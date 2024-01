Cellistin Raphaela Gromes: „Die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt!“

Die Cellistin Raphaela Gromes ist am kommenden Mittwoch, 24. Januar, gemeinsam mit den Festival Strings Lucerne zu Gast im Graf-Zeppelin-Haus mit einem beziehungsreich zusammengestellten Programm: Auf das Cellokonzert von Robert Schumann „antworten“ dessen Gattin Clara mit drei Romanzen und Pauline Viardot-Garcia, die Freundin des Ehepaars, mit zwei Charakterstücken. Die Kompositionen der beiden Frauen sind auch auf der Doppel-CD „Femmes“ vertreten, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Auch hier musiziert die junge Künstlerin gemeinsam mit den Festival Strings Lucerne sowie mit ihrem festen Klavierpartner Julian Riem und setzt damit eine Reihe von spannenden Einspielungen fort. Raphaela Gromes ist nicht nur eine Schatzgräberin, was das Repertoire für Violoncello betrifft, sie engagiert sich mit ebensolcher Leidenschaft für soziale Organisationen. Und sie hat das Glück, auf einem ganz besonderen Instrument musizieren zu dürfen. Im Telefoninterview mit der „Schwäbischen Zeitung“ sprudelt es nur so aus ihr heraus.

Frau Gromes, das erste Stück auf der CD „Femmes“ stammt von der Mystikerin Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert. Das wirkt wie eine spirituelle Anrufung und man wird hineingezogen in einen Reigen von Komponistinnen und Frauenfiguren. Wie kam es zu dieser besonderen Zusammenstellung?

Es freut mich, wenn das so rübergekommen ist! Wir wollten eine CD nur mit Werken von Frauen aufnehmen und Komponistinnen aus allen Jahrhunderten und der ganzen Welt präsentieren. Man kennt ja sehr wenig, doch im Zuge der Recherchen haben sich immer mehr Komponistinnen und Werke aufgetan. Aus Hunderten von Stücken haben wir schließlich 23 kürzere ausgewählt. Zunächst sollte es nur eine CD geben, aber dann wollten wir auch mit der schieren Quantität beeindrucken. Wenn man die CD umdreht und all die Namen sieht, von denen man vielleicht noch nie etwas gehört hat, wird man neugierig gemacht.

Wie ist das Ergebnis und wie war die Resonanz?

Das Spektrum reicht von Hildegard von Bingen bis Billie Eilish; entstanden ist eine Reise durch neun Jahrhunderte und ein Kaleidoskop europäischer und amerikanischer Musikgeschichte. Es ist natürlich klar, dass das alles nur kurze Stücke sind. All die Sonaten und Konzerte, die es gibt, konnten wir nicht berücksichtigen, weil sie den Rahmen gesprengt hätten. Daher geht das Projekt jetzt auch weiter. Es wird eine CD mit Cellokonzerten und mit Sonaten herauskommen. Die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt! Wir haben so viel Bestätigung und Ermutigung gefunden, dass wir auf jeden Fall weitermachen.

Mit Ihren Konzerten setzen Sie sich auch viel für soziale Organisationen ein. Was ist Ihr Motor?

Wir leben auf einem Teil der Erde, wo es uns besonders gut geht und wir privilegiert sind. Auf meinen Reisen habe ich so viel gesehen und erlebt, zuletzt im Dezember in Kiew. Da ist mir bewusst geworden, dass wir noch viel zu wenig tun, um unseren Mitmenschen zu helfen. Jeder kann irgendetwas im Kleinen tun, indem er für die Ukraine spendet oder für die SOS-Kinderdörfer, die sich um die Kinder von Gefallenen kümmern und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Ich versuche, aktiv zu helfen, indem ich als Botschafterin hingehe und in der Ukraine mit den Kindern singe oder Musikprojekte begleite. Mit der Leukämiestiftung von José Carreras bin ich seit Jahren verbunden, weil mein Vater an Leukämie verstorben ist.

Hat die Musik eine heilende Kraft?

Es gab sehr berührende und bewegende Erlebnisse. Die Menschen in Kiew haben vor Freude getanzt und uns mit Geschenken überhäuft. Ein Soldat hat erzählt, dass er an seinen freien Tagen versucht, Musik zu hören, um seine Menschlichkeit zu bewahren. Das zeigt, dass man mit Kunst extrem viel tun kann, um die Moral und die positive Kraft zu stärken.

Nun steht Ihnen seit vergangenem Jahr ein Violoncello von Carlo Bergonzi aus der berühmten Cremoneser Geigenbauschule zur Verfügung. Was muss ein Instrument können, damit es Sie anspricht?

Es muss eine Persönlichkeit haben, die auch zu mir passt. Es muss wandelbar sein, weil das Cello und ich ja in verschiedene Rollen schlüpfen. Es braucht sowohl einen lauten, raumfüllenden Forteklang als auch die Möglichkeit für zarte, introvertierte Passagen. Unten darf es nicht zu sehr brummen, sondern muss auch leuchten können. Oben soll es noch total rund und warm klingen, denn ich spiele ja viel in den oberen Regionen. Dieses Cello entspricht all meinen Wünschen, die ich hatte und übertrifft sie sogar noch. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das jetzt spielen darf!

CD „Femmes“, Raphaela Gromes, Festival Strings Lucerne, Julian Riem, erschienen bei Sony Music.