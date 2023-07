Baselitz in Ochsenhausen: Das Lebende steht bei ihm Kopf

Die „Große Sommerausstellung“ im Ochsenhausener Fruchtkasten, kuratiert von der Heidelberger Galerie Winfried Heid, ist in diesem Jahr dem Künstler Georg Baselitz gewidmet, der im Januar seinen 85. Geburtstag feierte. Einst zusammen mit den Malern Markus Lüpertz und Jörg Immendorff (+2007) ein Maler–Dreigestirn bildend, beherrschten die Drei in den 1990er–Jahren zumindest medial die deutsche Ausstellungsszene. Allerdings zählte Baselitz selbst sich schon damals zur ersten Malerriege mit Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer.

Lange her das alles: Der 1938 im sächsischen Deutschbaselitz geborene Hans–Georg Kern hat Schloss Derneburg bei Hildesheim, in dem er von 1975 bis 2006 wohnte und arbeitete, an einen amerikanischen Investor und Kunstsammler verkauft und ist nach Inning am Ammersee gezogen; offiziell ist sein Wohnsitz seit 2013 wegen der Steuer in Salzburg. Obwohl er seit einiger Zeit einen Rollstuhl benutzt, ist seine Schaffenskraft ungebrochen und auch im Kunstkompass–Ranking belegte er im vergangenen Jahr wieder Platz drei.

Baselitz interpretiert Selbstporträts neu

Neben großen Retrospektiven zu seinem 85. Geburtstag im Januar in Wien und München, wurde auch seine umfängliche Druckgrafik — Radierungen, Holzschnitte und Lithographien — in den vergangenen zehn Jahren im Inland und im europäischen Ausland gezeigt. Baselitz ist daneben ein bedeutender Sammler der druckgrafischen Kunst der Radierung und hat sich auf die Zeit des Manierismus spezialisiert.

In Ochsenhausen ist nun zum ersten Mal in Deutschland seine komplette Grafiksuite „Devotion“ mit 32 Radierungen von 2018 zu sehen; als Übersetzung für „Devotion“ könnte man auch „verehrende Widmung“ wählen. Es sind einzelne Blätter im Hochformat mit Selbstbildnissen von verehrten historischen und zeitgenössischen Künstlerkollegen und auch einigen -kolleginnen, deren frühe eigene Selbstporträts Baselitz neu interpretierte. Auch sie sind alle kopfüber dargestellt, die Signatur befindet sich immer rechts unten auf dem Blattrand. Obwohl alle im selben Format und in Radiertechnik angelegt, haben sie eine sehr unterschiedliche Anmutung. Teils wegen der rot, rosa oder gelb eingefärbten Blätter, teils wegen der kakografischen oder auch weich verschwommenen Zeichenweise, die manchmal eher an Lithografie gemahnt. Das Interessante ist Baselitz' intensivierende oder karikierende Umdeutung der Selbstbildnisse, für die er solche aus der Frühzeit der Künstler und Künstlerinnen — zu den wenigen letzteren gehören Paula Modersohn Becker, Joan Mitchell, Nicole Eisenman und Tracey Emin — bevorzugte. Zusammen ergibt das eine Reihe von höchst unterschiedlichen künstlerischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die für den Künstler wichtig gewesen sind.

Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte

Anders die neunteilige Radierungsmappe „Adler, Baum, Frau am Fenster“, hier setzt sich Baselitz mit der deutschen Geschichte, der Kriegszeit und Nachkriegszeit auseinander. Versatzstücke, wie sie bereits in den 1960er–Jahren in seinem Werk auftauchen, der stürzende Adler als entkräftetes Nationalsymbol, der nur als Gerippe wahrzunehmende Baum, die Umrisszeichnung eines weiblichen Aktes in einem Rahmen, alles in einem dichten, fast wütend zu nennenden Strichnetz nur zu ahnen.

Die Stirnwand der Ausstellung nimmt das monumentale Foto von Barbara Klemm ein, die Baselitz mehrfach inmitten seiner Werke porträtiert hat. Neben den Serien sind einzelne Holzschnitte in Ochsenhausen zu sehen, zwischen 1985 und 1990 entstanden und Leihgabe des Museums Ulm. „Lazarus“, „Weiße Mutter schwarzes Kind“ und vor allem „Richard Wagner als Frau“, dessen Frisur der seines Schwiegervaters Franz Liszt ähnelt, bringen durch den harten Schwarz–Weiß-Effekt dieser Technik mehr Karikatur in die Darstellung.

in der Fruchtkasten-Galerie im Kloster Ochsenhausen, geöffnet Di.-So. 11-17 Uhr, Do. bis 19 Uhr; Führungen und weitere Informationen: Tel. 07352/922022 und