Biberacher Filmfestspiele in kleinerem Rahmen

Der Rahmen ist etwas kleiner, statt neun Filmpreisen gibt es nur zwei. Dennoch gibt es bei den 45. Biberacher Filmfestspielen vom 2. bis 5. November insgesamt 73 größtenteils neue Filme zu sehen. Und das, obwohl das Festival dieses Jahr ohne künstlerische Leitung auskommen muss.

Der Verein Biberacher Filmfestspiele hat nach der Trennung von Intendantin Nathalie Arnegger im Mai turbulente Monate hinter sich. Die Ehrenamtlichen aus dem Vorstand haben sich zusammen mit Interimskurator und Drehbuchautor Martin Maurer ins Zeug gelegt und aus rund 400 eingereichten Filmen ein Programm zusammengestellt, das die bekannten Kategorien Spielfilm/Debütspielfilm, TV-Film, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm abdeckt. Zusätzlich präsentieren die Macher sieben Preisträgerfilme aus den vergangenen Jahren, einen Kinderfilm sowie einen Block mit Filmen aus Biberach. Das Ganze nennt sich deshalb dieses Jahr „Best of Plus“.

Als Eröffnungsfilm ist am Donnerstagabend die deutsch-österreichische Koproduktion „Ein ganzes Leben“ (Regie: Hans Steinbichler) zu sehen. Ein weiteres Highlight im Programm ist der Ludwigshafen-„Tatort“ „Avatar“ mit dem Ermitterinnen-Duo Lena Odenthal und Johanna Stern am Samstagabend. Die Schauspielerinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Am selben Abend findet zuvor auch die Preisverleihung statt. Dieses Jahr allerdings nicht in der Stadthalle, sondern in etwas kleinerem Rahmen im Festivalkino Cineplex (früher Traumpalast). Neben dem Goldenen Biber für den besten Spielfilm, den eine siebenköpfige Jury aus Experten und Laien auswählt, gibt es nur noch eine weiteren Preis: den Silbernen Biber als Ehrenpreis des Festivals. Dieser geht heuer an den Schauspieler Edgar Selge. Die Laudatio hält sei Neffe und Regisseur Titus Selge. Beide werden am Samstag in Biberach erwartet. Die Tickets für die Preisverleihung sind übrigens kostenlos.

Der Neuanfang für die Biberacher Filmfestspiele soll Mitte November mit der Wahl eines neuen Vereinsvorstands (der bisherige tritt nicht mehr an) und der Suche nach einer neuen künstlerischen Leitung bis Anfang 2024 gelegt werden. Die Stadt Biberach stockt dafür ihr jährliches Engagement für das Festival von bisher 93.000 auf 126.000 Euro auf, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde.

