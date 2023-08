Bestsellerautor Kaminer im Interview: „Putin verachtet die Menschen“

„Russendisko“ und andere Bestseller machten Wladimir Kaminer zu Deutschlands wichtigstem Russlanderklärer. Jetzt muss der Schriftsteller erklären, warum sein Heimatland die Ukraine angreift. Im Interview spricht er über Putins Geisteszustand, Wagner–Chef Prigoschin, seine eigenen Ängste und Humor in Zeiten des Krieges.

Herr Kaminer, Ihr neues Buch „Frühstück am Rande der Apokalypse“ ist viel ernster als all Ihre anderen Bücher. Ist es in Zeiten des Krieges unmöglich, ein lustiges Buch zu schreiben?

Ich finde das Buch durchaus lustig. Ich sehe in der Tragik des Krieges auch einen großen Witz. Das Leben ist eine Tragödie, die wir ausblenden und tun so, als würden wir ewig leben und als sei alles in Ordnung. Aber natürlich ist eine Tragödie eine Sackgasse. Doch würden wir uns das immer bewusst machen, würden wir nur weinen und kämen nicht weiter. Eine Tragödie ist auch lächerlich, und auch dieser Krieg und der russische Präsident sind lächerlich.

Für die ukrainische und die russische Bevölkerung ist dieser Krieg nicht nur eine Tragödie, sondern eine Katastrophe.

Die staatlichen russischen Medien versuchen, die Illusion aufrecht zu erhalten, dass es kein Krieg, sondern nur eine Spezialoperation ist. Viele Russen nehmen den Krieg deshalb nicht als Krieg, sondern als eine Art Naturereignis wahr. Vor Kurzem hat sich vor der Brücke zur Krim ein 13 Kilometer langer Stau gebildet, weil die Russen in einer Gegend Urlaub machen wollen, die erst neulich okkupiert worden ist und die die inzwischen stärkste Armee Europas jetzt zurückerobern will. Diese Leute wollen ihre Kinder im Schwarzen Meer baden lassen, in dem seit der Explosion des Kachowka–Staudamms Tierkadaver treiben. Es gibt auf der Halbinsel kaum sauberes Trinkwasser, alles ist in einem katastrophalen Zustand, es herrscht Krieg — aber Urlaub auf der Krim muss sein!

Wie konnte es zu diesem Krieg kommen?

Ich habe schon aus sehr vielen Quellen, denen ich vertraue, gehört: Putin ist der reichste Mann der Welt. Öl und Gas haben ihn so reich gemacht. Er musste dafür nicht viel machen, nur kassieren. Das ist der Fluch der Ressourcen–Wirtschaft. Irgendwann hatte Putin so absurd viel Geld, dass er sich immer mehr vom Geld abgewandt und dem großen Thema aller Garagenrentner zugewandt hat.

Was sind Garagenrentner? Und was ist ihr großes Thema?

Putin ist ein Garagenrentner, also ein Mensch, der eigentlich schon das Rentenalter erreicht hat, sich aber noch total fit fühlt. Das große Thema der Garagenrentner ist die Geopolitik. Sie sitzen in Russland auf der Bank hinter der Garage und sagen: „Der Amerikaner ist frech geworden. Das kann man sich doch nicht gefallen lassen.“ Dann machen sie sich noch eine Flasche Bier auf. Leider ist das Geplauder eines einseitig gebildeten, soziopathischen Garagenrentners zur Weltpolitik geworden, die nun den ganzen Planeten gefährdet.

Glauben Sie, dass Putin verrückt ist?

Nein. Als ich in der Armee war, wollten viele simulieren, dass sie psychische Probleme haben. Aber der Oberst hat gesagt: „Verrückt ist nur jemand, der Seife frisst.“ Putin frisst keine Seife.

Was treibt ihn an?

Er will Russland, das große Land, das quasi aus der Geschichte rausgeschmissen wurde, wieder groß und stark machen. Er will, dass alle dieses Imperium akzeptieren und Angst vor ihm haben. Das hat furchtbare Folgen. Wie soll die heutige Welt mit einem solch komischen Imperium umgehen? Man kann gegenüber diesem Imperium viele Gefühle entwickeln: Ekel, Hass Gleichgültigkeit. Aber so ein Ding in der unmittelbaren Nachbarschaft zu haben, das von sich denkt, im Meer der Verdorbenheit und der im Untergang begriffenen kapitalistischen Staaten das letzte Bollwerk des Abendlandes und der Moral zu sein, das ist doch irre!

