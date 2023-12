Barocke Feier des Lebens

La Fest“ heißt die von Eric Gauthier konzipierte Neuproduktion der Staatsoper Stuttgart. Der aus Kanada stammende Tänzer und Choreograph hat eine pralle Folge von Arien und Musikstücken barocker Komponistenstars als immaginäre Opernhandlung mit viel Tanz und Gesang inszeniert. Das mit dem australischen Dirigenten und Originalklangspezialisten Benjamin Bayl zusammengestellte Pasticcio dauert mit Pause etwas mehr als drei Stunden. Die kürzere erste Hälfte erläutert unterhaltsam die Grundidee des Projekts. Entspannt und locker führt Gauthier in die Welt der barocken Oper ein. Der zweite Teil erzählt die Geschichte einer Primadonna, die im hohen Alter auf ihr Leben zurückschaut.

Der Abend ist auch als Fest für das Publikum gedacht, das gerne kostümiert erscheinen darf. In der Tat haben sich bei der Premiere viele Gäste auf phantasievolle Weise in Schale geworfen. Gauthier entpuppt sich als charmanter Moderator, der englisch, deutsch oder französisch über die Entstehung seiner Kreation plaudert. Da alle Termine für die Produktion in die Zeit um Weihnachten und Silvester fallen, ist ihm bei diesem Auftrag sofort das Thema „Fest“ eingefallen. Witzig stellt Gauthier im ersten Teil die Mitwirkenden vor. Mit lustigen Atem- oder Singübungen bahnt er dem Publikum einen amüsanten Zugang zum Genuss der Schönheit historischer Gesangsstile.

Bayl leitet ein Barockensemble im Hintergrund der Bühne. Die genialen Arien, Chöre und Tänze von Komponisten aus Frankreich, Italien, Deutschland und England präsentiert er als Maestro am Cembalo, trägt dazu aber eine Lederjacke und einen popigen Elton-John-Hut. Auf Susanne Gschwenders Bühne tummeln sich nicht nur Mitglieder des Gesangsensembles und des Chors der Stuttgarter Staatsoper, sondern auch je vier Tänzerinnen und Tänzer zwischen phantastischen Requisiten. Kleiderständer mit einem Mix an Klamotten (Kostüme: Gudrun Schretzmeier) stehen neben einem übergroßen Totenschädel und einem ausgestopften Bär mit Halskrause.

Später werden bunte Teppiche ausgebreitet oder lange Festtafeln aufgestellt. Schrill gekleidete Kellner auf Rollschuhen decken sie mit üppigen Speisen ein. Auch ein riesiger Oktopus kommt auf den Tisch. Inmitten dieses Gewimmels absolviert der Breakdancer Louis Buß eine spektakuläre Einlage. Kollisionsverdächtig wirbelt er über den Schachbrettboden, als könne er die Schwerkraft abschalten. Partyspiele wie Flüsterpost, Flaschendrehen oder „Die Reise nach Jerusalem“ sorgen für Kurzweil. Die Texte der Arien oder augenzwinkernde Kommentare zum Geschehen kann man links und rechts auf Anzeigefenstern lesen.

Die Mezzosopranistin Diana Haller beeindruckt als alte, im Verlauf des Stücks immer jünger werdende Primadonna mit virtuosem, ausdrucksstarkem Belcanto. Zu Beginn des Hauptteils sitzt sie als gebrechliche Dame im Rollstuhl, nickt ein und wähnt sich auf einem Fest. Noch einmal möchte sie eintauchen in den Rausch von Gesang, Tanz und Feiern. Themen aus Barockopern wie Liebeswirren, Eifersucht und Zickenkrieg und werden szenisch angedeutet und von den Sopranistinnen Claudia Muschio und Natasha Te Rupe Wilson, dem sensationellen Countertenor Yuriy Mynenko, dem jungen Tenor Alberto Robert und dem französischen Bariton Yannis Francois vokal brillant vergegenwärtigt.

Nicht zuletzt ist diese Produktion eine überwältigende Hommage an die großen Magier barocker Kantabilität von Francesco Cavalli über Antonio Vivaldi bis hin zu Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel oder Carl Heinrich Graun. Am Ende verabschiedet sich Haller mit einer berückend schönen Darbietung von Porporas Arienwunder „Alto Giove“ in geträumte Unsterblichkeit.

