Carolin Emcke erhält Kasseler Bürgerpreis

Die Autorin und Publizistin Carolin Emcke wird für ihr Werk mit dem Kasseler Bürgerpreis „Das Glas der Vernunft“ ausgezeichnet. Emcke habe sich in ihren Büchern, Essays und Reportagen den Fragen von Gewalt und Entrechtung zugewandt, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises am Donnerstag in Kassel mit.

„Sie sucht nach einer Sprache, die Hass und Gewalt etwas entgegensetzen kann, die Raum für Verständigung und Anerkennung öffnet“, sagte demnach Wilfried Sommer, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises. Emcke, die als Kriegsreporterin, Essayistin und literarische Philosophin bekannt ist, appelliere an jeden einzelnen Menschen, Empathie und Vernunft zu verbinden. Emcke werde dafür geehrt, „wie sie mit analytischer Klarheit das Rückgrat der Demokratie stärkt und als Künstlerin des Innehaltens der Empathie ihren Raum gibt“.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der 56-Jährigen im September in Kassel verliehen. „Das Glas der Vernunft“ wurde 1990 von Kasseler Bürgern als Auszeichnung gestiftet. Vergeben wird sie an Menschen, die sich in besonderem Maße um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören zum Beispiel der Whistleblower Edward Snowden und der frühere Bundespräsident Joachim Gauck.