Putin scheint für die Wiederherstellung dieses Imperiums jedes Opfer recht zu sein.

Für die meisten Menschen ist der Mensch das Wichtigste. Wir glauben, Staaten und Imperien kommen und gehen, aber der Mensch bleibt. Das menschliche Leben hat deshalb für uns die oberste Priorität. Aber für Putin haben die Menschen keine Priorität. Putin hält die Menschen für Arschlöcher, er verachtet sie. Auch, weil sie sich alles gefallen lassen. Wenn er morgen sagt: „Zieht euch aus.“ Dann ziehen sie sich aus. Für Putin sind Menschen eine ausgehende Requisite. Sie kommen und gehen, aber die Länder bleiben. Putin will als Wiederhersteller des russischen Imperiums in die Geschichte eingehen.

Sieht er nicht die Gefahr, als Zerstörer Russlands in die Geschichte einzugehen?

Er lebt nicht im realen Russland. Das reale Russland ist ja schon jetzt sehr kaputt. In seiner Illusion ist Putin der von Gott auserwählte Herrscher, der zu Erfolg verpflichtet ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ukraine jetzt ein paar Quadratkilometer zurückerobert oder nicht. Putin kämpft ja nicht gegen die Ukraine. Er kämpft gegen den Westen, der ihn nicht wahrhaben und nicht auf Augenhöhe mit ihm sprechen wollte.

Auch in Russland verursacht der Krieg unermessliches Leid.

Ja, in meiner Heimat führt der Krieg zu einer tiefen psychischen Traumatisierung. Auch wenn die Staatsmedien es nicht veröffentlichen, gibt es immer wieder Nachrichten wie die des von der Front zurückgekehrten Soldaten, der seine ganze Familie aufschlitzt. Die erste Folge des Krieges ist die Entmenschlichung. Die Zivilisation ist nur eine sehr feine Schicht auf dem menschlichen Wesen. Weil sich in Russland niemand für diesen Krieg schämt, fliegt dieser Staub der Aufklärung jetzt mit erstaunlicher Schnelligkeit weg.

Niemand in Russland schämt sich für den Krieg?

Natürlich gibt es rühmliche Ausnahmen, aber in Russland schämen sich die wenigsten Menschen. Zumindest die, die noch da sind. Die Menschen, die jetzt abgehauen sind, hingegen schämen sich teilweise schon. Sie sind diese kleine zivilisatorische Schicht, die jetzt weggeblasen wird. Viele von ihnen sind ihren 30ern und deshalb in der kurzen Zeitspanne der Halbfreiheit in Russland aufgewachsen.

Hat Putin Angst?

Ja. Als die von ihm selbst erschaffene Armee der Hölle, die Gruppe Wagner, plötzlich in die falsche Richtung gefahren ist, hat man gesehen hat, wie verunsichert er war. Schon allein für dieses Bild hat sich der Trip gelohnt. Die anderen Eliten haben sehr wohl registriert, wie schwach Putin ist. Ich glaube, der Wagner–Aufstand war der Prolog für Putins Ende.

In Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass Sie mit Ihren erwachsenen Kindern das Verhalten bei einem Atomangriff auf Berlin üben wollten. Haben Sie Angst vor einem Nuklearschlag?

Überall auf der Welt gibt es eine große Bewegung von Menschen, die sich auf die Apokalypse vorbereiten, Bunker bauen und Vorräte anlegen. Das ist für mich keine Perspektive, in einer solchen Welt möchte ich nicht leben. Auch nicht im Bunker. Meine Generation ist im Schatten des Kalten Krieges aufgewachsen, wir waren ständig mit dem Thema konfrontiert. Meine Zeitgenossen haben Witze darüber gemacht. „Was tut man im Falle eines Nuklearschlags? Man wickelt sich in ein weißes Laken und krabbelt langsam Richtung Friedhof.“

Schämen Sie sich, Russe zu sein?

(Denkt lange nach) Nein, gar nicht. Ich schäme mich nur ein wenig für diese unglückliche politische Entwicklung. Wir haben immer gedacht, dass die sowjetische Diktatur schuld daran ist, dass die Menschen unfrei leben, denken und handeln. Aber jetzt ist die Sowjetunion seit über 30 Jahren nicht mehr da. Und erst jetzt merken meine Landsleute, was für eine große Katastrophe die Sowjetunion war. Ein Leben in Unfreiheit hinterlässt einen psychischen Schaden, der nicht in 30 Jahren wiedergutzumachen ist.

„Frühstück am Rande der Apokalypse“