Bregenz funktioniert auch ohne Spektakel

Es ist nur ein Blatt Papier, das wie zufällig in den See geweht wurde. Im Vergleich zu den spektakulären Bühnenbildern bei den Bregenzer Festspielen der vergangenen Jahre wirkt das zu Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly“ eher schlicht. Doch dem Sog der Tragödie, die sich auf diesem Blatt Papier abspielt, kann sich niemand entziehen.

Puccinis Oper geht in den zweiten Sommer, war im vergangenen Jahr zu 100 Prozent ausverkauft. Das war nicht unbedingt abzusehen, denn ein gewisses Wagnis stellt es dar, „Madame Butterfly“, das Kammerspiel unter den berühmten Opern, auf der größten Seebühne der Welt vor gut 6600 Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen. Und das nach der fulminanten „Rigoletto“-Inszenierung von Philipp Stölzl. Aber gerade dieser Gegensatz macht den Reiz aus, das reduzierte Bühnenbild, die Konzentration auf wenige Figuren, deren Auftritt durch ausgefeilte Videoprojektionen untermalt werden. „Madame Butterfly“ bereichert das Repertoire der Bregenzer Seebühne um eine poetische Facette. Und der Erfolg gibt Intendantin Elisabeth Sobotka recht.

Videoprojektionen verwandeln Blatt in traumhafte Landschaften

Großen Anteil an diesem Erfolg hat der kanadische Bühnenbildner Michael Levine. Denn was zunächst nach einer großen weißen Fläche mit japanischen Tuschzeichnungen aussieht, verwandelt sich mit Hilfe von aufwendigen Videoprojektionen in traumhafte Landschaften. Die Farbe gibt die Atmosphäre vor, in denen die nach dem Vorbild des japanischen Kabuki–Theaters choreografierten Szenen spielen. Mit die schönste gibt es gleich zu Beginn, wenn die Geister der Ahnen die Bühne verlassen haben. Dann nämlich geleiten Geishas mit roten Schirmen Coi–Coi–San, eine der ihren, zur Hochzeit. Der Zug der Frauen vom obersten Winkel der in rotes Licht getauchten Bühne ist ein Highlight des Abends — zumal, wenn im Hintergrund die Sonne über dem Bodensee untergeht. Ein Bild, das man gerne mit einer imaginären Stopp–Taste anhalten möchte.

Puccinis Musik habe ihn zuversichtlich gemacht, dass es möglich sei, diese kammerspielartige Oper auf die Bregenzer Seebühne zu bringen. Das sagt der Regisseur Andreas Homoki. Keine spannungsgeladene Handlung zeichnet die 1904 uraufgeführte Puccini–Oper aus, sondern das Eintauchen in die Emotionen der Hauptfigur Cio–Cio–San. Ihre Hoffnungen, ihr Leid und letztlich ihr Scheitern sind das Thema, Nebenschauplätze gibt es keine.

Nur eine Ehe auf Zeit

Die Handlung spielt im japanischen Nagasaki um 1900. Der dort stationierte Marineleutnant Benjamin Franklin Pinkerton (bei der Premiere Otar Jorjikia) findet Gefallen an einem Angebot des schmierigen Heiratsvermittlers Goro (Taylan Reinhard, der noch etwas mehr Präsenz zeigen könnte). Dieser bietet dem Amerikaner das Komplettpaket für einsame Soldaten an: Eine japanische Ehefrau auf Zeit — „ich heirate für 999 Jahre und kann monatlich kündigen“ — inklusive einem traditionellen Häuschen mit Personal. Die Crux an der Vereinbarung, bei der die begehrten amerikanischen Dollar fließen, ist die 15–jährige Geisha Cio–Cio–San. Für sie ist das Ganze keine Vereinbarung auf Zeit. Sie sieht in dem amerikanischen Ehemann ihre Chance zur Flucht aus dem elenden Leben als rechtlose Geisha.

Cio–Cio–San liebt ihren Ehemann Pinkerton, wobei tatsächliche Verliebtheit und Berechnung Hand in Hand gehen. Für die Verbindung zu ihm bricht sie mit ihrer Familie, nimmt den christlichen Glauben an. Doch der Amerikaner verlässt sie schon nach wenigen Monaten. Von dem später geborenen Sohn erfährt er erst Jahre später. Für Butterfly folgt das lange Warten. Sie ignoriert ihre Zofe Suzuki (Annalisa Stroppa) ebenso wie den amerikanischen Konsul Sharpless (Brett Polegato). Die raten dringend zur Heirat mit dem Fürsten Yamadori (Omer Kobiljak). Bei dessen Auftritt übrigens dürfen die Bregenzer Bühnenarbeiter zeigen, was die Technik hergibt, wird der Fürst doch auf einer imposanten Sänfte quasi über den See getragen.

Am Ende nimmt sich Madame Butterfly das Leben

Coi–Coi–San wäre an Yamadoris Hof als eine unter vielen Ehefrauen zwar versorgt. Ihre mutige Ablehnung zeigt ihre Stärke, die angesichts der Hoffnungslosigkeit zutiefst rührt. Als Pinkerton nach drei Jahren tatsächlich auftaucht, wähnt sie sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Amerikaner mit seiner neuen Frau nur angereist, um seinen Sohn abzuholen. Coi–Coi–San sieht für sich nur den Selbstmord, ausgeführt mit dem Dolch ihres Vaters, eines Samurais. „Ehrenvoll sterbe, wer nicht mehr in Ehren leben kann.“

Bei der Premiere war Barno Ismatullaeva in der Rolle der Coi–Coi–San ein Erlebnis. Ohne Unterbrechung auf der Bühne präsent, wirkt ihr weicher Sopran einmal zerbrechlich, um kurz darauf kraftvoll die Stärke dieser Frau auszudrücken. Die Übertragung der Wiener Symphoniker unter Enrique Mazzola aus dem Festspielhaus ist inzwischen von einer faszinierenden Klangqualität. Nur an manchen Stellen drohte das Orchester die Sänger zu übertönen.

Der Start in die Sommersaison auf der Seebühne wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Bühnenteile des 2024 wieder von Philipp Stölzl inszenierten „Der Freischütz“ lagern schon hinter den Kulissen. Man darf gespannt sein auf neue Gegensätze.