi (Li Xuejian) mit all den Zweiflern an der wandernden Erde herumschlagen, darunter auch sein Freund, der poltrige amerikanische Botschafter Mike (Andy Friend).

Man sieht schon, die Chinesen haben hier eindeutig das Heft des Handelns in der Hand und das Wohl der Welt hängt entscheidend von ihnen ab - nicht viel anders als sonst meist von den Amerikanern. Das führt zu einem durchaus erkenntnisreichen Filmerlebnis, denn so wie sonst gerne mal ein recht klischeehafter Asiate als Nebenfigur ins Team Hollywood mit aufgenommen wird, ist es hier eben der laute Amerikaner.

Anfangs etwas langatmig, später actionreich

Vom Reiz der vertauschten Rollen abgesehen funktioniert „Die wandernde Erde II“ aber durchaus auch als eigenständiges Science-Fiction-Spektakel - wenn man bereit ist, entsprechend Geduld mitzubringen. Denn zunächst wird hier recht episodisch und mit vielen Texteinblendungen eben vor allem eine Vorgeschichte erzählt. In der zweiten Hälfte wird das Geschehen aber dichter und bekommt sogar eine emotionale Note durch die Figur des Computerwissenschaftlers Tu Hengyu (Hong Kong-Superstar Andy Lau, „Internal Affairs“), der seine bei einem Autounfall verstorbene kleine Tochter digital am Leben erhält. Und um das Manko vieler sogenannter Sequels - man weiß eben, wie es ausgeht - zu umgehen, wird hier auch die Grundlage für eine zentrale Szene in der Mitte des Abspanns gelegt, der für den bereits angekündigten dritten Teil eine neue Wendung bringt.

Nur Frankreich spielt noch eine Rolle

Genre-Fans könnten also auch aufgrund der gelungenen Spezialeffekte auf ihre Kosten kommen - ebenso wie Forscher zu internationaler Politik, die bereits den ersten Teil auf Vorstellungen zu einer chinesischen Weltordnung hin abklopften. Dazu findet sich auch im neuen Film einiges an Material: Der Rest der Welt droht im Chaos zu versinken, das Wahlvolk denkt nur kurzfristig und startet lästige Proteste, während Chinas langfristiges Denken für Sicherheit sorgen kann. Bezeichnend auch, dass die Russen hier weiterhin als hilfreiche - wenn auch nicht gleichberechtigte - Verbündete gezeigt werden.

Und Europa? Das spielt praktisch keine Rolle, mit einer kleinen Ausnahme: Frankreich. Denn das verfügt schließlich über Atomwaffen, die hier einem wichtigen Zweck zugeführt werden sollen.

Die wandernde Erde II, Regie: Frant Gwo, China 2023, 173 Minuten. Mit: Andy Lau, Wu Jing, Zina Blahusova.