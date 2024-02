Medien

Ben Blümel spielt Jesus beim RTL-Event „Die Passion“

Wurde mit dem Hit „Engel“ bekannt: Schauspieler, Moderator und Musiker Ben Blümel. (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa )

Das Live-Event ist am 27. März in Kassel geplant. Die Rolle des Judas geht an Jimi Blue Ochsenknecht.